Innere Minister warnen vor gefälschten Sprachzertifikaten und Einbürgerungstests

Die Innenminister warnen vor der Verwendung von gefälschten Sprachzertifikaten und manipulierten Einbürgerungstests, um an den deutschen Pass zu kommen. Sie beraten einen geheimen Bericht zu Maßnahmen gegen solche Betrugsfälle.

Es ist für viele das größte Hindernis auf dem Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft: Kenntnisse der deutschen Sprache. Statt mühselig zu pauken, wählen manche offenbar eine fragwürdige Abkürzung.

Immer häufiger werden gefälschte Sprachzertifikate und manipulierte Testnachweise vorgelegt, um an den deutschen Pass zu kommen. Jetzt schlagen die Innenminister Alarm. Unter Tagesordnungspunkt 15 beraten die Minister einen geheimen Bericht – Titel: „Maßnahmen gegen gefälschte Zertifikate“. Aus den meisten Bundesländern liegen bislang keine Statistiken vor, wie häufig es solche Betrugsfälle gibt.

Bekannt ist nur die Gesamtzahl für 2025 von 332.500 erfolgten Einbürgerungen. Wie BILD erfuhr, scheiterten in München rund zwei Prozent der Einbürgerungsverfahren wegen Fälschungsverdachts. Im Jahr 2025 wurden dort insgesamt 7549 Menschen eingebürgert. Gleichzeitig registrierte die Einbürgerungsbehörde 149 Fälle mit konkretem Verdacht auf gefälschte oder manipulierte Sprachzertifikate.

Das bestätigte ein Behördensprecher. In 91 Fällen wurde sogar Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erstattet. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München erklärt dazu: „Urkundenfälschungen durch die Vorlage gefälschter Sprachzertifikate werden in der Regel mit Geldstrafen geahndet.





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