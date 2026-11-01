Injury Report: NFL-Stars fallen aus, Seahawks und Eagles bereiten sich auf Top-Spiele vor

Erste NFL-Update: Verletzungsstatus von Seahawks und Eagles vor wichtigen Spielen. Ausfälle bei Charles Cross, A.J. Brown und anderen Stars beeinflussen die Aufstellungen erheblich.

Zu Beginn der Woche rückt die NFL wieder stärker in den Fokus der Medien, während die Teams bereit sind, sich auf entscheidende Begegnungen vorzubereiten. Für die Seattle Seahawks stehen wichtige Fragen zur Personalzusammensetzung an, da beide verletzten Running Backs Zach Charbonnet und Jadarian Price möglicherweise zurückkehren könnten. Die beiden wurden vor dem bevorstehenden Top-Spiel gegen die Chicago Bears, das in der Nacht von Montag auf Dienstag stattfindet, aus dem offiziellen Injury Report gestrichen. Diese Meldung deutet stark darauf hin, dass Charbonnet sein Saisondebüt feiern wird, nachdem er sich in den Playoffs der Vorsaison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Sauderlaufende Offensive der Seahawks

Die Offensive der Seahawks könnte durch die Rückkehr der beiden Läufer deutliche Stärkung erfahren. Vor seiner Verletzung bildete das Duo aus Charbonnet und Price eine extrem gefährliche Einheit auf dem Spielfeld. Jadarian Price hingegen verpasste die vergangenen vier Spiele aufgrund einer Brustverletzung. Ob der Erstrundenpick des vergangenen Drafts tatsächlich auf dem Feld stehen wird, ließ Head Coach Mike Macdonald noch offen. Er äußerte sich vorsichtig mit den Worten: Wir werden sehen, was wir tun.

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Sollte Price von der Injured-Reserve-Liste aktiviert werden, müsste anderweitig Platz im 53er-Kader geschaffen werden, da die Limits streng eingehalten werden müssen. Zuletzt bildeten Emanuel Wilson und George Holani das Running-Back-Duo bei den Seahawks. Neben den positiven Nachrichten gibt es jedoch auch deutliche Einbußen in der Offensive Line. Gegen die Bears steht wie erwartet Tackle Charles Cross aufgrund einer Knöchelverletzung nicht zur Verfügung. Auch Wide Receiver Rashid Shaheed fällt aufgrund einer Knieverletzung aus.

Defensive Schwächen und langfristige Ausfälle

Auch in der Defensive leiden die Seahawks unter wichtigen Ausfällen. Pass Rusher Uchenna Nwosu laboriert an einer Knöchelverletzung und wurde im Injury Report als doubtful gelistet. Ein Einsatz ist also höchst unwahrscheinlich und wird die Druckentwicklung auf den Quarterback der Bears weiter erschweren. Darüber hinaus können die Seahawks auch in den kommenden Wochen nicht auf Star-Safety Derwin James Jr. zurückgreifen. Der sechsmalige All-Pro fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung bereits seit Anfang Oktober aus.

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Nach einem Rückschlag im Reha-Prozess wurde er nun auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Damit verpasst er mindestens vier weitere Partien, was die Sicherheit in der Secondary der Seahawks weiter gefährdet. Als direkter Ersatz wurde Cornerback Isas Waxter dauerhaft vom Practice Squad in den aktiven Kader berufen. Zudem wurde Kaiir Elam für das Stadtduell gegen die Rams aus dem Trainingskader hochgezogen, um die Tiefe an der Position zu gewährleisten.

Ausfälle bei den Philadelphia Eagles

Auch die Philadelphia Eagles müssen einen herben Rückschlag verkraften, bevor sie in Week 8 auf Star-Receiver A.J. Brown verzichten können. Der 29-Jährige steht aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung. Damit bleibt Brown in dieser Saison vom Pech verfolgt, eine Knöchelverletzung hatte ihn zu Saisonbeginn bereits mehrere Spiele gekostet. Sein Ausfall ist ein schwerer Verlust für das Passspiel der Eagles und wird die defensive Ausrichtung der Gegner begünstigen.

Neben Brown kann auch Running Back TreVeyon Henderson in Miami nicht mitwirken. Der 24-Jährige ist erkrankt und verpasste deshalb beide Trainings am Donnerstag und Freitag. Dies zwingt das Trainerstab der Eagles dazu, die Planung für das Offense-Spiel schnell anzupassen. Die Abwesenheit von Henderson schwächt zusätzlich die Bodenangriffe, die für die Balance des Teams entscheidend sind.

Langfristige Folgen für die Saisonplanung

Noch gravierender ist die Situation bei der Defensive Line. Die Eagles müssen einen herben Rückschlag verkraften, da Defensive Tackle Daron Payne sich im Training eine Fraktur im Fuß zuzog und wohl den Rest der Saison verpassen wird. Warum das auch mit Blick auf die anstehende Trade Deadline einiges verändert, ist für die Franchise-Geschäftsführung von großer Bedeutung. Der Ausfall von Payne zwingt die Eagles dazu, möglicherweise schnell einen Ersatz zu finden oder bestehende Roster-Strukturen neu zu bewerten.

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Die Gesamtsituation zeigt, dass Verletzungen in der NFL nicht nur kurzfristige Ausfälle bedeuten, sondern langfristige strategische Konsequenzen haben. Für die Seahawks und Eagles bedeutet dies, dass die Tiefe der Kader auf die Probe gestellt wird. Die Fähigkeit, mit diesen Rückschlägen umzugehen, wird entscheidend dafür sein, wie weit die Teams in dieser Saison kommen werden. Die kommenden Spiele werden zeigen, wie gut die Ersatzspieler die Lücken füllen können.