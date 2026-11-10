ING senkt Bauzinsen: Neue Rabatte und Zinsvorteile im November

Die ING senkt die Bauzinsen um acht Basispunkte. Kunden profitieren im November von einem neuen Zinsrabatt bei Nutzung des Girokontos. Alle Details und Vergleichswerte.

Die ING hat ihre Zinsen für Immobilienkredit e erneut gesenkt und bietet im November einen zusätzlichen Rabatt für bestimmte Kunden an. Die Direktbank verringert die Konditionen für die Baufinanzierung um insgesamt acht Basispunkte über alle Zinsbindungen hinweg. Diese Anpassung folgt auf eine frühere Reduzierung von fünf Basispunkten und spiegelt die aktuelle Entwicklung an den Geld- und Kapitalmärkten wider. Bereits geringe Zinsunterschiede können sich über die Laufzeit eines Kredits zu einem erheblichen finanziellen Unterschied summieren.

Neuer Zinsrabatt für Girokonto-Nutzer

Als neuer Vorteil im November bietet die ING einen Zinsnachlass von 0,10 Prozentpunkten an, wenn Kunden ein ING-Girokonto als Verrechnungskonto für die Kreditraten nutzen. Dieser Rabatt gilt unabhängig davon, ob das Girokonto bereits besteht oder neu eröffnet wird. Die Aktion ist Teil der "Black Weeks" für Baufinanzierungsanträge und läuft bis zum 30. November 2026. Ausgenommen von dieser Förderung sind die Verlängerung bestehender ING-Darlehen. Die monatlichen Girokontogebühren fallen bei einem Geldeingang von mindestens 1000 Euro oder für Personen unter 28 Jahren weg. Andernfalls beträgt die Gebühr 4,90 Euro im Monat.

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Detaillierte Zinsentwicklung und Vergleichsrechnungen

Die konkrete Senkung zeigt sich deutlich in repräsentativen Beispielen. Bei einem Darlehen von 300.000 Euro mit einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent liegt der Sollzins nun bei 4,55 Prozent. Vor der Anpassung lag der Satz noch bei 4,73 Prozent. Der effektive Jahreszins beträgt demnach 4,68 Prozent. Die monatliche Rate sinkt dadurch von 1932,50 Euro auf 1887,50 Euro. Kreditnehmer sparen somit rund 45 Euro im Monat bzw. etwa 540 Euro im Jahr. Die Grundlage für diese Berechnung ist eine Beleihung von 85 Prozent des Immobilienwerts. Im Vergleich dazu nennt der Branchenvergleich "Baufi Energy" für fünfzehnjährige Laufzeiten einen üblichen Zins von 4,45 Prozent. Die BBBank liegt mit einem Sollzins von 3,89 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 3,99 Prozent für zehnjährige Laufzeiten noch niedriger.

Energieeffizienz und Darlehenshöhe als Faktoren

Neben dem Girokonto-Rabatt gibt es weitere Voraussetzungen für Zinsvorteile. "Baufi Energy" gewährt ab einer Darlehenssumme von 100.000 Euro 0,10 Prozentpunkte Rabatt, wenn die Immobilie um mindestens eine Energieeffizienzklasse verbessert wird und mindestens Klasse F erreicht. Die Rabatte skalieren mit der Höhe des Kredits: Ab 350.000 Euro gibt es 0,05 Prozentpunkte Nachlass, ab 450.000 Euro 0,10 Prozentpunkte und ab 550.000 Euro 0,12 Prozentpunkte. Für bestehende ING-Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der nächsten fünf Jahre endet, steht ein separater Rabatt von 0,15 Prozentpunkten zur Verfügung. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, energieeffizientes Bauen zu fördern und Bestandskunden zu binden.

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Bewertung der Konditionen und Bonitätsprüfung

Die individuellen Konditionen für Immobilienkredite lassen sich nicht pauschal vergleichen, da sie maßgeblich von der finanziellen Situation des Antragstellers abhängen. In die Bewertung fließen die Bonität, die Höhe des Eigenkapitals, der Wert der Immobilie und der Schufa-Score ein. Der Schufa-Score lässt sich über eine kostenlose Schufa-Auskunft abfragen. Die ING bewegt sich mit einem Sollzins von 4,55 Prozent und einem effektiven Jahreszins von 4,68 Prozent leicht über dem aktuellen Marktdurchschnitt. Die Top-Zinsspanne im Vergleich beträgt 4,01 bis 4,47 Prozent je nach Zinsbindung. Dennoch ist die aktuelle Senkung ein relevanter Faktor für die Entscheidung zwischen verschiedenen Kreditgebern.

Strategische Ausrichtung und Marktbedingungen

Die ING begründet die Zinsanpassungen mit der Situation an den Geld- und Kapitalmärkten. Durch die kontinuierliche Senkung der Konditionen reagiert die Bank auf veränderte Rahmenbedingungen und versucht, wettbewerbsfähig zu bleiben. Für Kreditnehmer bedeutet dies, dass Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenübergestellt werden sollten. Die Kombination aus niedrigeren Basiszinsen und zusätzlichen Rabatten für Girokontonutzer oder energetische Sanierungen bietet Potenzial zur Kosteneinsparung. Wer ein Baufinanzierungsprojekt plant, sollte die unterschiedlichen Modelle der Banken analysieren, um den bestmöglichen Deal zu finden. Die Transparenz der Bedingungen und die Möglichkeit, die eigene Bonität vorab zu prüfen, sind dabei entscheidende Schritte.