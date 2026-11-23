Die Pleite des Renault-Händlers Autohaus König trifft Tausende Kunden. Experten erklären, wann Fahrzeuge noch ausgehändigt werden und ob geleistete Anzahlungen rückerstattet werden.

Die Insolvenz des Autohaus Gotthard König GmbH hat in Berlin und deutschlandweit tausende Autofahrer in existenzielle Unsicherheit gestürzt. Seit dem Zahlungsunfähigkeitsstatus des Unternehmens Ende August warten Betroffene verzweifelt auf Klarheit über ihr geschlossenes Geschäft. Die zentrale Frage lautet, ob die bestellten Fahrzeuge noch ausgeliefert werden oder ob die geleisteten Zahlungen unwiederbringlich verloren sind. Die rechtliche Bewertung hängt hierbei maßgeblich von der Art des vereinbarten Kaufvertrag s und dem Stadium der Fahrzeugproduktion ab.

Das insolvente Unternehmen zählte in der Vergangenheit zu den größten Renault-Vertragshändlern in Deutschland. Der Zusammenbruch des Berliner Unternehmens wird auf strukturelle Schwierigkeiten in der Automobilbranche zurückgeführt. Die Insolvenzverwaltung nennt den notwendigen Wandel vom Verbrennermotor zum Elektrofahrzeug als einen Hauptfaktor. Hinzu kommt ein gestiegener Konkurrenzdruck durch neue Marktanbieter und ein stagnierendes Geschäft mit Neuwagen.

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Finanzen und Betroffene Kunden

Die wirtschaftliche Dimension der Pleite ist enorm. Laut Medienberichten, darunter WELT und BILD, beläuft sich der gesamte Schuldenberg des Unternehmens auf mehr als 212 Millionen Euro. Direkt betroffen sind schätzungsweise zwischen 3000 und 4000 Kunden, die für ihre Fahrzeuge bereits vollständig bezahlt oder eine Anzahlung geleistet haben. Die genaue Höhe der Forderungen variiert dabei je nach Vertragsstatus und bereits erbrachter Leistung.

Entscheidung über Auslieferung

Ob ein Kunde sein neues Fahrzeug tatsächlich in Besitz bekommt, entscheidet nicht der Insolvenzverwalter allein, sondern oft im Zusammenspiel mit den finanzierenden Banken. Die Bank prüft im Einzelfall, ob eine Auslieferung noch wirtschaftlich sinnvoll ist und wie mit den geleisteten Zahlungen zu verfahren ist. In 1100 Fällen hat die Prüfung ergeben, dass die Übergabe dem Insolvenzverwalter und den Gläubigern nicht schadet oder sogar einen finanziellen Vorteil bringt. In diesen spezifischen Fällen ist die Auslieferung daher sichergestellt.

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Ablauf der Kundeninformationen

Die Rechtsanwältin und Sprecherin der Insolvenzverwaltung bestätigt, dass die Prüfungen für die restlichen Fälle bereits angelaufen sind. Kundinnen und Kunden erhalten schrittweise verbindliche und rechtssichere Informationen zu ihrem individuellen Kauf. Dies schafft Rechtssicherheit für die Käufer, die bis dato in der Ungewissheit schwelten. Der Prozess zielt darauf ab, jedem Einzelfall gerecht zu werden, anstatt eine Pauschalregelung für alle 3000 bis 4000 Betroffenen vorzunehmen, was bei der Vielzahl der Vertragsvarianten kaum möglich wäre.

Risiko bei Anzahlungen

Trotz der geplanten Auslieferungen bleibt die Rechtslage für gezahlte Anzahlungen riskant. Dr. Anne Deike Riewe, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein, warnt vor blindem Optimismus. Sie erklärt, dass ein Insolvenzverwalter gesetzlich nicht verpflichtet ist, eine geleistete Anzahlung zurückzuzahlen. Wer bereits Geld überwiesen hat, erhält seine Gegenleistung nicht automatisch. Stattdessen entstehen oft offene Forderungen, die im Insolvenzverfahren nur einen geringen Prozentsatz der ursprünglichen Summe decken können.

Kunden, die ihr Fahrzeug noch nicht in Besitz haben, sollten daher die offiziellen Mitteilungen der Insolvenzverwaltung sorgfältig abwarten. Ein pauschaler Anspruch auf Rückerstattung besteht in der Regel nicht. Die Hoffnung auf die Auslieferung des Wagens bleibt die realistischste Option für den Erhalt des geleisteten Kapitals, da hier die Bankfinanzierung die Brücke zur Übergabe schlägt. Die Situation bleibt für die Betroffenen prekär, bis die individuellen Entscheidungen der finanzierenden Institute vorliegen.