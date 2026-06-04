Innenpolitische Niederlage für Trump: Repräsentantenhaus beschließt Kriegsbefugnis-Resolution

Die Resolution ist dessen ungeachtet ein klarer Ausdruck für den Unmut im Kongress darüber, dass Trump den Militäreinsatz gegen den Iran kritisiert hatte. Trump hatte sich kurz zuvor erneut optimistisch hinsichtlich einer möglichen Einigung mit dem Iran gezeigt. "Es kann natürlich auch sein, dass es nicht dazu kommt, man weiß es ja nicht –, aber wenn es passiert, könnte es zum Beispiel am Ende."
Innenpolitische Niederlage für US-Präsident Donald Trump im Streit um den Iran-Krieg : Das Repräsentantenhaus hat am Mittwoch mehrheitlich eine sogenannte Kriegsbefugnis-Resolution beschlossen, die Trump s Macht einschränken und den Krieg beenden soll.
Unmittelbar vor der als symbolisch geltenden Abstimmung hatte der US-Präsident erklärt, dass die Verhandlungen mit dem Iran "sehr gut" liefen. Israel und der Libanon einigten sich derweil bei Gesprächen in Washington auf die "Umsetzung" einer Waffenruhe. Im US-Repräsentantenhaus in Washington stimmten auch vier Abgeordnete aus Trumps republikanischer Partei mit den oppositionellen Demokraten, die den Text eingebracht hatten. Damit die "War Powers Resolution" in Kraft tritt, müsste nun auch noch der Senat zustimmen.
Unabhängig von dessen Votum gilt die Entschließung als symbolisch, da Trump den Militäreinsatz gegen den Iran kritisiert hatte. Er hatte sich kurz zuvor erneut optimistisch hinsichtlich einer möglicher Einigung mit dem Iran gezeigt.
"Es kann natürlich auch sein, dass es nicht dazu kommt, man weiß es ja nicht –, aber wenn es passiert, könnte es zum Beispiel am Ende"
Iran-Krieg Kriegsbefugnis-Resolution Trump Repräsentantenhaus Waffenruhe Israel Libanon Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtschi Abbas Araghtsch
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Iran-Krieg: Iran bereitet Beisetzung von Chamenei vorDrei Monate nach Chameneis Tötung äußert sich erstmals ein Politiker im Iran zum geplanten Begräbnis und den Trauerfeiern in mehreren Städten.
Read more »
Iran-Krieg: Iran meldet höchste Inflation seit JahrzehntenIm Iran sind die Verbraucherpreise so stark gestiegen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Viele Iranerinnen und Iraner schränken sich inzwischen stark ein.
Read more »
US-Repräsentantenhaus stimmt für Resolution zur Beendigung des Kriegs gegen IranDas republikanisch geführte US-Repräsentantenhaus hat sich gegen Präsident Donald Trump gestellt und eine Resolution verabschiedet, die den US-Krieg gegen Iran beenden soll. Vier Republikaner stimmten mit den Demokraten. Die Resolution muss jedoch auch vom Senat verabschiedet werden und ist juristisch umstritten.
Read more »
US-Repräsentantenhaus verabschiedet Resolution zur Kontrolle von Kampfeinsätzen gegen den IranDas Repräsentantenhaus hat eine Resolution verabschiedet, die formelle Kriegserklärungen des Kongresses für Kampfeinsätze verlangt, mit Ausnahme von unmittelbaren Verteidigungsfällen. Die Resolution unterstreicht den wachsenden politischen Druck auf Präsident Trump, insbesondere vor den Zwischenwahlen.
Read more »