ING-Kreditkarte schließt für Reisende eine Lücke und bereitet die Direktbank in Deutschland auf geplante Premium-Konten vor.

ING ergänzt ihr Girokonto um eine Kreditkarte und schließt damit eine Lücke für reisende Kunden. Zugleich schafft die Direktbank die Basis für geplante Premium-Konten. ING rollt Kontomodelle in allen neun Retail-Märkten aus – Kreditkarte gehört zu Premium-Varianten dazu und kommt jetzt auch für deutsche Kunden.

ING rollt Kontomodelle in allen neun Retail-Märkten aus – Kreditkarte gehört zu Premium-Varianten dazu und kommt jetzt auch für deutsche Kunden. Die Direktbank ING bietet ab sofort den Retail-Kunden mit Girokonto eine Kreditkarte an. Volljährige Kunden, die seit mindestens sieben Monaten ein Girokonto bei der ING führen, erhalten für eine monatliche Gebühr von 1,99 Euro einen Rahmen von bis zu 10.000 Euro, der allerdings am Monatsende vollständig ausgeglichen werden muss. Teilrückzahlungen wie bei Revolving-Kreditkarten sind nicht möglich.

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Die deutsche Tochter der niederländischen Großbank hatte immer wieder mit dem Gedanken an eine Visa-Karte gespielt. Im Sommer 2025 gab Deutschland-Chef Lars Stoy dem Thema eine neue Relevanz: „Das steht dick auf dem Zettel und ist hoch priorisiert.

“ Stoy hatte bei seinem Wechsel zur ING Anfang vergangenen Jahres wohlhabende Affluent-Kunden zur strategischen Zielgruppe erklärt und zählt bislang 700.000. Diese Kundenschicht gilt als reiseaffin – musste bisher aber für eine Kreditkarte samt Daten zur Konkurrenz wechseln. Die zum ING-Girokonto zugehörige Visa-Debit-Karte funktioniert im Ausland nicht zuverlässig. Im Wettbewerb kommt die ING spät.

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Sparkassen, Genossenschafts- und Großbanken haben Kreditkarten seit jeher im Programm. Dennoch kommt die ING trotz sechs gebührenfreien Monaten für die, die sich bis Jahresende anmelden, nicht mit Kampfpreisen. Wettbewerber wie die Hanseatic Bank oder Easybank erheben überhaupt keine Jahresgebühr. Zuletzt hatte die deutsche Filiale der spanischen BBVA im Juni eine Mastercard eingeführt, die vor allem für Vielnutzer günstiger ist.

Dennoch ist die ING-Kreditkarte von strategischer Bedeutung: Mitte kommenden Jahres rollt ING in Deutschland ein vierstufiges Kontomodell aus, das künftig in allen neun Retail-Märkten einheitlich gelten soll. Vor allem in den beiden Premium-Varianten ist eine Kreditkarte ohne Fremdwährungsaufschlag bis zu einem bestimmten Betrag vorgesehen. Mit der sogenannten Charge-Karte schließt die ING Deutschland also vor allem eine Angebotslücke. FlatexDegiro gerät unter Druck eines aktivistischen Investors: Primestone drängt auf die Prüfung eines Verkaufs und mehr M&A-Kompetenz im Aufsichtsrat.

Primestone hadert mit der niedrigen Bewertung im Vergleich zu anderen Brokern. Nach dem Streit der Bafin mit den früheren Vorständen und Aufsichtsräten führt bereits der zweite Sonderbeauftragte den Vorstand der Raiffeisenbank Plankstetten. Marcus Leiendecker sagt, für Hilfe der BVR-Sicherungseinrichtung gebe es „derzeit keinerlei Anzeichen“. Mit dem Angebot einer Kreditkarte schließt die ING Deutschland ab sofort eine Lücke.

Kostenlos ist die Karte aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und viele Kunden müssen sich noch gedulden. Mit dem Ende des Mietvertrags im Junghof ordnet Helaba Invest ihre Büroflächen neu. Künftig arbeitet der Asset Manager unter einem Dach mit der Helaba im Main Tower.

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Was eine breite Stablecoin-Nutzung für Finanzstabilität, Geldpolitik und Marktstrukturen bedeuten kann, das hat der BdB in einer umfassenden Analyse untersucht. Für Europa sei es wichtig, eine interoperable Geldinfrastruktur für die tokenisierte Wirtschaft zu entwickeln, so ein zentrale Empfehlung.