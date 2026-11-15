Innensenatorin Högl bricht Islamismus-Kampagne in Bremen vorzeitig ab

Bremens Innensenatorin Eva Högl beendet die umstrittene Aufklärungskampagne des Verfassungsschutzes. Sie bedauert die Verletzung von Musliminnen und Muslimen und erklärt die Umsetzung für gescheitert.

Die bremische Innensenatorin Eva Högl hat die umstrittene Aufklärungskampagne des Landesamts für Verfassungsschutz gegen islamistische Unterwanderung vorzeitig beendet. Die Entscheidung fällt knapp zwei Monate nach dem Start der Initiative, die im frühen November mit großem medialen Echo auf Infotafeln in Bremen und Bremerhaven erschien. Die Kampagne zielte darauf ab, die Öffentlichkeit über die Gefahr des legalistischen Islamismus zu informieren, sah sich jedoch schnell heftiger Kritik ausgesetzt.

Kampagne wegen Verletzungsempfinden beendet

Eva Högl begründete den Abbruch der Maßnahme mit der starken emotionalen Betroffenheit, die die Aufklärungskampagne in der muslimischen Gemeinschaft ausgelöst hat. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die Senatorin, dass sie in den vergangenen Tagen bewusst geworden sei, wie tief die jüngste Aktion des Verfassungsschutzes viele Musliminnen und Muslime in der Region getroffen hat. Dies bedauere sie zutiefst. Sie betonte, dass die Umsetzung der Kampagne nicht den gewünschten Effekten entsprochen habe und stattdessen negative Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Stadtgesellschaft gehabt habe. Das Ziel der Aufklärung sei zwar richtig gewesen, die Art der Kommunikation jedoch nicht.

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Infotafeln mit Wolf im Schafspelz als Auslöser

Der zentrale visuellen Aufhänger der Kampagne waren große Infotafeln, die seit Anfang November an verschiedenen Standorten im Freistaat Bremen aufgehängt wurden. Diese zeigten ein Symbolbild eines Wolfes, der sich in ein Schafspelz gekleidet hat. Daneben prangte der deutliche Text: Freundlich im Auftreten, Antidemokratisch im Kern. Weiter hieß es auf den Plakaten: Islamistische Unterwanderung ist eine Gefahr. Schaut hinter die Fassade. Diese bildliche Metapher wurde von vielen Betroffenen und Beobachtern als pauschalisierend und fremdenfeindlich interpretiert. Die Senatorin verwies darauf, dass viele Musliminnen und Muslime sich unter Generalverdacht gestellt sahen, was jedoch nicht die Absicht der Behörden gewesen sei. Vielmehr liege diese Wahrnehmung allein an der konkreten Gestaltung und den Botschaften der Kampagne selbst.

Högl warnt vor Netzwerken der Muslimbruderschaft

Trotz der Beendigung der öffentlichen Werbekampagne bleibt die inhaltliche Warnung der Senatorin vor bestimmten Gruppierungen bestehen. Eva Högl, die frühere Wehrbeauftragte, erläuterte, dass es der Zweck der Aktion war, vor dem legalistischen Islamismus zu warnen. Konkret nannte sie dabei Netzwerke wie die Muslimbruderschaft. Sie erklärte, dass diese Gruppen ohne Gewalt und ausschließlich mit legalen Mitteln eine religiös begründete Ordnung über die geltende Verfassung stellen wollen. Diese Strategie gefährde sowohl die freiheitliche Demokratie in Deutschland als auch den sozialen Frieden in dem offenen und vielfältigen Bundesland Bremen. Besonders gefährdet seien nach Ansicht der Innensenatorin Musliminnen und Muslime selbst, da sie Ziel der Vereinnahmung und Instrumentalisierung durch diese extremistischen Strömungen werden könnten.

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Kritik an Strategie statt an der demokratieschützenden Aufgabe

Als die Kampagne ursprünglich gestartet wurde, hatte das bremische Innenressort detailliert ausgeführt, warum solch eine Aufklärung notwendig sei. In den offiziellen Verlautbarungen hieß es, Organisationen wie die Muslimbruderschaft gäben sich nach außen hin offen, tolerant und dialogbereit. Langfristig verfolgten sie jedoch das Ziel, Parteien, staatliche Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen von innen her zu unterwandern. Rückblickend urteilte Eva Högl nun, dass die strategische Einschätzung dieser Bedrohungslage korrekt war. Die kommunikative Umsetzung der Warnung sei jedoch fundamental gescheitert. Sie räumte ein, dass es keine Absicht war, antimuslimische Ressentiments zu schüren, Misstrauen in der Bevölkerung zu säen oder gar eine ganze Religion zu verunglimpfen. Dennoch musste die Senatorin feststellen, dass genau diese Effekte eingetreten waren.

Bekenntnis zur religiösen Vielfalt in der Stadtgesellschaft

Um die Botschaft der Einbindung und Wertschätzung zu unterstreichen, betonte Eva Högl in ihrer Erklärung nachdrücklich, dass muslimisches Leben fester Bestandteil von Bremen und Bremerhaven ist. Religiöse Vielfalt sei ein selbstverständlicher und unverzichtbarer Teil der offenen Gesellschaft. Die Senatorin hob hervor, dass Musliminnen und Muslime sich aktiv in den Stadtteilen engagieren, in zahlreichen Vereinen mitarbeiten, in sozialen Einrichtungen helfen und in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens präsent sind. Sie seien ein wichtiger und unverzichtbarer Teil der Stadtgesellschaft. Deshalb verdienten sie nach Auffassung von Innensenator Högl uneingeschränkte Anerkennung, Respekt und Wertschätzung. Die vorzeitige Beendigung der Kampagne soll nun dazu beitragen, das Vertrauen zwischen dem Staat und den muslimischen Communities in Bremen wiederherzustellen und den sozialen Frieden zu stärken.