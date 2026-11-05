ING senkt Bauzinsen um 5 Basispunkte bei Immobilienkrediten

Die ING Direktbank reduziert ihre Konditionen für Baufinanzierungen. Kunden profitieren von niedrigeren Zinsen bei steigender Marktnachfrage. Analyse der aktuellen Angebote.

Die ING Direktbank hat im aktuellen Marktumfeld ihre Zinskonditionen für Immobilienkredite gesenkt. Das Finanzinstitut teilte mit, dass es die Preise für die Baufinanzierung um exakt fünf Basispunkte senkt. Diese Anpassung gilt für alle verfügbaren Zinsbindungsfristen und betrifft die gesamte Produktpalette der Direktbank. Kunden, die aktuell eine Immobilie finanzieren möchten, können somit von einer leichten Entlastung bei den Kreditkosten profitieren. Die Entscheidung basiert auf der aktuellen Entwicklung an den Geld- und Kapitalmärkten.

Detailanalyse der neuen ING-Zinskonditionen

Ein repräsentatives Rechenbeispiel der ING verdeutlicht das Ausmaß der neuen Konditionen deutlich. Für ein Darlehen in Höhe von 300.000 Euro bei einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer Tilgung von drei Prozent beträgt der Sollzins nun vier Komma sieben drei Prozent pro Jahr. Der effektive Jahreszins liegt bei vier Komma acht sechs Prozent. Die Berechnung geht von einer Beleihung von 85 Prozent des Immobilienwerts aus. Die monatliche Rate für dieses Beispiel beläuft sich auf 1.932,50 Euro. Diese Zahlen dienen als Orientierungshilfe, da die genauen Konditionen individuell variieren können. Die Bonität des Antragstellers, die Höhe des Eigenkapitals und der Wert der Immobilie spielen dabei eine entscheidende Rolle. Auch der Schufa-Score fließt in die finale Kalkulation ein.

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Wettbewerbssituation und Marktvorteile

Im direkten Vergleich zu anderen Anbietern bleibt die Position der ING jedoch teilweise unterdurchschnittlich. Der Kreditvermittler Dr. Klein nennt für fünfzehnjährige Laufzeiten einen üblichen Zins von vier Komma vier sieben Prozent. Die ING liegt mit ihrem Sollzins von vier Komma sieben drei Prozent und dem effektiven Jahreszins von vier Komma acht sechs Prozent darüber. Auch der VergleichsportallimmoScout24 nennt für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von vier Komma零一点 Prozent bis vier Komma vier neun Prozent, je nach Zinsbindung. Die ING bewegt sich damit ebenfalls über dieser Spanne. Das zeigt, dass es selbst innerhalb des direkten Wettbewerbs erhebliche Preisunterschiede gibt. Kunden sollten daher stets mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die Direktbank positioniert sich zwar im unteren Segment, bietet jedoch nicht unbedingt die günstigste Lösung am Markt.

Aktuelle Marktentwicklung und Branchenkonjunktur

Die Bauzinsen sind im Oktober erneut gestiegen, wie das ImmoScout24-Zinsbarometer bestätigt. Alle erfassten Zinsbindungen verteuerten sich um 0,06 bis 0,17 Prozentpunkte. Die Aufschläge fallen damit geringer aus als im Vormonat September, als erstmals alle Laufzeiten über der Vier-Prozent-Marke lagen. Die fünfjährige Zinsbindung bleibt mit 4,28 Prozent die günstigste Variante im Barometer. Der Zinssatz stieg um 0,06 Prozentpunkte. Auch Kredite mit fünfjähriger Bindung verteuerten sich um 0,06 Prozentpunkte auf 4,31 Prozent. Sie bleiben damit knapp teurer als zehnjährige Darlehen. Den stärksten Anstieg verzeichnet die 15-jährige Zinsbindung mit einem Plus von 0,17 Prozentpunkten auf 4,54 Prozent. Für 20 Jahre Zinsbindung steigt der Satz um 0,14 Prozentpunkte auf 4,59 Prozent. Diese Variante bleibt die teuerste, der Abstand zur 15-jährigen Bindung schrumpft jedoch auf 0,05 Prozentpunkte.

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Langfristige Perspektiven für Kreditnehmer

Mit durchschnittlich rund 4,5 Prozent erreichten die Konditionen für Immobilienkredite zuletzt den höchsten Stand seit 17 Jahren. Das zeigt eine Auswertung des Kreditvermittlers Baufi24. Zwar sind die Zinsen in den vergangenen Wochen um etwa 0,2 Prozentpunkte zurückgegangen, eine nachhaltige Entspannung ist jedoch nicht absehbar. Als Gründe gelten gestiegene Renditen langfristiger Bundesanleihen, höhere Inflationserwartungen und wachsende Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Oliver Kohnen vom Kreditvermittler Baufi24 sieht dennoch einen Aspekt, der aktuell Immobilieninteressenten nutzen können. Die schwache Konjunktur und die gestiegenen Bauzinsen bremsen die Nachfrage. Dies könnte langfristig zu einer Stabilisierung oder sogar einer Korrektur der Immobilienpreise führen, was die Verhandlungsposition von Käufern verbessern könnte. Kreditvermittler versuchen weiterhin, für ihre Kunden die besten Zinsen herauszuholen, da die Unterschiede zwischen den Angeboten erheblich ausfallen können.

Fallbeispiel und monatliche Kostenbelastung

Ein konkretes Fallbeispiel unterstreicht die Bedeutung der Angebotsvergleichs. Ein Paar möchte eine Bestandsimmobilie für 400.000 Euro kaufen und bringt 80.000 Euro Eigenkapital mit. Ein Angebot liegt bei einem Zinssatz von 4,29 Prozent und einer monatlichen Rate von rund 1.816 Euro. Im Vergleich dazu liegt ein anderes Angebot mit einem effektiven Jahreszins von 4,34 Prozent und einer monatlichen Rate von 1.850 Euro. Das höhere Angebot liegt rund 82 Euro pro Monat über jenem des günstigeren Anbieters. Aufs Jahr gesehen summieren sich diese Differenzen auf 984 Euro, vorausgesetzt die monatliche Tilgung bleibt unverändert. Solche Unterschiede zeigen auf, wie signifikant die Wahl des richtigen Finanzierungsanbieters ist. Die Banken passen ihre Konditionen für Immobilienkredite laufend an. Die Dynamik am Markt erfordert eine sorgfältige Planung und den zeitnahen Abschluss von Finanzierungsverträgen, um von kurzfristigen Zinssenkungen wie der der ING profitieren zu können.