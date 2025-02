Ingolstadt unterlässt Aufstiegs-Sprung

Der FC Ingolstadt verpasst trotz eines schnellen Starts beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart II den Sprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Deniz Zeitler erzielt das 1:0, doch die Gäste erzielen durch Nicolas Sessa und Thomas Kastanaras in der Schlussphase den Ausgleich.

Ein schneller Start reichte dem FC Ingolstadt nicht, um sich zumindest für eine Nacht auf den Aufstiegs-Relegationsplatz zu schieben. Die Elf von Sabrina Wittmann verpasste beim 1:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart II den Sprung vorbei am 1. FC Saarbrücken auf Platz drei. Der FCS kann mit einem Sieg seinen Vorsprung auf die letzten Aufstiegsränge ausbauen. Die Partie begann furios in Person von Deniz Zeitler .

Die 18 Jahre alte Entdeckung der Saison schnappte sich den Ball im Strafraum vom schläfrigen Stuttgarter Verteidiger Luca Mack und schweißte die Kugel in den linken Winkel. Sein fünfter Saisontreffer war Zeitlers erstes Tor in diesem Jahr. Einige Zweiligisten sollen bereits ihre Fühler nach Zeitler ausgestreckt haben, der U19-Nationalspieler besitzt in Ingolstadt einen Vertrag bis 2027. Beide Teams waren um hohe Intensität bemüht, allerdings gelangen nur selten präzise Kombinationen. In der 20. Minute war es dann wiederum Zeitler, der seine Schnelligkeit ausspielte und Sturmpartner Sebastian Grönning bediente. Dieser wurde von VfB-Torhüter Dennis Seimen gefoult, scheiterte jedoch an eben jenem beim folgerichtigen Elfmeter. Steilpässe auf den immer anspielbaren Zeitler blieben das feste Muster der Ingolstädter, allerdings konnten sowohl der Youngster als auch Grönning nichts aus den dadurch entstehenden Szenen machen. Auch die Stuttgarter, die im Abstiegskampf stecken, zeigten sich im Laufe der Partie mehrmals am und im Ingolstädter Strafraum. Ingolstadts Torhüter Pelle Boevink war jedoch stark zur Stelle, wehrte unter anderem gegen Laurin Ulrich (40.), Dominik Nothnagel (49.) und Wahid Faghir (63.) stark ab. In der 63. Minute scheiterte wiederum Zeitler an Seimen, der auch beim nachfolgenden Eckball gegen Grönning parierte. Wiederum nur zwei Minuten später landete eine Flanke von Stuttgarts Jordan Meyer auf der Latte. Die Gäste erhöhten den Druck und nutzten ihre sehr gut besetzte Bank aus. Die eingewechselten Nicolas Sessa und Thomas Kastanaras setzten den müden Ingolstädter ordentlich zu und besorgten in Koproduktion den Ausgleich. Sessa fand in der 79. Minute Kastanaras Kopf, der das 1:1 erzielte. Keine zwei Minuten später wiederholte das Duo das Kunststück, doch die Fahne des Assistenten ging nach oben. Ingolstadt rappelte sich nach dem Schock noch einmal auf, doch eine echte Torchance kam nicht mehr zustande. Das Remis verlängert immerhin die Serie ohne Niederlage auf nun acht Partien. Die letzte Pleite gab es Ende November bei Arminia Bielefeld





