Die dreifache Olympiasiegerin Ingrid Krämer-Gulbin ist mit 83 Jahren gestorben. Die Dresdnerin war die erste Frau als Fahnenträgerin und gewann Gold für beide deutsche Staaten.

Ingrid Krämer-Gulbin ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Die Dresdner Wasserspringerin war eine der erfolgreichsten Athletinnen der deutschen Sportgeschichte und feierte als einzige Sportlerin den Titel zur Sportlerin des Jahres in beiden deutschen Staaten im gleichen Jahr. Ihr Tod trat bereits am 26. Oktober ein, wurde aber erst am Montag durch eine entsprechende Todesanzeige der Familie offiziell bekannt gegeben.

Olympische Triumphe und historische Auszeichnungen

Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom und den Olympischen Spielen 1964 in Tokio sicherte sich die ehemalige Dresdnerin insgesamt drei Goldmedaillen. In der italienischen Hauptstadt gewann sie sowohl vom Dreimeterbrett als auch vom Turm. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten ausschließlich US-amerikanische Springerinnen seit 1924 Olympiagold in diesen Disziplinen gewonnen. Für diesen Erfolg wurde sie 1960 zur Sportlerin des Jahres gewählt, was ihr in beiden deutschen Staaten zuteilwurde. Diese besondere Ehre erreichte kein anderer Athlet vor oder nach ihr.

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Vier Jahre später in Tokio erkämpfte sie erneut Gold vom Dreimeterbrett und holte Silber vom Turm. Ihre sportlichen Leistungen machten sie zu einem gesamtdeutschen Star in der Zeit des geteilten Deutschlands. Als Zeichen ihrer Bedeutung wurde ihr 1960 der Titel Sportlerin des Jahres in der DDR und der BRD verliehen. In der DDR wurde sie insgesamt viermal mit dieser höchsten sportlichen Auszeichnung geehrt.

Historische Rolle als Fahnenträgerin in Tokio

Bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio übernahm Ingrid Krämer-Gulbin eine historisch bedeutende Rolle. Sie führte die damalige gemeinsame deutsche Mannschaft als Fahnenträgerin ins Olympiastadion und war damit die erste Frau in der Geschichte der deutschen Olympiamannschaft mit dieser Aufgabe betraut. Bereits bei den Spielen 1960 in Rom war sie zudem Fahnenträgerin bei der Schlussfeier gewesen.

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Neben ihren Olympiameisterschaften wurde sie 1962 in Leipzig Doppel-Europameisterin. Ihre internationale Bedeutung unterstrich ihre Aufnahme in die International Swimming Hall of Fame im Jahr 1975. Sie war damit die erste Sportlerin aus der DDR, die diese Ehrung erhielt. Seit dem Jahr 2011 ist sie zudem Mitglied in der Hall of Fame des deutschen Sports.

Lebenswerk und Verewigung in ihrer Heimatstadt

In ihrer aktiven Laufbahn startete die Sächsische für den SC Einheit Dresden und den SC Empor Rostock. Nach ihrer Karriere wirkte sie als Sportlehrerin und Trainerin in Halle/Saale. In dieser Funktion entdeckte sie den späteren Olympiazweiten und -dritten Jan Hempel, der bei den Spielen 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney erfolgreich war. Bereits im Kindergartenalter wurde das Talent von Krämer-Gulbin erkannt. Nach der politischen Wende verlor sie ihre Trainerstelle und arbeitete anschließend als Bankangestellte.

Als höchste Ehrung in ihrer Heimatstadt wurde auf dem Dach der Schwimm- und Sprunghalle am Freiberger Platz in Dresden eine lebensgroße Bronze-Statue errichtet. Die 1,58 Meter große Figur trägt den Namen Turmspringerin und ehrt die Leistungen der Athletin auf ihrem höchsten Dach. Ihre persönliche Beziehung war durch zwei Ehen geprägt. Die erste Verbindung mit dem Gewichtheber Hein Engel endete 1965 nach dem Umzug nach Rostock. Die zweite Ehe mit Helmut Gulbin hielt bis zu ihrem Tod.

Mentale Stärke und sportlicher Alltag

Im Rückblick auf ihre Karriere betonte Ingrid Krämer-Gulbin in einem früheren TV-Interview ihre mentale Disziplin. Sie bezeichnete sich selbst als Angsthase, was sie als Vorteil für das Überdenken neuer Sprünge ansah. Um die notwendige Sicherheit zu erlangen, führte sie intensive Trainingsrunden durch, bei denen sie einen einzigen Sprung an einem Tag bis zu 200-mal ausführte. Diese Härte im Training war ausschlaggebend für ihre erfolgreiche Wettkampfserie.