Der neue Dokumentarfilm 'Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war' zeigt die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in einem vielschichtigen Porträt.

Der neue Dokumentarfilm von Regina Schilling ' Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war' zeigt die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in einem vielschichtigen Porträt. Der Film setzt auf Atmosphäre statt Thesen und macht erfahrbar, wie Bachmanns Sprache entsteht.

Chronologisch durchmisst die Annäherung zentrale Lebensphasen von Bachmann, von ihrer Kindheit im vom Krieg geprägten Kärnten bis zu ihrem literarischen Durchbruch als gefeierte Stimme der Gruppe 47 und ihre letzten Jahre in Rom. Immer wieder kreuzen prägende Beziehungen ihren Weg, etwa zu dem Dichter Paul Celan und dem Komponisten Hans Werner Henze. Der Film zeigt Bachmann als Künstlerin zwischen öffentlichem Ruhm und existenzieller Verletzlichkeit - kompromisslos in ihrem Anspruch, eine eigene, radikale Sprache zu finden. Der Film startet am 16.

Juni 2026 in den Kinos und wird anlässlich des 100. Geburtstags von Ingeborg Bachmann im Juni 2026 gezeigt. Die Regie führte Regina Schilling, die auch die Montage übernahm. Die Hauptrolle der Ingeborg Bachmann spielt Sandra Hüller, die mit großer Präsenz Bachmanns Texte verkörpert, ohne sie zu imitieren.

Weitere Stimmen und Materialien beziehen sich auf Weggefährten wie Paul Celan, Max Frisch und Hans Werner Henze. Der Film macht erfahrbar, wie Bachmanns Sprache entsteht - aus Erinnerungen, Beobachtungen und inneren Konflikten. Der Film zeigt Bachmann als Künstlerin zwischen öffentlichem Ruhm und existenzieller Verletzlichkeit - kompromisslos in ihrem Anspruch, eine eigene, radikale Sprache zu finden. Der Film zeigt auch, wie Bachmanns Beziehungen zu anderen Künstlern und Wissenschaftlern ihre Arbeit beeinflussten.

Der Film ist ein sinnliches, zugleich intellektuelles Porträt, das sich bewusst jeder Vereinnahmung entzieht





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