Ingolstadt verpasst Platz drei nach 1:1 gegen Stuttgart II

Trotz eines frühen Führungstreffers durch Zeitler konnte der FC Ingolstadt den Sprung auf Platz drei in der 3. Liga verpassen. Das Team trennte sich bei seinem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II mit einem 1:1-Unentschieden.

Trotz eines frühen Treffers von Zeitler verpasste der FC Ingolstadt den Sprung auf Platz drei. Beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart II bestrafte Kastanaras die Passivität der Hausherren.Der beste Angriff der 3. Liga stottert im neuen Jahr 2025 noch ganz schön. Erst fünf Tore waren dem FC Ingolstadt bislang gelungen - drei davon beim Sieg gegen die SpVgg Unterhaching (3:1). Auch beim hatte man sich über weite Strecken sehr harmlos präsentiert.

Wenig überraschend kehrte Toptorschütze Grönning, der in München acht Minuten nach seiner Einwechslung den einzigen Schanzer-Treffer erzielte, in die Anfangsformation zurück. Zudem begann Decker, Testroet und Keidel waren nach ihren kurzfristigen Ausfällen nicht fürs Spieltagsaufgebot berücksichtigt worden. Doch fielen die Offensivprobleme zu Beginn nicht zu Gewicht, dafür sorgte allerdings ein Stuttgarter. Mack lud im Strafraum Zeitler ein, der nach 25 Sekunden schon zur Führung traf und so das Team von Trainer Markus Fiedler, der für die gesperrten Malanga (Gelb) und Sankoh (Tätlichkeit) Bujupi sowie Münst in die Startelf beorderte, nach dem Überraschungserfolg beim Allerdings sollte das Tor dem Spiel alles andere als guttun. In der Folge waren vor allem Unterbrechungen an der Tagesordnung - nach fünf absolvierten Minuten waren sowohl Ingolstadts Besuschkow als auch Stuttgarts Meyer bereits verwarnt.Wenn allerdings im ersten Durchgang Gefahr aufkommen sollte, war aufseiten der Hausherren stets Zeitler beteiligt. So leitete der Torschütze auch in der 20. Minute die große Chance aufs 2:0 ein. Im Rücken von Chase hatte sich der 18-Jährige davongestohlen und für Grönning quergelegt. Torhüter Seimen konnte sich im Eins-gegen-eins nur noch mit einem Foul im Strafraum behelfen - ob es sich gegen Grönning, der sich den Ball schon vorbeigelegt hatte und nur noch ins Tor einschieben hätte müssen, um eine gegen den Ball gerichtete Aktion gehandelt hatte, ließ sich diskutieren. Fakt war: Der junge Schlussmann sollte Recht behalten. Der in Hälfte eins viel beschäftigte Schiedsrichter Nico Fuchs beließ es bei einer Gelben Karte und beim Wiedersehen aus elf Metern behielt der 19-Jährige gegen den schwach halbhoch getretenen Strafstoß die Oberhand (21.). Erst nach 40. Minuten zeigten sich die Stuttgarter erstmals gefährlich vor dem gegnerischen Tor, doch bei Ulrichs abgefälschten Schuss war Winter-Neuzugang Boevink zur Stelle, sodass es in einer zerfahrenen ersten Hälfte mit einer knappen Ingolstädter 1:0-Führung in die Katakomben des Audi-Sportparks ging.Bereits vor der Pause hatten die Schanzer bewiesen, warum man im neuen Jahr die (geteilte) beste Defensive stellte und auch nach Wiederanpfiff führten die Oberbayern die Beweisführung fort. So präsentierten sich die Gäste stets bemüht, es mangelte allerdings an der nötigen Durchschlagskraft. Vielmehr hatten Zeitler und Grönning innerhalb von einer Zeigerumdrehung die Chance, auf 2:0 zu stellen (64., 65.). Doch waren die Schanzer spätestens kurze Zeit später gewarnt: Eine abgerutschte Flanke von Meyer war an der Latte gelandet (66.), ehe Boevink gegen Faghir den Ausgleich verhinderte (71.). Mit etwas Verzögerung sollte die Passivität sowie die vergebenen Chancen dennoch bestraft werden. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Kastanaras am ersten Pfosten zur Stelle (79.) und traf zum 1:1. Und der Stürmer hätte zwei Zeigerumdrehungen später das Spiel beinahe ganz auf den Kopf gestellt, doch bei seinem Kopfballtor stand Kastanaras wohl im Abseits.Die Schlussphase prägte so Spannung, Chancen auf den späten Lucky Punch blieben allerdings aus, sodass sich beide Mannschaften mit einem Punkt zufriedengeben mussten. Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert dann der FCI bei Rot-Weiss Essen. Einen Tag später (13.30 Uhr) empfangen die Stuttgarter Energie Cottbus





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Ingolstadt Vfb Stuttgart II 3. Liga Zeitler Kastanaras Ergebnis Spielbericht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ingolstadt und Stuttgart II trennen sich im Audi Sportpark remisDer FC Ingolstadt und der VfB Stuttgart II erarbeiten sich im Audi Sportpark ein 1:1-Unentschieden. Deniz Zeitler bringt die Hausherren in der ersten Minute in Führung, Thomas Kastanaras sorgt kurz vor Schluss für den Ausgleich.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Waldhof holt gegen Ingolstadt trotz Überzahl nur ein RemisWaldhof Mannheim ist fast das ganze Spiel die bessere Mannschaft. Am Ende wird es aber trotzdem nichts mit einem Sieg im Abstiegskampf.

Weiterlesen »

Trotz Überzahl: Mannheim verpasst Sieg gegen IngolstadtZum Abschluss des 20. Spieltags in der 3. Liga haben der SV Waldhof Mannheim und der FC Ingolstadt unentschieden gespielt. Die Schanzer retteten das Remis in Unterzahl über die Zeit, Mannheim steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Spiel gegen Gladbach - Bredlow macht wieder Platz für NübelIm Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart morgen gegen Borussia Mönchengladbach kehrt Alexander Nübel ins Tor des Vizemeisters zurück.

Weiterlesen »

Kovac sieht positives Licht trotz Niederlage gegen StuttgartBorussia Dortmund startet unter Niko Kovac mit einer Niederlage in die neue Ära. Trotz positiver Ansätze und einer starken Vorstellung gegen Stuttgart, fehlt es an Konsequenz. Die Mannschaft blickt nun mit Optimismus auf die kommende Champions League-Partie gegen Sporting Lissabon.

Weiterlesen »

TSV Hannover-Burgdorf siegt beim TVB Stuttgart und klettert auf Platz 2TSV Hannover-Burgdorf gewinnt beim TVB Stuttgart mit 35:27 und belegt Platz 2 in der Handball-Bundesliga. Renars Uscins erzielt 14 Tore für die Recken, während Joel Birlehm mit starken Paraden im Tor überzeugt.

Weiterlesen »