Inklusive Arbeitsplatz in der Arztpraxis: Eine Erfolgsgeschichte

Allgemeinärztin Eva Henneken beschäftigt eine Mitarbeiterin mit Beeinträchtigung in ihrer Praxis. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut und die Praxis hat eine Zeitersparnis von ein bis zwei Stunden pro Tag erzielt.

Allgemeinärztin Eva Henneken schafft einen inklusiven Arbeitsplatz in ihrer Praxis. Sie beschäftigt eine Mitarbeiterin mit Beeinträchtigung, die organisatorische Tätigkeiten übernimmt und die Praxis mit in Schuss hält.

Die Ärztin ist beeindruckt von der Motivation und dem Engagement ihrer Mitarbeiterin und sagt, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Die Praxis hat durch die Einstellung von Frau Gessner eine Zeitersparnis von ein bis zwei Stunden pro Tag erzielt, die die MFA für ihre Versorgungstätigkeiten nutzen können. Henneken zahlt monatlich einen individuell vereinbarten Betrag an die Bonner Werkstätten, bei denen Frau Gessner weiterhin angestellt ist.

Die Allgemeinärztin ist überzeugt, dass die Einstellung von Frau Gessner nicht nur ethisch-moralisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll war. Sie hofft, dass andere Praxen folgen werden und auch inklusive Arbeitsplätze schaffen





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Inklusiver Arbeitsplatz Arztpraxis Mitarbeiterin Mit Beeinträchtigung Zeitersparnis Erfolgsgeschichte

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