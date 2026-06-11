Innovative Kühltechnologien bei der Weltmeisterschaft: Adidas setzt auf Hightech-Westen und -Schuhe

Um die Leistungsfähigkeit der Spieler bei extremen Temperaturen zu erhalten, setzt Adidas bei der WM auf innovative Kühlwesten, Kühljacken und Spezialschuhe.

Die Weltmeisterschaft ist mit einem fulminanten Start in Mexiko-Stadt begonnen, wo im legendären Aztekenstadion vor rund 83.000 begeisterten Zuschauern der Gastgeber Mexiko einen souveränen 2:0-Sieg gegen Südafrika einfuhr.

Doch abseits des Spielfelds und der taktischen Analysen rückt ein Thema in den Fokus, das für den Erfolg der Athleten bei einem Turnier in heißen Regionen entscheidend sein kann: das thermische Management des menschlichen Körpers. In einer Vorberichterstattung bei MagentaTV machte Moderator Johannes B. Kerner auf eine technologische Neuerung aufmerksam, indem er Thomas Müller eine spezielle Kühlweste anlegte.

Obwohl die Temperaturen zum Start in Mexiko-Stadt noch moderat ausfielen, ist die Hitze an vielen anderen Austragungsorten eine massive Herausforderung für die körperliche Verfassung der Spieler. Kerner betonte dabei, dass solche speziellen Westen künftig ein fester Bestandteil der Vorbereitung und Regeneration für die Profis werden könnten. Thomas Müller, bekannt für seine analytische Sicht auf das Spiel, unterstrich die Relevanz dieser Maßnahmen.

Er erklärte, dass die Regulierung der Körpertemperatur ein kritisches Thema sei, mit dem er bereits in der Vergangenheit positive Erfahrungen gesammelt habe. Besonders wichtig sei dabei die Disziplin, den Empfehlungen der Wissenschaftler zu folgen und die Technik konsequent umzusetzen. Müller erinnerte in diesem Zusammenhang an die Weltmeisterschaft in Brasilien, wo bereits Kühlhandschuhe eingesetzt wurden. Zwar gestand er ein, dass solche Maßnahmen oft mit einem gewissen Aufwand verbunden und im ersten Moment unbequem seien, doch der Nutzen überwiege bei weitem.

Eine zu hohe Körperkerntemperatur führe unweigerlich zu einer signifikanten Minderung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, was in einem hochintensiven Turnier wie der WM über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Die technische Umsetzung der Kühlweste ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung. Das Produkt wurde bereits in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Vereinen wie Manchester United, Juventus Turin und dem FC Arsenal erprobt, um die Praxistauglichkeit unter Profibedingungen sicherzustellen.

Interessanterweise flossen auch Erkenntnisse aus dem Motorsport in die Entwicklung ein, da Rennfahrer in ihren Cockpits ähnlichen extremen thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Das Funktionsprinzip ist dabei ebenso simpel wie effektiv: Die Weste enthält ein spezielles Gel, das vor dem Einsatz eingefroren wird. Während des Tragens taut dieses Gel langsam auf und gibt die Kälte gleichmäßig an den Oberkörper, den Rumpf, den Bauch und den Rücken ab.

Ziel ist es, die Körpertemperatur aktiv zu senken und so eine Überhitzung der lebenswichtigen Organe zu verhindern. Adidas, als offizieller Ausrüster, stellt diese innovativen Westen sowie ergänzende Kühljacken allen seinen Partnerverbänden zur Verfügung. Zu den Profiteuren gehört unter anderem die argentinische Nationalmannschaft mit ihrem Superstar Lionel Messi. Die Kombination aus Weste und Jacke verspricht beeindruckende Resultate: Die Körperkerntemperatur kann um bis zu 0,5 Grad gesenkt werden, während die Hauttemperatur in Spitzenwerten um bis zu 13 Grad sinkt.

Ergänzt wird dieses System durch einen sogenannten XXL-Kühlschuh. Dieser spezielle Überschuh dient dazu, Überhitzungen und schmerzhafte Schwellungen im Fußbereich zu minimieren. Durch ein integriertes Kühlgel wird die Temperatur der Füße gesenkt, wobei die Konstruktion so gewählt wurde, dass die Beweglichkeit für Dribblings und Torschüsse nicht beeinträchtigt wird. Diese ganzheitliche Herangehensweise an die Kühlung zeigt, wie sehr die moderne Sportwissenschaft versucht, die biologischen Grenzen des Menschen durch technologische Unterstützung zu erweitern





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