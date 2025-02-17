İngiliz Hisseleri Avrupa Liderlerinin Toplantısına Karşı İhtiyatlı

İngiliz hisseleri pazartesi günü ihtiyatlı bir işlemde karışık bir performans gösteriyor. Yatırımcılar, Ukrayna ve Avrupa bölgesindeki güvenlik konusundaki görüşmelere katılacak olan Paris'teki Avrupa liderlerinin toplantısına odaklanmış durumda. FTSE 100 endeksi öğle vakti 18.69 puan veya %0.21 artışla 8.751,15'e yükseldi. Savunma hisseleri talebe girdi.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - İngiliz hisseleri pazartesi günü ihtiyatlı bir işlemde karışık bir performans gösteriyor çünkü yatırımcılar Ukrayna ve Avrupa bölgesindeki güvenlik konusundaki görüşmelere katılacak olan Paris'teki Avrupa liderlerinin toplantısına odaklanmış durumda. İngiliz Başbakanı Keir Starmer de zirveye katılacak. Starmer, Pazar günü, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için gerekliyse Ukrayna 'ya asker göndermeye hazırlıklı olduğunu belirtti.

Zirve, Trump yönetiminin Avrupa'yı dışlamadan barış görüşmeleri yapmayı araştırıldığı bildiriliyor. FTSE 100 endeksi öğle vakti 18.69 puan veya %0.21 artışla 8.751,15'e yükseldi. Savunma hisseleri talebe girdi. Banka sektöründen gelen hisseler de bazı destekler buldu. Savunma firması BAE Systems hisseleri neredeyse %7 yükseliyor. Çok uluslu hava ve savunma şirketi Rolls-Royce Holdings %1.5 yükseliyor. Natwest Group ve Barclays Group sırasıyla %3.5 ve %3.2 yükseliyor. HSBC Holdings %1 ve Standard Chartered yaklaşık %0.8 yükseliyor. Schroders %3'den fazla yükseliyor. Coca-Cola %1.8 yükseliyor, Prudential, Anglo American Plc, Haleon ve Reckitt Benckiser ise %1 ile %1.5 arasında yükseliyor. Next, Pearson, Melrose Industries, EasyJet, 3i, Centrica, Admiral Group, Antofagasta ve Kingfisher ise mütevazı kazancınla yükseliyor. Spirax Sarco Engineering ve Segro sırasıyla %2.7 ve %2.4 düşüşte. Endeavour Mining, Unite Group, Fresnillo, Barratt Redrow, Airtel Africa, British American Tobacco, GSK ve Croda International de gözle görülür düşüşte





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