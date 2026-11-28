Kräftiger Ostwind sorgt für niedrige Wasserstände im Wattenmeer. Das hat für Reisende von und zu einigen ostfriesischen Inseln Konsequenzen. Wo es zu Änderungen im Fährverkehr kommt.

Kräftiger Ostwind sorgt für niedrige Wasserstände im Wattenmeer. Das hat für Reisende von und zu einigen ostfriesischen Inseln Konsequenzen. Wo es zu Änderungen im Fährverkehr kommt.

Norddeich - An der ostfriesischen Nordseeküste beeinträchtigen niedrige Wasserstände den Fährverkehr von und zu einigen Inseln. Im Fährverkehr zwischen Norddeich und der Insel Norderney fallen mehrere Abfahrten heute und in den kommenden Tagen aus, und es kann zu Verzögerungen kommen, wie die Reederei Norden-Frisia mitteilte. Die beiden Fährfahrten zwischen der Insel Juist und dem Festland fahren hingegen planmäßig. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

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Auch für den Fährverkehr von und zu den Inseln Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge meldeten die jeweiligen Fährgesellschaften Änderungen in ihren Fahrplänen bis zum Sonntag, teilweise sogar bis Montag oder länger. Teils fallen Abfahrten aus oder Fähren fahren zu anderen Zeiten, wie aus Angaben der Fährgesellschaften im Internet hervorgeht. Der Grund für die niedrigen Wasserstände ist der kräftige Ostwind. Der Ostwind drückt das Wasser von der Küste weg, Fähren können dann nicht oder nur eingeschränkt fahren.