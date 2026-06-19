'Inglourious Basterds': Quentin Tarantinos Kriegsfilm auf Netflix - aber nicht mehr lange

Quentin Tarantinos 'Inglourious Basterds' ist ein herausragender Kriegsfilm, der sich von anderen Genre-Filmen abhebt. Der Film ist derzeit auf Netflix verfügbar, wird aber am 18. Juli aus dem Abo entfernt. Die Handlung spielt im von Deutschland besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkriegs und verknüpft mehrere Handlungsstränge. Der Film erhielt eine hohe Zustimmung von der Fachpresse und dem Publikum und wird insbesondere für seine schauspielerischen Leistungen, die Regie und die Dialoge gelobt.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Kriegsfilme haben oft das Ziel, die Schrecken des Krieges auf eindringliche Weise zu inszenieren. Doch Quentin Tarantinos 'Inglourious Basterds' zeigt, dass es auch anders gehen kann. Der Film schreckt nicht vor blutigen Grausamkeiten und schrecklichen Schicksalen zurück, aber er tut es auf eine Art und Weise, die typisch für Tarantino ist.

Grandiose Dialogszenen, insbesondere mit Christoph Waltz, offensichtlicher Humor an vielen Stellen, ein Western-Anstrich und ein fiktives Ende machen 'Inglourious Basterds' zu einem herausragenden Genre-Film. Der Film ist derzeit auf Netflix verfügbar, wird aber am 18. Juli aus dem Abo entfernt. Die Handlung spielt im von Deutschland besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkriegs und verknüpft mehrere Handlungsstränge.

Die junge Shosanna Dreyfus lebt unter neuer Identität in Paris, während eine Gruppe jüdisch-amerikanischer Soldaten hinter den feindlichen Linien gezielte Angriffe durchführt. Eine hochrangige Filmvorführung in einem Pariser Kino bringt die Interessen verschiedener Beteiligter zusammen und führt zu einem folgenreichen Abend.

'Inglourious Basterds' erhielt eine Zustimmung von 89% von der Fachpresse und 88% vom Publikum. Die Kritiken loben insbesondere die schauspielerischen Leistungen, die Regie und die Dialoge. Wenn Sie jetzt Lust auf 'Inglourious Basterds' haben, können Sie den Film noch auf Netflix streamen





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