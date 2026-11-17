Die Berliner Senatsverwaltung hat den Verein El-Irschad e.V. verboten und Hisbollah-Konten beschlagnahmt. Innensenatorin Iris Spranger begründet dies mit terroristischer Unterstützung und verfassungsfeindlicher Ideologie.

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin hat den Verein El-Irschad e.V. offiziell aufgelöst und sein Vermögen beschlagnahmt. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) begründet das Vorgehen mit der organisatorischen und finanziellen Unterstützung der als terroristisch eingestuften Hisbollah. Die Maßnahmen treffen den Verein direkt in seinen Strukturen und verhindern zukünftige Treffen der Mitglieder in der gewohnten Form.

Räumlichkeiten in Neukölln und Festnahmen

Polizeibeamte durchsuchten ab sechs Uhr morgens die Räumlichkeiten des Vereins, die sich überwiegend im Bezirk Neukölln befinden. Ein Anwohner am Gemeindezentrum in der Flughafenstraße, das als Moschee in der Szene bundesweit bekannt ist, beschrieb den Einsatz als für Neuköllner Verhältnisse zähm. Insgesamt sollen etwa vierzig Beamte vor Ort tätig gewesen sein. Zugleich kontrollierten die Ermittler die Wohnungen namhafter Mitglieder in anderen Bezirken Berlins.

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Verbot aufgrund terroristischer Verbindungen

Laut den Feststellungen der Senatsverwaltung richtet sich der Verein El-Irschad e.V. aktiv gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Seine Zweckbestimmung und Tätigkeit stehen im direkten Widerspruch zu den geltenden Strafgesetzen der Bundesrepublik. Der Verein diente der Hisbollah, auch als Partei Gottes bekannt, als Plattform zur Verbreitung ihrer Propaganda und verfassungsfeindlichen Ideologie innerhalb der schiitischen Diaspora in Berlin. Dabei nutzte der Verein sowohl die Jugendarbeit als auch die eigene Moschee in der Flughafenstraße.

Historie der Hisbollah und deren Status

Die arabische Hisbollah ist die führende Kraft der schiitischen Muslime im Nahen Osten und hat den Süden und Osten Libanons über Jahrzehnte politisch und militärisch wie einen eigenen De-facto-Staat beherrscht. In Deutschland wurde die Organisation im März 2020 vom damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSO) als terroristische und verfassungsfeindliche Organisation verboten. Seither sind Spenden, Werbung und Rekrutierung für die Hisbollah illegal. Die Gruppe lebte nicht nur von libanischem Geld und Unterstützung der iranischen Regierung, sondern auch von Mitteln aus Europa, Lateinamerika und Afrika sowie aus illegalen Geschäften.

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Politische Einordnung und aktuelle Lage

Als Koalitionspartei gehört die Hisbollah der Zentralregierung in Beirut an und erhebt den Anspruch, die 1,3 Millionen libanesischen Schiiten zu vertreten. Als Miliz kontrolliert sie ihre Hochburgen so streng, dass sich die offiziellen libanesischen Sicherheitskräfte dort ohne die Duldung der Hisbollah nicht bewegen können. Die Gruppe gilt als Statthalter des iranischen Mullah-Regimes und war bis 2024 zudem in Syrien aktiv. Zuletzt wurde sie durch israelische Angriffe geschwächt, wobei ihr ehemaliger Chef Hassan Nasrallah im September 2024 bei einem Angriff auf Südbeirut getötet wurde.

Auswirkungen auf das Vereinsleben

Das Verbot trifft die Vereine zunächst organisatorisch und führt zur Stilllegung der Internetpräsenz sowie zum öffentlichen Verbot ihrer Symbole. Von dem Einsatz nicht betroffen ist das schiitische Zentrum in der Harzer Straße, ebenfalls in Neukölln. Dort betreibt ein anderer, umstrittener Verein neben einer Moschee auch eine Kita. Dieser Fall hatte Jahre nach der entsprechenden Genehmigung bereits viel Kritik in der Landespolitik hervorgerufen. Nun konzentriert sich die Behörde auf die klare Durchsetzung des Verbots gegen verfassungsfeindliche Strukturen.