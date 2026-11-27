Die ING Direct senkt ihre Bauzinsen um bis zu 12 Basispunkte. Erfahren Sie, wie sich die neuen Konditionen auf die monatliche Rate auswirken und wie sie mit der Allianz verglichen werden.

Die ING Direct hat ihre Konditionen für Immobilienkredit e erneut gesenkt. Die Direktbank passt ihre Bauzinsen an die aktuelle Lage an den Geld- und Kapitalmärkten an und reduziert die Preise für die Baufinanzierung. Dies betrifft die Zinsbindung über verschiedene Laufzeiten hinweg. Kunden, die kurz vor dem Abschluss eines Darlehens stehen, können von der aktuellen Entwicklung profitieren.

Zinsreduktion um 12 Basispunkte

Die Senkung der Bauzinsen bei der ING Direct beträgt bis zu minus 12 Basispunkte. Dieser Schritt erfolgt, nachdem die Bank die Zinsen zuvor bereits erhöht hatte. Die Direktbank begründet die Anpassung mit der aktuellen Marktsituation. Die neuen Konditionen gelten für alle Zinsbindungszeiträume, die die Bank anbietet. Dies zeigt eine gewisse Volatilität in der Preisgestaltung.

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Ein repräsentatives Beispiel verdeutlicht die Veränderungen für Kreditnehmer. Bei einem Nettodarlehen von 300.000 Euro wird eine Zinsbindung von 15 Jahren angenommen. Die anfängliche Tilgung liegt in diesem Szenario bei 3 Prozent. Die Beleihungsgrenze beträgt 85 Prozent des Immobilienwerts. Das bedeutet, dass die Bank 85 Prozent des Werts finanziert.

Der Sollzins liegt nach der Anpassung bei 4,67 Prozent pro Jahr. Vor der Senkung lag der Zins bei 4,72 Prozent. Der effektive Jahreszins beläuft sich auf 4,80 Prozent. Zuvor wurden 4,85 Prozent als Effektivzins angegeben. Diese Werte gelten unter den genannten Voraussetzungen. Die monatliche Rate sinkt von 1.930,00 Euro auf 1.917,50 Euro.

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Monatliche Ersparnis und Vergleichswerte

Kreditnehmer zahlen bei der ING Direct nun rund 12,50 Euro weniger pro Monat. Über ein Jahr gerechnet ergibt sich eine Ersparnis von etwa 150 Euro. Diese Reduktion ist direkt auf die gesunkenen Bauzinsen zurückzuführen. Sie macht die Finanzierung etwas günstiger als noch vor kurzem.

Im Vergleich zu marktüblichen Werten schneidet die ING etwas schlechter ab. Für fünfzehnjährige Laufzeiten nennt der Markt einen üblichen Zins von 4,41 Prozent. Der Sollzins der ING liegt mit 4,67 Prozent darüber. Auch der Effektivzins von 4,80 Prozent ist höher als der Marktdurchschnitt. Die Bank bewegt sich innerhalb einer Top-Zinsspanne von 4,07 bis 4,49 Prozent. Dennoch bietet die ING einen wettbewerbsfähigen Rahmen.

Allianz als Konkurrent im Vergleich

Während die ING Direct ihre Zinsen senkt, zeigte die Allianz zuvor eine gegenteilige Tendenz. Die Allianz hatte die Konditionen für Immobilienkredite zunächst erhöht. In einem repräsentativen Beispiel mit 150.000 Euro Nettodarlehen und 25 Jahren Zinsbindung lag der Sollzins vor der Erhöhung bei 4,94 Prozent. Der effektive Jahreszins betrug 5,08 Prozent.

Die monatliche Rate stieg bei der Allianz von 851,25 Euro auf 867,50 Euro. Das entspricht einer Mehrbelastung von 16,25 Euro pro Monat. Pro Jahr summieren sich diese Kosten auf 195 Euro. Die Allianz zog mit diesen Zahlen an den marktüblichen Werten vorbei. Für zwanzigjährige Zinsbindungen nannte die Allianz Bauzinsen von rund 4,40 Prozent.

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Allerdings nennt die Allianz für die Immobilienfinanzierung eine Top-Zinsspanne von 3,98 bis 4,49 Prozent. Damit bewegt sich die Allianz ebenfalls über dieser Spanne. Die höhere Verzinsung bei längeren Laufzeiten wie 25 Jahren ist marktüblich. Je länger die Zinsbindung, desto höher sind oft die Zinsen. Dies spiegelt das Zinsniveau wider.

Wichtige Faktoren für die Kreditvergabe

Die Konditionen für Immobilienkredite lassen sich nicht pauschal vergleichen. Sie hängen maßgeblich von der individuellen Situation des Antragstellers ab. Die Bonität des Kreditnehmers ist ein entscheidender Faktor. Auch das Eigenkapital und der Wert der Immobilie fließen in die Bewertung ein.

Der Schufa-Score spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidung der Bank. Ein guter Score kann zu besseren Zinssätzen führen. Kunden sollten mehrere Angebote mit identischen Eckdaten gegenüberstellen. Ein Rechner kann einen ersten Überblick verschaffen. Dies hilft, den besten Tarif zu finden.

Kreditnehmer sollten aufmerksam sein und aktuelle Entwicklungen im Auge behalten. Die Zinssätze können sich schnell ändern. Die ING Direct zeigt mit der Senkung, dass sie auf den Markt reagiert. Die Allianz hingegen hatte zuletzt erhöht. Für Verbraucher ist es ratsam, sorgfältig zu vergleichen. Nur so lassen sich die besten Bedingungen für die eigene Baufinanzierung erzielen. Die genannten Zahlen dienen als Orientierung. Die tatsächlichen Konditionen variieren je nach Einzelfall.