ING und BBBank senken Immobilienkredite: Neue Zinsen und Monatsraten

ING und BBBank senken die Bauzinsen. Erfahren Sie Details zu den neuen Konditionen, den gesenkten Monatsraten und den Vergleichswerten für Immobilienfinanzierungen.

Die ING-Direktbank hat zum Wochenstart die Konditionen für Immobilienkredit e erneut gesenkt. Dies ist bereits die zweite Senkung in Folge, wobei die Banken die Bedingungen um insgesamt 8 Basispunkte über alle Zinsbindung en hinweg verbessern. Der Hintergrund sind aktuelle Entwicklungen an den Geld- und Kapitalmärkten, die zu einem leichten Abwärtstrend bei den Bauzinsen führen.

Neue Zinskonditionen der ING-Direktbank

Die ING-Direktbank hat ihre Zinsen für die Baufinanzierung explizit um minus 8 Basispunkte reduziert. In einem repräsentativen Beispiel für ein Darlehen von 300.000 Euro mit einer Zinsbindung von 15 Jahren und einer Tilgung von 3 Prozent liegt der neue Sollzins bei 4,55 Prozent pro Jahr. Vor der Anpassung lag dieser Wert noch bei 4,73 Prozent. Der effektive Jahreszins beträgt nun 4,68 Prozent, während er zuvor bei 4,86 Prozent lag.

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Die Berechnung basiert auf einer Beleihung von 85 Prozent des Immobilienwerts. Diese Finanzierungsstruktur führt dazu, dass die monatliche Rate von 1932,50 Euro auf 1887,50 Euro sinkt. Kreditnehmer sparen somit rund 45 Euro im Monat, was einer jährlichen Ersparnis von etwa 540 Euro entspricht.

Vergleich mit Marktstandards und BBBank

Im Vergleich zu Branchenangaben liegt die ING-Direktbank leicht über dem Durchschnitt. Für fünfzehnjährige Laufzeiten nennt ein relevanter Marktindikator üblicherweise einen Zins von 4,45 Prozent. Die ING schneidet mit 4,55 Prozent Sollzins und 4,68 Prozent effektivem Jahreszins damit etwas schlechter ab. Auch im Vergleich zu einer Top-Zinsspanne von 4,01 bis 4,47 Prozent bewegt sich die Bank oberhalb der günstigeren Angebote.

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Parallel dazu senkt auch die BBBank ihre Zinsen für Immobilienkredite. Die BBBank passt ihre Konditionen um minus 5 Basispunkte an. Im Beispiel der BBBank wird ein Darlehen von 100.000 Euro mit einer Zinsbindung von 10 Jahren und einer Tilgung von 2,00 Prozent betrachtet. Der Sollzins liegt hier bei 3,89 Prozent und der effektive Jahreszins bei 3,99 Prozent. Die monatliche Rate sinkt von 499,17 Euro auf 490,83 Euro.

Reale Ersparnisse für Kreditnehmer

Die Zinssenkungen führen zu spürbaren Entlastungen bei den monatlichen Raten. Bei der BBBank entspricht die Differenz einer Ersparnis von rund 8 Euro im Monat oder etwa 96 Euro im Jahr, sofern die Tilgungshöhe unverändert bleibt. Wichtig ist jedoch, dass die 100.000 Euro im BBBank-Beispiel relativ gering für einen kompletten Immobilienkredit sind. Dennoch zeigt dies den positiven Trend bei den Financing-Kosten.

Die Konditionen hängen stark von individuellen Faktoren ab, darunter die Bonität des Antragstellers, das verfügbare Eigenkapital und der Schufa-Score. Ein hoher Schufa-Score kann sich positiv auf die Konditionen auswirken. Daher lassen sich die Angebote nicht pauschal vergleichen, sondern müssen stets im Kontext der persönlichen finanziellen Situation betrachtet werden.

Strategische Schritte für Immobilienkäufer

Kreditnehmer sollten mehrere Angebote mit möglichst identischen Eckdaten gegenüberstellen, um die besten Bedingungen zu erhalten. Ein Paar, das eine Bestandsimmobilie für 400.000 Euro kaufen und 80.000 Euro Eigenkapital mitbringen möchte, kann durch den Vergleich unterschiedlicher Banken signifikante Kosten sparen. Die aktuellen Senkungen bei ING und BBBank bieten eine gute Basis für diese Verhandlungen.

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Die Situation an den Geld- und Kapitalmärkten bleibt dynamisch, was weitere Anpassungen der Konditionen wahrscheinlich macht. Es empfiehlt sich, frühzeitig professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen und die aktuellen Zinsen genau zu prüfen. So können potenzielle Käufer das Beste aus den derzeitigen Marktbedingungen herausholen und ihre Finanzierungskosten effektiv minimieren.