Die Initiative Görli 24/7 gibt den beschädigten Zaun im Görlitzer Park kostenlos ab. Der Streit um die Schließung und die Kosten für den Wachschutz halten an.

Die Initiative Görli 24/7 hat bekannt gegeben, die gesamte Absperranlage im Görlitzer Park kostenlos abzugeben. Für Interessenten stehen 18 große Drehkreuze, rund 40 Stahltore sowie zahlreiche weitere Zaunelemente zur Verfügung. Diese Maßnahmen sollen die nächtliche Schließung des Parks durchsetzen, sind jedoch laut der Gruppe als gescheitert und fehlinstalliert zu bewerten.

Der Zustand der Absperranlage im Überblick

Der aktuelle Zustand der Anlage wird in der Anzeige als knapp ein Jahr alt beschrieben, wobei sie nur etwa drei Monate in Nutzung war. Dabei sind die Elemente vielfach beschädigt, verbogen oder durchlöchert. Die Initiative betont, dass die Absperrung aufgrund dieser Mängel nicht mehr ihrer Funktion genüge. Wer die Materialien abholt, kann zudem eine Spende an lokale Initiativen gegen Obdachlosigkeit und Ausgrenzung leisten. Ab 22 Uhr ist stets Wachschutz vor Ort, der beim Abbau und Transport behilflich sein soll.

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Politische Verantwortliche und Bezugsquellen

Die Initiative verweist darauf, dass Hilfe beim Abbau und Transport beim Berliner Senat angefragt werden sollte. Konkret nennt sie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Bürgermeister Kai Wegner (CDU) als Ansprechpartner. Hintergrund ist, dass die Kosten für Zaun, Planung und weitere Elemente ursprünglich bei rund zwei Millionen Euro lagen. Die Senatsverwaltung forderte den Bezirk bereits am 5. März 2024 zu Vorbereitungen auf, darunter 16 barrierefreie Drehkreuze und Drehflügeltüren.

Rechtliche Auseinandersetzungen und Schließungsversuche

Der Streit um den Görlitzer Park dauert seit Jahren an, da der Park als Drogenumschlagplatz gilt. Anwohnerinnen und das Bündnis Görli zaunfrei wehrten sich juristisch gegen die Maßnahme. Das Verwaltungsgericht urteilte, dass die nächtliche Schließung formell rechtswidrig war, da die Senatsumweltverwaltung nicht zuständig war. Der Park war nur von Anfang März bis Ende Mai 2026 jede Nacht geschlossen, bevor das Gericht eingriff. Der Beschluss ist nicht anfechtbar, doch der Senat hält am Plan fest.

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Aktuelle Situation und laufende Kosten

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, kündigte an, vor Gericht so lange zu ziehen, bis die Schließung durchgesetzt sei. Ein Hauptsacheverfahren zur Rechtmäßigkeit steht noch aus. Bis dahin bleibt der Park geöffnet, da eine nächtliche Schließung nicht zulässig ist. Der Zaun steht weiterhin im Park, und der Wachschutz kostet monatlich mindestens 70.000 Euro. Dieser Schutz dient nun nicht mehr der Schließung, sondern dem Verhindern von Demontageaktionen.

Aufruf zum Rückbau und politische Alternativen

Die Initiative fordert, die Anlage umgehend aus dem Park zu entfernen. Anwohnerinnen und Anwohner haben bereits begonnen, Teile selbst abzubauen. Ob sich jemand für das Angebot auf kleinanzeigen.de gemeldet hat, ist unklar. Der von den Grüne geführte Bezirk fordert andere Lösungen statt symbolischer Maßnahmen wie den Zaun. Ein Sprecher des Bündnisses sieht keine Chance für eine neue, ordentliche Weisung des Senats.