Eine neue INSA-Umfrage zeigt massive Unzufriedenheit: 58 Prozent der Deutschen wollen vorzeitige Neuwahlen. Nur 26 Prozent unterstützen die Koalition bis 2029.

58 Prozent der Deutschen fordern laut einer exklusiven INSA-Umfrage für BILD vorzeitige Neuwahlen. Die regierende Schwarz-Rot-Koalition unter Kanzler Friedrich Merz verliert massiv an Unterstützung.

Aktueller Stand der Regierungsbefragung

Nur gut ein Viertel (26 %) möchte, dass Union und SPD bis Anfang 2029 weiterregieren. Die Wähler haben offenbar die Nase voll vom aktuellen politischen Treiben in Berlin.

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Faktoren für die politische Unzufriedenheit

Schuldenstand, Reform-Chaos und Personal-Zoff haben das Bündnis zur Krisen-Koalition verkommen lassen. Diese negativen Entwicklungen spiegeln sich direkt in den Umfragewiderständen wider.

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Parteienbindung und Wählerverhalten

Je nach Parteipräferenz der Befragten fällt das Ergebnis sehr unterschiedlich aus. Anhänger von CDU/CSU (60 %) und SPD (50 %) wünschen sich mehrheitlich, dass Merz und Klingbeil weitermachen bis 2029.

Alle anderen Wählergruppen geben mehrheitlich an, dass sie sich vorzeitige Neuwahlen wünschen. Am klarsten ist das Votum für Neuwahlen bei Anhängern von BSW (95 Prozent) und AfD (85 Prozent).

Zusammenfassung der politischen Stimmungen

Gefolgt von Linkspartei (75 Prozent) und FDP (64 Prozent) zeigt sich ein breiter Wunsch nach Neuwahlen. Bei den Grünen überwiegen die Neuwahl-Forderer (47 zu 41 Prozent).

Auf die Frage, ob sie die gleiche Partei wie 2025 wählen würden, antworteten insgesamt 59 Prozent mit JA. Nur ein Viertel (25 Prozent) würde seine Stimme einer anderen Partei geben.

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Am treuesten erweisen sich Unions-Wähler (85 Prozent Wiederwahl). Die Treuequote der SPD beträgt 72 Prozent, bei der AfD 70 Prozent.

FDP-Wähler zeigen eine Treuequote von 68 Prozent. BSW-Anhänger verbleiben zu 65 Prozent bei ihrer Partei. Die Linke zeigt eine Treuequote von 64 Prozent.

Am wechselhaftesten zeigen sich die Grünen-Wähler vom Vorjahr mit nur 57 Prozent Bleibequote.