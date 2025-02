Ingolstadt und Stuttgart II trennen sich im Audi Sportpark remis

Der FC Ingolstadt und der VfB Stuttgart II erarbeiten sich im Audi Sportpark ein 1:1-Unentschieden. Deniz Zeitler bringt die Hausherren in der ersten Minute in Führung, Thomas Kastanaras sorgt kurz vor Schluss für den Ausgleich.

Der FC Ingolstadt und der VfB Stuttgart II haben sich im Audi Sportpark mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Deniz Zeitler brachte die Hausherren bereits in der ersten Minute in Führung. Ein langer Ball wurde von der Stuttgarter Abwehr nicht geklärt, und Zeitler netzte aus acht Metern ein. Die Gäste waren zunächst geschockt, fanden sich aber schnell wieder. In der 19. Minute hatte Ingolstadt die große Chance, die Führung auszubauen.

Nach einem Foul von Dennis Seimen an Sebastian Grønning gab es Elfmeter. Seimen sah dafür die Gelbe Karte. Grønning trat selbst an, doch Seimen parierte den Strafstoß und hielt seine Mannschaft im Spiel. Der VfB Stuttgart kam danach besser ins Spiel und hatte durch Laurin Ulrich die beste Chance der ersten Halbzeit, doch Pelle Boevink parierte seinen Schuss. Zur Pause führten die Gastgeber mit 1:0. Nach dem Seitenwechsel drängte Stuttgart auf den Ausgleich. In der 79. Minute war es dann soweit: Ein Freistoß von Nicolás Sessa fand Thomas Kastanaras, der aus sechs Metern zum 1:1 einköpft. Kurz darauf lag der Ball erneut im Tor, doch dieses Mal wurde der Treffer wegen Abseits aberkannt. In den letzten Minuten war das Spiel ausgeglichen, beide Teams kamen zu Chancen, doch es blieb beim 1:1. Der FC Ingolstadt verpasst es somit, sich weiter an die Aufstiegsplätze heranzukämpfen, während Stuttgart einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mitnimmt





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball 3. Liga FC Ingolstadt Vfb Stuttgart II Audi Sportpark

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Audi'nin İngolstadt Fabrikasında İş Kaybı EndişeleriAudi'nin Ingolstadt'daki fabrikasında üretim sayıları geçen yıla göre yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. Şirket, Çin'le olan rekabet, yüksek vergiler ve enerji maliyetlerini zorlayıcı faktörler olarak belirtiyor. IG Metall, Audi'nin yaşadığı kriz konusunda alarm vermeye başladı ve önemli bir iş kaybı ve personel hizmetlerinde keskin düşüşler konusunda uyarıda bulundu.

Weiterlesen »

Audi in Ingolstadt: Gewerkschaft warnt vor Stellenabbau - Krise in der AutomobilindustrieAudi in der Krise?

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Transfer-Hammer! Stuttgart holt U17-WeltmeisterDoppelschlag auf dem Transfermarkt! Der VfB Stuttgart reagiert auf den Abgang von Anthony Rouault und holt gleich zwei neue Innenverteidiger.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: DFB-Star Angelo Stiller verlängert beim VfB StuttgartHammer-Nachrichten für alle Fans des VfB Stuttgart! Der Vizemeister verlängert den Vertrag mit einem seiner Leistungsträger.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Wie verkraftet Stuttgart das Königsklassen-Aus?Jetzt soll die Kehrtwende her! Nach zuletzt zwei verlorenen Pflichtspielen will der VfB Stuttgart gegen Gladbach wieder in die Erfolgsspur finden.

Weiterlesen »

Wie es jetzt mit dem Jahn-Sportpark weitergehtTrotz brütender Spatzen darf der Abriss des Stadions im Jahn-Sportpark teilweise fortgesetzt werden. Eine Bürgerinitative und ein Naturschutzverein kritisieren den Beschluss und machen sich große Sorgen um die finanzielle Zukunft des Bauvorhabens.

Weiterlesen »