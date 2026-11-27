In der Krise sparen Arbeitgeber vermehrt bei der Inklusion. Viele Firmen, die eigentlich Schwerbehinderte engagieren sollen, kommen ihrer Pflicht nicht nach. Eine Gruppe von Arbeitgebern jedoch bildet eine Ausnahme.

Wer eine Schwerbehinderung hat, ist vor Kündigungen besonders geschützt. Der Arbeitgeber darf nur kündigen, wenn das Inklusionsamt vorher zustimmt. Doch immer mehr Arbeitgeber versuchen es: Im vergangenen Jahr stellten sie knapp 26.000 solcher Anträge, gut 15 Prozent mehr als im Jahr davor.

Und auch die Arbeitslosigkeit von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung ist gestiegen. Im Jahresschnitt 2025 waren knapp 185.000 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitssuchend, gut fünf Prozent mehr als 2024. So viele waren es noch nie, zeigt das Inklusionsbarometer Arbeit, dass die Aktion Mensch mit dem Handelsblatt Research Institute vorlegt. 2013 wurde das Inklusionsbarometer erstmals veröffentlicht. Die Arbeitslosenquote von Menschen mit Schwerbehinderung lag 2025 bei 12,0 Prozent, nach 11,6 Prozent im Vorjahr.

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Seither hat sich die Lage noch verschlechtert: Im Oktober 2026 waren knapp 193.000 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet, rund vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den Hauptgrund sieht die Aktion Mensch in der schwachen Konjunktur. Sprecherin Christina Marx sprach von einem weiteren Rückschlag für die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt. Arbeitgeber mit im Schnitt mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen auf fünf Prozent davon schwerbehinderte Menschen beschäftigen.