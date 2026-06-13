Insa-Umfrage: Union und SPD legen minimal zu, AfD bleibt klar stärkste Kraft

Eine neue Insa-Umfrage zeigt leichte Zugewinne für Union und SPD, doch eine Regierungsmehrheit für die aktuelle Koalition bleibt unrealistisch. Die AfD hält ihre Spitzenposition, und mögliche Bündnisse scheitern knapp an der nötigen Unterstützung.

Der aktuelle Insa-Sonntagstrend für BILD zeigt eine minimale Erholung für die Regierungskoalition aus Union und SPD , jedoch keine grundsätzliche Trendwende. Beide Parteien können jeweils einen Prozentpunkt zulegen: Die CDU/CSU erreicht nun 22 Prozent, die SPD 13 Prozent.

Zusammen kommen die Regierungsparteien damit auf 35 Prozent, liegen damit aber immer noch zehn Prozentpunkte unter dem Ergebnis der Bundestagswahl 2025. Die AfD bleibt mit unverändert 29 Prozent die klar stärkste Kraft und hat einen Vorsprung von sieben Punkten vor der Union. Die Grünen halten bei 14 Prozent, während die Linke einen Punkt verliert und auf 10 Prozent fällt. BSW und die sonstigen Kleinparteien kommen jeweils auf 3 Prozent beziehungsweise 6 Prozent, womit BSW weiterhin nicht im Bundestag vertreten wäre.

Rechnerisch hätte eine Koalition aus AfD und Union mit insgesamt 51 Prozent eine absolute Mehrheit, jedoch schließen CDU und CSU eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus. Ein mögliches Kenia-Bündnis aus Union, SPD und Grünen würde auf 49 Prozent kommen. Die aktuell regierende schwarz-rote Koalition besitzt bei einer hypothetischen Sonntagswahl weiterhin keine eigene Mehrheit. Somit bleibt die Situation für Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Regierung trotz leichter Zuwächse weiterhin schwierig.

Der Insa-Sonntagstrend wurde vom 8. bis 12. Juni 2026 mit insgesamt 1203 befragten Personen durchgeführt. Die maximale Fehlertoleranz der Umfrage beträgt 2,9 Prozentpunkte. Die Daten zeigen, dass sich das politische Gefüge im deutschen Parlament weiterhin stark fragmentiert hat und keine klare Regierungsmehrheit absehbar ist.

Während die AfD als stärkste Kraft unverändert bleibt, können sich die Regierungsparteien trotz minimaler Gewinne nicht aus ihrer defensiven Position befreien. Die Union, traditionell als größte Volkspartei, muss weiterhin mit dem deutlichen Abstand zur AfD leben, und die SPD kann nur leicht zulegen. Die Grünen als dritte mögliche Regierungspartei in einem Bündnis mit Union und SPD stagnieren, was die Bildung einer stabilen Regierung zusätzlich erschwert.

Die Umfrage unterstreicht die anhaltende Schwäche der klassischen Volksparteien und den Aufstieg der AfD zur dominanten politischen Kraft. Gleichzeitig verdeutlicht sie, dass eine Regierungsbildung ohne die AfD nur über Jamaica- oder Kenia-Koalitionen möglich wäre, wobei letztere aktuell knapp an einer Mehrheit scheitert. Die ausgeschlossene AfD-Union-Koalition hätte rechnerisch eine solide Mehrheit, doch die inhaltlichen und moralischen Grenzen, die von der Union gezogen werden, machen dieses Szenario unrealistisch.

Für die amtierende Regierungskoalition bedeutet das Ergebnis, dass sie auch nach kleinen Verbesserungen weiterhin in der Opposition starke Konkurrenz hat und auf Unterstützung von Drittparteien angewiesen wäre, um eine Mehrheit zu erreichen. Die anhaltende Stagnation bei den Grünen und der Verlust der Linken tragen zusätzlich zu einer unsicheren politischen Landschaft bei, in der selbst kleine Parteien wie BSW mit nur drei Prozent den Einzug ins Parlament knapp verfehlen.

Insgesamt bleibt die politische Stimmung in Deutschland volatil und von keiner klaren Mehrheitsverhältnissen geprägt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Insa-Sonntagstrend Union SPD Afd Bundestagswahl Regierungskoalition Umfrage Deutschland Politik BILD Kanzler Scholz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Umfrage: Alarmierende Zahlen zu Machtmissbrauch bei ÄrztenRespektloser Ton, verweigerte Weiterbildung, Bloßstellung: 57 Prozent der Ärztinnen und Ärzte erleben laut dem Marburger Bund Machtmissbrauch am Arbeitsplatz - mit Folgen für die Betroffenen.

Read more »

Nach Russlandreise von AfD-Politikern: Union und SPD wollen offenbar Geheimnisschutz im Bundestag verschärfenAfD-Fraktionsvize Frohnmaier traf in St. Petersburg Vertraute Putins. Die Koalition will einem Bericht zufolge jetzt prüfen, ob die Geheimschutzregeln des Bundestags noch ausreichen.

Read more »

Union und SPD wollen mehr Unterstützung für KinosBerlin - Politiker von Union und SPD fordern vom Bund eine stärkere Unterstützung der Kinobranche in Deutschland. Das 'Zukunftsprogramm Kino' habe sich als wirksames Instrument zur Stärkung der Kinos bewährt

Read more »

Maier: Viele Thüringer sehen Reformen als BedrohungThüringens SPD-Chef und Innenminister Georg Maier hofft, dass Union und SPD in Berlin bei den nötigen Reformprojekten zusammenhalten. Die Umstände dafür seien schwierig.

Read more »