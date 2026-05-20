Initiative aus Unternehmern und Architekten schlägt vor, das Tempelhofer Feld halbieren

Eine Gruppe von Unternehmern und Architekten hat einen neuen Vorstoß vorgestellt, um den dringend benötigten Wohnungsbau in der Hauptstadt voranzutreiben. Sie schlagen vor, das Tempelhofer Feld am Rand um ein Drittel zu kürzen und damit Platz für 2000 neue Wohnungen mit 50.000 Einwohnern zu schaffen.

Mitten in der Hauptstadt gibt es viel Platz zum Grillen, Chillen und Drachensteigen lassen - aber nicht zum Wohnen! Wo früher Flugzeuge starteten und landeten, ist die größte City-Freifläche Europas.

Jetzt soll das Tempelhofer Feld am Rand um ein Drittel verschrumpfen werden: für den dringend benötigten Bau von mehr als 2000 Häusern für 50.000 Bewohner. Eine Initiative aus Unternehmern und Architekten wagt den neuen Vorstoß. Überparteilich und nicht aggressiv, wie betont wird. Denn seit 2014 gilt nach einem eigentlich ein Bauverbot.

Aber vom Tempelhofgesetz machte das Parlament inzwischen schon mehrfach Ausnahmen - um Container für Flüchtlinge zu ermöglichen. Der neue Plan: Ein bis zu 120 Meter breiter Saum wird mit 22 Meter hohen Häusern bebaut - ganz im Stil der angrenzenden Altbau-Kieze. Mit seriellen Plattenbauten, aber unterschiedlichen Fassaden. Da die Grundstücke Berlin gehören, gehen die Experten von durchschnittlich nur 3800 Euro/Quadratmeter Baukosten aus.

Ein 9-Milliarden-Euro-Projekt, das verschiedene Bauherren innerhalb von sechs Jahren hochziehen könnten. Man kann nicht länger auf bessere Zeiten warten, sagt Architekt Hans Kollhoff (79, Tower am Potsdamer Platz). Die Architekten Tobias Nöfer und Hans Kollhoff zeigen am Modell den breiten Saum neuer Häuser





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