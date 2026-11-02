Ingo und Frank Lenßen drehen gemeinsam neue Sat.1-Filme

Die Lenßen-Brüder Ingo und Frank arbeiten erstmals bei der neuen Sat.1-Filmreihe zusammen. Ingo spielt den Anwalt, Frank den Darsteller.

Ingo Lenßen und sein jüngerer Bruder Frank stehen nun gemeinsam vor der Kamera. Für die neue Sat.1 -Filmreihe "Lenßen: Anklage Mord" hat Ingo Lenßen seinen 58-jährigen Bruder Frank als Schauspieler engagiert. Die Serie startet am kommenden Montagabend um 20.15 Uhr. In diesem Format ermittelt Ingo Lenßen erstmals über 90 Minuten.

Enger Familienbund seit Jahrzehnten

Für beide Brüder ist die gemeinsame Dreharbeit ein besonderes Highlight. Frank Lenßen arbeitet normalerweise als Geschäftsführer in einer Berliner Werbeagentur. Bei dem Projekt muss er sich keine fiktive Rolle ausdenken, sondern spielt sich selbst. Er engagiert seinen älteren Bruder als Anwalt in einem sehr brisanten Fall. Die enge Verbindung zwischen den beiden ist tief verwurzelt. Sie gehen jede Woche gemeinsam essen oder besuchen wie im Vorjahr den Weihnachtsmarkt.

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Die Geschichte der beiden reicht weit zurück. Sie hatten nur einen einzigen Streit, dieser ereignete sich vor etwa 50 Jahren. Damals waren Ingo 14 und Frank 7 Jahre alt. Freunde kamen vorbei, weil sie Fußball spielen wollten. Frank stand im Tor und wurde dafür kritisiert. Dieser Vorfall blieb ihm noch Jahre später im Gedächtnis. Heute sind sie ein Herz und eine Seele.

Trauer und Stärkung der Bindung

Ihre enge Bindung wurde durch schwere Schicksalsschläge noch verstärkt. Ingo und Frank verloren beide Eltern an Krebs. Der Vater starb im Jahr 2004, die Mutter im Jahr 2008. Innerhalb von vier Jahren wurden sie Vollwaisen. Das war auch im höheren Alter sehr hart für sie. Es tut ihnen heute immer noch gut, miteinander über ihre Eltern zu sprechen. Sie schätzen die offenen Gespräche und sind sich stets wertschätzend.

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Gemeinsame Interessen wie Eishockey und Fußball verbinden sie weiterhin. Die Krefeld Pinguine sind dabei immer ein verbindendes Glied zwischen den beiden Brüdern. Ingo Lenßen steht seit dem Jahr 2002 als TV-Anwalt vor der Kamera. Jetzt ist er mit seinem aktuellen Team in drei 90-minütigen Spielfilmen zu sehen. Der Titel der neuen Reihe lautet "Lenßen: Anklage Mord".

Realismus und Vertrauensverhältnis

Die Idee zu dem gemeinsamen Projekt entstand, als Ingo Frank von seinen Plänen für die drei großen Filme erzählte. Die Story basiert nicht eins zu eins auf realen Gegebenheiten, das echte Leben hat das Ganze aber inspiriert. Ingo hatte seinen Bruder schon öfter gefragt, ob er bei einem Projekt mitwirken möchte. Jetzt war der passende Moment gekommen. Für den Dreh brauchten sie nur zwei Takes pro Szene.

Ihr Vertrauensverhältnis half ihnen dabei sehr. Frank Lenßen hat gemerkt, dass es etwas anderes ist, mit jemandem Geliebten zu drehen. Er machte sich Sorgen um Ingo. Der Beschützerinstinkt des großen Bruders kam dabei oft zum Vorschein. Die Zusammenarbeit war trotz der familiären Nähe professionell und effizient.

Ein gegenseitiger Unterstützungsfaktor

Heute unterstützt Ingo seinen jüngeren Bruder vor der Kamera. Vor vielen Jahren war die Situation genau andersherum. Ohne Frank wäre Ingo Lenßen vielleicht nie zum TV-Anwalt geworden. Er erhielt damals ein Fax von Kirch Media Entertainment. Darin stand, ob er Lust auf Fernsehen habe. Ingo hielt dies anfänglich für Blödsinn.

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Anschließend telefonierte er mit Frank. Frank sagte ihm, dass die Sendergruppe eine neue Gerichtsshow auflegte. Sonst hätte er das Fax wohl unbeantwortet weggeworfen. Dieser Rat des jüngeren Bruders war entscheidend für die Karriere von Ingo Lenßen. Heute blickt er auf eine erfolgreiche Laufzeit als Fernsehjurist zurück. Die neue Filmreihe ist der nächste große Schritt für beide. Fans können sich auf spannende Fälle und gute Chemie zwischen den Geschwistern freuen.