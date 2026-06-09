INSA‑Umfrage zeigt: AfD überholt Union im Wählerpotential und steigt bei sicheren Stimmen

Die aktuelle INSA‑Studie offenbart ein starkes Wachstum der AfD, die erstmals die Union im potenziellen Wähleranteil übertrifft. Gleichzeitig sinken die sicheren Stimmen der Union, während die AfD‑Wählerbasis expandiert. Das Politiker‑Ranking stellt Alice Weidel an die Spitze der beliebtesten Politikerinnen.

Die jüngste INSA‑Umfrage sendet ein deutliches Warnsignal an die Union : In der aktuellen Sonntagsfrage liegt die Zustimmung zur AfD bei 29 Prozent, während die CDU nur 21 Prozent erreicht.

Noch bemerkenswerter ist das Ergebnis der sogenannten Potential‑Analyse, die das mögliche Wähler‑Potenzial aller Parteien ermittelt. Hierbei überholt die AfD mit 35 Prozent erstmals die Union, die lediglich 33 Prozent erzielen kann. Die Potential‑Analyse misst, wie viele Menschen sich vorstellen könnten, künftig für eine bestimmte Partei zu stimmen - unabhängig davon, ob sie bereits feste Anhänger sind oder noch unentschlossen. Laut den Befragungen baut die rechtspopulistische Kraft ihren ersten Platz kontinuierlich aus, während die Union weiter an Boden verliert.

Ein weiterer Befund der INSA‑Studie betrifft die sogenannten sicheren Stimmen, das heißt Wähler, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Partei die Stimme geben werden. In diesem Segment ist die Union von 18 Prozent im September 2025 auf jetzt nur noch 14 Prozent gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil der überzeugten AfD‑Wähler stark angestiegen und liegt nun bei 22 Prozent.

Auch der Anteil der Personen, die sich grundsätzlich nicht vorstellen können, die AfD zu wählen, schrumpft: Aktuell geben 49 Prozent an, nicht für die AfD stimmen zu wollen - ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Befragungen. Im Vergleich dazu schließen 31 Prozent der Befragten nun die Union aus, ein Zuwachs von zwei Prozentpunkten. Die SPD präsentiert sich in der Umfrage mit einem derzeitigen Zustimmungswert von 12 Prozent, wobei lediglich sieben Prozent von einer sicheren Wahl der Sozialdemokraten ausgehen.

Trotz des relativ niedrigen Zustimmungswerts zeigt die Potential‑Analyse, dass die maximal mögliche Wählerbasis der SPD gleichauf mit der CDU liegt - beide erreichen 33 Prozent. Die Grünen erzielen 14,5 Prozent in der Potential‑Analyse, haben jedoch nur neun Prozent überzeugte Grünen‑Wähler. Das maximale Wähler‑Potential der Grünen liegt bei 28,5 Prozent.

Darüber hinaus liefert die INSA‑Studie ein Ranking der beliebtesten Politikerinnen und Politiker. Auf Platz fünf des neuesten Rankings befindet sich die AfD‑Vorsitzende Alice Weidel mit 47 Punkten und überholt damit die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die nun auf Platz sieben liegt. Damit ist Weidel wieder die beliebteste Politikerin Deutschlands; die vier Plätze über ihr im Ranking werden von männlichen Politikern eingenommen. Weidel verbesserte ihr Ranking um einen Platz, während Klöckner um zwei Plätze nach unten rutschte.

Die Umfrage basierte auf Interviews mit 1 592 wahlberechtigten Personen für die Potential‑Analyse und 2 009 Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren für das Politiker‑Ranking. Die Ergebnisse verdeutlichen die wachsende Gefahr für die Union, die nicht nur an Zustimmung verliert, sondern auch zunehmend von potenziellen Wählern abgesprungen wird, während die AfD ihr Erstplatzen‑Potential weiter ausbaut





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