Ingrid Stöhr verlor ihre Gesundheit durch jahrelange Pflege und ungesunde Ernährung. Die Diagnose Fettleber war ein Weckruf für die 62-Jährige. Lesen Sie ihre Geschichte.

Die 62-jährige Ingrid Stöhr steht heute für einen kritischen Aspekt moderner Gesundheit: Die langfristigen Folgen von unentgeltlicher Care-Arbeit. Ingrid Stöhr war jahrelang als Angestellte in der Buchhaltung voll berufstätig, als ihre Mutter im Jahr 2015 erkrankte. Trotz eines Vollzeitjobs übernahm Ingrid Stöhr die vollständige Pflege und kümmerte sich rund um die Uhr um ihre Angehörigen. Diese enorme Mehrbelastung führte dazu, dass Ingrid Stöhr ihre eigene Gesundheit aus dem Blick verlor.

Krankheitsverlauf durch Dauerstress

Nachdem auch die Schwiegermutter und der Schwiegervater schwer erkrankten, entschied sich Ingrid Stöhr, die Pflege zu Hause zu organisieren, um ein Pflegeheim zu vermeiden. Die Belastung gipfelte in einem extremen Zeitmangel. Ingrid Stöhr begann morgens früh mit der Arbeit, kümmerte sich in den Pausen um ihre Mutter und blieb bis 20 Uhr im Beruf tätig. Abends war Ingrid Stöhr so erschöpft, dass keine Energie mehr für die Familie blieb. Dieser Zustand hielt von 2015 bis 2023 an.

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Der chronische Mangel an Schlaf und Zeit führte bei Ingrid Stöhr zu einer ungesunden Ernährungsweise. Für aufwendiges Kochen fehlte die Kraft. Oft bestand das Abendessen nur aus einer Semmel mit Wurst und etwas Süßem zur Belohnung. Dazu trank Ingrid Stöhr mindestens einen Liter Cola pro Tag. Dieses Verhalten war für Ingrid Stöhr eine Notwendigkeit, um wach zu bleiben, schuf jedoch einen negativen Teufelskreis. Je müder Ingrid Stöhr wurde, desto mehr griff sie zu diesen energieliefernden, aber gesundheitsschädlichen Produkten.

Diagnose Fettleber ohne typische Symptome

Die Folgen dieser Lebensweise blieben nicht aus. Ingrid Stöhr nahm in dieser Zeit etwa 17 Kilo zu und litt unter ständiger, schmerzhafter Müdigkeit. Erst im April dieses Jahres suchte Ingrid Stöhr ihre Hausärztin auf, da die Beschwerden nicht abnahmen. Die Hausärztin stellte fest, dass die Leberwerte von Ingrid Stöhr sehr schlecht waren. Eine Frage der Ärztin nach Alkoholkonversation schockierte Ingrid Stöhr, da sie keinen Alkohol trank. Es handelte sich um eine nicht-alkoholische Fettleber.

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Eine Fettleber entsteht, wenn sich zu viel Fett in den Leberzellen ablagert. Bei Ingrid Stöhr war dies die direkte Folge von Stress und schlechter Ernährung. Das Tückische an dieser Erkrankung ist, dass sie oft schmerzfrei verläuft. Ingrid Stöhr fühlte sich zwar schwach, hatte jedoch nie den Verdacht, dass ihre Leber das Problem darstellt. Die Diagnose bestätigte, dass die Leber unter dem Alltagsstress litt und sich bereits entzünden oder vernarben könnte.

Neuer Lebensstil und Gewichtsabnahme

Die Diagnose diente Ingrid Stöhr als dringender Weckruf. Seit April wird Ingrid Stöhr von Ernährungsberatern unterstützt, um ihre Lebensgewohnheiten nachhaltig zu ändern. Das Ziel ist es, das Fett in der Leber durch gesündere Ernährung und mehr Bewegung abzubauen, da das Organ sich in diesem Fall erholen kann. Ingrid Stöhr hat bereits sechs Kilo abgenommen und plant, weitere acht Kilo zu verlieren. Dieser Prozess erfordert Disziplin, da Ingrid Stöhr angibt, alleine Schwierigkeiten zu haben, alte Muster zu durchbrechen.

Ein zentraler Bestandteil der Therapie für Ingrid Stöhr ist der Verzicht auf Cola. Die Ärztin riet Ingrid Stöhr, den Konsum einzustellen. Ingrid Stöhr beschreibt den Wunsch nach Cola früher als süchtigkeitsähnlich. Heute trinkt Ingrid Stöhr nur noch gelegentlich einen Schluck, den sie in Wasser mischt. Diese Änderung trägt maßgeblich zur Stabilisierung ihrer Leberwerte bei.

Prävention und körperliche Aktivität

Neben der Ernährungsumstellung hat Ingrid Stöhr ihre Bewegungsroutinen geändert. Wandern und Radfahren haben für Ingrid Stöhr eine hohe Priorität gewonnen. Diese Aktivitäten dienen nicht nur der Fettverbrennung, sondern auch der psychischen Erholung von den Jahren der Pflege. Ingrid Stöhr gibt an, dass diese sportlichen Betätigungen ihr viel Freude bereiten und ihr helfen, den Alltag besser zu bewältigen.

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Ingrid Stöhr reflektiert ihre Vergangenheit mit einem Gefühl der Schuld, da sie die Signale ihres Körpers ignorierte. Ingrid Stöhr verspricht sich, in Zukunft auf ihre körperlichen Bedürfnisse mehr zu achten. Die Erfahrung von Ingrid Stöhr zeigt eindrücklich, wie wichtig Selbstfürsorge für pflegende Angehörige ist. Durch die Unterstützung von Fachleuten und die Änderung des Lebensstils kann Ingrid Stöhr ihre Gesundheit schrittweise wiederherstellen. Ingrid Stöhr möchte anderen nahelegen, frühzeitig ärztliche Hilfe bei anhaltender Erschöpfung in Anspruch zu nehmen.