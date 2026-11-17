Die Moderation durch Inka Bause bleibt erhalten, doch die Ausstrahlung von Bauer sucht Frau am 1. Dezember wird zugunsten des DFB-Pokals zwischen FC Bayern und Hertha BSC verschoben.

Die beliebte Kuppelshow Bauer sucht Frau mit der Moderatorin Inka Bause muss ihre reguläre Sendezeit am Montag, dem 1. Dezember 2024, aufgeben. Der Sender RTL hebt die geplante achte Folge der Serie ab, um Platz im Programm für eine bedeutende Live-Sportübertragung zu schaffen. Inka Bause bleibt als Gesicht der Sendung zwar erhalten, doch die Ausstrahlung wird verschoben.

Dfb-Pokal Achtelfinale Ersetzt Sendeplatz

Statt Bauer sucht Frau strahlt der Kölner Fernsehsender RTL am Abend des 1. Dezembers das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC aus. Die Live-Übertragung des Fußballspiels ist für den 20.45-Uhr-Sendetermin vorgesehen. Die Sportberichterstattung beginnt jedoch bereits um 20.15 Uhr, um die Vorbereitungen und Analysen vor dem Anpfiff abzudecken. Fans können dem Spielverlauf auch im BILD-Liveticker auf dem Laufenden bleiben.

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Neuer Ausstrahlungstermin Am Mittwoch

Fans der Dating-Show müssen nicht lange warten, bis die nächste Episode ausgestrahlt wird. Bereits einen Tag später, am Mittwoch, dem 2. Dezember 2024, geht Bauer sucht Frau um 20.15 Uhr wieder auf Sendung. Inka Bause moderiert diese verschobene achte Folge dann an diesem neuen Termin. Die Zuschauer können sich also schnell auf die Fortsetzung der romantischen Suche in der Kuhstall-Kulisse freuen.

Ruckzuck Zurück Zum Regulaeren Programm

Nach der Ausstrahlung der verschobenen Episode kehrt das Format ab Mitte Dezember wieder zum gewohnten Rhythmus zurück. Die neunte Folge der Serie läuft direkt im Anschluss, wodurch Bauer sucht Frau wieder in den regulären Ablauf integriert ist. Inka Bause führt weiterhin durch das Erfolgsformat, das bereits in der 22. Staffel läuft. Die aktuelle Staffel startete bereits am 9. November und umfasst insgesamt 14 Folgen, die regelmäßig montags und dienstags zu sehen sind.

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Baeyerchen Rekordsieger Im Pokalwettbewerb

Die Übertragung des DFB-Pokals ist für RTL ein großes Ereignis, da der FC Bayern München der Rekordsieger im deutschen Vereinswettbewerb ist. Die Südbayern haben den Pokal bereits 21-mal gewonnen und zählen zu den dominantesten Teams in der Geschichte des Wettbewerbs. Zuletzt konnte der FC Bayern den Titel im Mai erringen und besiegte dabei den VfB Stuttgart mit einem klaren 3:0-Erfolg.

Spieler Feiern Erfolg Gegen Stuttgarter

Bei dem jüngsten Pokalerfolg waren Spieler wie Michael Olise, Alphonso Davies und Jamal Musiala wichtige Faktoren im Kader des FC Bayern. Die jungen Talente und erfahrenen Profen feierten den Erfolg gemeinsam mit dem gesamten Team. Für das kommende Achtelfinale gegen Hertha BSC besteht für die Münchner die Möglichkeit, die Tradition des Titelgewinns fortzusetzen und erneut den Pokal nach München zu holen.