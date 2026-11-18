ING-Direktbank schaltet Online-Banking und App am Wochenende abgeschaltet. Wartungsarbeiten am 20. und 21. November 2026. Infos zu Zeitfenster und Kartenfunktion.

Die ING-Direktbank muss am kommenden Wochenende umfangreiche technische Arbeiten an ihren Servern durchführen. Infolgedessen ist der Zugriff auf die digitalen Banking-Kanäle für die mehr als zehn Millionen deutschen Kunden für einen Zeitraum von insgesamt fünfzehn Stunden nicht möglich. Die Bank kündigt an, dass die Systeme für diese zentrale Wartung vom Netz genommen werden, um langfristige Stabilität und Leistung zu gewährleisten.

Zeitplan für die Systemabschaltung

Die Wartungsarbeiten beginnen am Freitag, den 20. November 2026, um 23 Uhr nachts. Zu diesem Zeitpunkt werden die Online-Banking-Schnittstellen und die mobile Banking-Anwendung schrittweise für die Nutzer gesperrt. Die vollständige Abschaltung betrifft sowohl den Computerzugang über Webbrowser als auch die Nutzung auf Smartphones und Tablets.

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Der Wiederaufbau der Dienste ist am Samstag, den 21. November 2026, um 14 Uhr mittags geplant. Die ING erwartet, dass alle Systeme zu diesem Zeitpunkt wieder vollständig funktionsfähig sind. Kunden sollten ihre Planungen entsprechend auf diesen Zeitrahmen abstimmen, um keine Transaktionen zu verpassen oder ungültige Überweisungen auszulösen.

Einschränkungen beim digitalen Zahlungsverkehr

Während des Wartungsfensters sind keine Überweisungen möglich. Kunden können weder Geld senden noch empfangen. In der Regel erfolgen solche Zahlungen im Online-Banking innerhalb von Sekunden. Diese Funktion ist jedoch während der fünfzehn Stunden Auszeit nicht verfügbar. Es empfiehlt sich daher dringend, alle dringenden Überweisungen vor dem Freitagabend um 23 Uhr zu initiieren.

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Auch eingehende Zahlungen werden nicht sofort gutgeschrieben. Wer bis Samstagvormittag einen bestimmten Betrag benötigt, sollte den Absender darüber informieren, dass die Überweisung vor der Abschaltung erfolgen muss. Das Verschieben von Zahlungen auf Montag oder den Samstag nach 14 Uhr ist alternativ möglich, um Verzögerungen zu vermeiden.

Funktionierende Kartenzahlungen im Laden

Trotz der digitalen Ausfälle bleibt das physische Bezahlen in Geschäften uneingeschränkt möglich. Die ING-Bankkarte funktioniert an den Kassen im Einzelhandel wie gewohnt. Dies betrifft sowohl Bargeldabhebungen an Automaten als auch Kartenzahlungen direkt im Geschäft. Kunden können also ihren Wocheneinkauf weiterhin ohne Probleme begleichen.

Digitale Zahlungsmethoden wie Apple Pay und Google Pay bleiben ebenfalls aktiv. Diese Funktionen nutzen separate Kommunikationswege, die nicht von den Online-Banking-Servern abhängig sind. Ist die Karte in diesen mobilen Wallets hinterlegt, kann das Smartphone einfach an das Lesegerät gehalten werden. Die Transaktion wird ohne Unterbrechung durchgeführt.

Hintergrund Business-Release und Datenbankupdate

Die derzeitige Sperrung ist Teil eines größeren technischen Projekts, das intern als Business-Release bezeichnet wird. Bei diesem Vorgang werden tiefgreifende Änderungen an den Kernsystemen und Datenbanken der ING vorgenommen. Solche Updates dienen der Modernisierung und Sicherheit der digitalen Infrastruktur für die langfristige Kundennutzung.

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Die ING betont, dass solche Wartungen notwendig sind, um die Qualität der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Die fünfzehnstündige Pause ermöglicht es den Technikern, alle notwendigen Arbeiten ohne Störungen durch laufenden Datenverkehr durchzuführen. Kunden in Deutschland können nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf die gewohnte Geschwindigkeit und Funktionalität zurückgreifen.