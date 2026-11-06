Innovationsagentur Rheinland-Pfalz fördert Hidden Champions und Start-ups

Ministerpräsident Gordon Schnieder nutzt die Innovationsagentur, um die Zahl der Hidden Champions in Rheinland-Pfalz zu steigern. Start-ups wie Hyperion Aerial Intelligence und Montavis profitieren von Vernetzung und Investorenkontakt. Die Hightech-Agenda stärkt Biotechnologie, KI und Quantencomputing.

Die Innovationsagentur Rheinland-Pfalz treibt unter der Führung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) die Vernetzung von Start-ups und etablierten Unternehmen voran. Das primäre Ziel dieser Strategie ist die deutliche Erhöhung der Anzahl sogenannter Hidden Champions im Bundesland. Diese mittelständischen Konzerne, die in ihren spezifischen Nischen weltweit führend sind, bleiben der breiten Öffentlichkeit jedoch oft unbekannt. Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) bezeichnet diese Entwicklung als ein wichtiges Aushängeschild für die rheinland-pfälzische Wirtschaft.

Strategie zur Stärkung von Hidden Champions

Die Landesregierung gründete die Innovationsagentur im Jahr 2023 unter der Ampel-Regierung. Mit rund dreißig Mitarbeitern soll sie Forschung und Wirtschaft enger zusammenbringen. Ein zentrales Instrument hierbei ist die Hightech-Agenda, die gezielte Förderung, Beratung und den Aufbau von Netzwerken vorsieht. Schwerpunkte dieser Agenda liegen auf den im Land stark vertretenen Sektoren Biotechnologie, Künstliche Intelligenz (KI) sowie Quantencomputing. Durch diese strukturelle Verankerung soll ein Ökosystem entstehen, das Innovationen nachhaltig beschleunigt und die globale Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sichert.

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Drohnen-Technologie und militärische Anwendungen

Ein Paradebeispiel für die geförderte Start-up-Landschaft ist die Hyperion Aerial Intelligence GmbH aus dem Westerwald. Gründer Philipp Stierle, der zudem Geschäftsführer des Softwareentwicklungsunternehmens ist, nutzt die Plattform, um Investoren für seine Drohnen-Technologie zu finden. Sein Ziel ist es, den Prototypen seiner senkrecht startenden Fluggeräte im ersten Quartal 2027 in die Luft zu bekommen. Die Drohnen sind für unterschiedliche Einsätze konzipiert: Mit einer fünf Kilogramm schweren Ladung erreichen sie eine Flugzeit von bis zu 6,5 Stunden. Bei einer geringeren Nutzlast von einem Kilo steigt die Reichweite auf bis zu 9,5 Stunden. Stierle sieht das Einsatzspektrum vor allem in der Aufklärung, betont jedoch auch, dass militärische Anwendungen grundsätzlich vorstellbar sind.

Digitale Wissenssicherung für die Fertigung

Neben der Luftfahrttechnologie leistet das Kaiserslauterer Start-up Montavis von Julian Hund Pionierarbeit im Bereich der digitalen Prozesssicherung. Das Unternehmen bietet Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen für die Fertigung an, die auch Sicherheitshinweise integrieren. Mitarbeiter können ihre Arbeit mit zwei am Körper getragenen Kameras einfach wie gewohnt verrichten, ohne sie explizit erklären zu müssen. Montavis übernimmt im Anschluss die Aufbereitung der Daten. Geschäftsführer Julian Hund, dessen Idee aus seiner Masterarbeit bei der Digitalisierung von Arbeitsanweisungen für einen Druckmaschinenhersteller entstand, empfiehlt die Lösung insbesondere für Unternehmen mit etwa hundert oder mehr Beschäftigten. Durch diesen Ansatz lässt sich wertvolle Zeit bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter sparen und firmeninternes Wissen dauerhaft sichern.

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Live-Messtechnik für Produktionsprozesse

Im Bereich der industriellen Messtechnik setzt Ingenieur Jonas Schulz mit seiner Firma Inline Process Solutions GmbH aus Kaiserslautern auf Sichtbarmachung. Sein Ansatz eignet sich für Zement- und Zuckerproduktion sowie für Pharmaprodukte, wo es auf die Qualität kleiner Partikel ankommt. Mit Messtechnik wird der Herstellungsprozess live aufgenommen und ausgewertet, um Ressourcen und Energie zu sparen. Schulz erklärt, dass man den Kristallen buchstäblich beim Wachsen zuschauen kann. Allerdings ist die Technik auf transparente oder sichtbare Partikel beschränkt; die Herstellung von Glas kommt daher nicht infrage. Das Unternehmen beschäftigt derzeit zehn Mitarbeiter und setzt fünf unterschiedliche Geräte für die Partikelmesstechnik ein. Ein klares nächstes Ziel ist der Einsatz der Technologie in der Batteriezellenfertigung.

Breites Spektrum und aktuelle Zahlen

Die Palette der Start-ups, die mit Unterstützung der Innovationsagentur nach Investoren, Kunden oder Partnern suchen, ist vielfältig. Pharma, Produktion und Defense-Bereich sind dabei ebenso vertreten wie die bereits beschriebenen Technologien. Laut Angaben der Innovationsagentur gibt es derzeit rund sechshundert Start-ups im Land. Diese hohe Anzahl unterstreicht das enorme Potenzial des regionalen Innovationsstandorts. Die Landesregierung geht davon aus, dass durch die Kombination aus gezielter Förderung und der Verbindung unterschiedlicher technischer Disziplinen langfristige Wachstumseffekte erzielt werden können. Die Zusammenarbeit zwischen den neuen digitalen Lösungen und den etablierten industriellen Anwendungen bildet dabei das Fundament für die zukünftige wirtschaftliche Stärke von Rheinland-Pfalz.