Insolvenz bei Capricorn: F1-Team Mercedes verliert Zulieferer

Der Leichtbau-Spezialist Capricorn hat Insolvenz angemeldet. 56 Mitarbeiter sind betroffen. Mercedes F1 und Porsche waren Kunden. Was bedeutet das für die Lieferkette?

Der deutsche Hochleistungs-Produzent Capricorn Holding GmbH hat am 4. November das vorläufige Insolvenzverfahren eingeleitet. Dieser Schritt betrifft direkt auch die Capricorn Composite GmbH. Das zuständige Gericht bestellte Rechtsanwalt Prof. Dr. Dirk Andres von der Kanzlei AndresPartner als vorläufigen Insolvenzverwalter. Diese Entwicklung stellt eine massive Zäsur für das im Bereich automotive Leichtbau spezialisierte Unternehmen dar.

Mercedes F1 und Porsche waren wichtige Kunden

Das insolvente Unternehmen Capricorn versorgte mehrere Top-Teams der Formel 1 mit hochspezialisierten Teilen. Besonders das Mercedes-Team in der Formel 1 vertraute bisher auf die Komponenten des deutschen Leichtbau-Spezialisten. Neben der Formel 1 zählen auch namhafte Premium-Marke Porsche, die Marke Bugatti und der Sportwagenhersteller Lamborghini zu den bedeutenden Kunden der Capricorn-Gruppe. Diese Abhängigkeit macht die Insolvenz zu einer relevanten Nachricht für die gesamte Motorsport- und Luxusautomobilbranche.

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Das Schicksal des Capricorn 01 Zagato

Ein zentrales Produkt des Unternehmens war der Capricorn 01 Zagato. Dieses Fahrzeug entstand in enger Zusammenarbeit mit dem italienischen Karosseriebauer Zagato. Die technischen Daten sind beeindruckend: Das Modell beschleunigt in nur 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Fahrzeuge gelten als extrem schnell und teuer, da sie wie ein Rennwagen für die Straße gebaut sind. Ursprünglich waren nur 19 Exemplare dieses exklusiven Modells geplant. Wie es mit diesem speziellen Projekt nach der Pleite weitergeht, ist derzeit völlig unklar. Die Produktionszahlen bleiben jedoch ein fester Fakt in der Unternehmenshistorie.

Rechtsanwalt Dirk Andres prüft Sanierungsoptionen

Prof. Dr. Dirk Andres wird sich nach Angaben eines Kanzleisprechers zunächst mit seinem Team die wirtschaftliche Ausgangslage anschauen. Darauf aufbauend sollen Sanierungsoptionen geprüft werden. Der Geschäftsbetrieb wird vorerst aufrechterhalten. Dies gibt zumindest kurzfristige Gewissheit für den laufenden Betrieb. Die 56 Mitarbeiter bangen jedoch um ihre Jobs. Sie sind in den kommenden drei Monaten zunächst über das Insolvenzgeld gesichert. Ihre Unsicherheit ist dennoch groß, da ungewiss bleibt, was nach dieser Frist geschieht.

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Gründer Robertino Wild und russischer Eigentümer

Die Capricorn-Gruppe wurde im Jahr 1994 von dem deutschen Unternehmer Robertino Wild gegründet. Der heute 63-Jährige hat das Unternehmen auf den Bereich automobilen Leichtbaus spezialisiert. Für seinen Kunden produziert das Unternehmen hochkomplexe Strukturen. Ein signifikanter Teil des Geschäfts wird derzeit von Viktor Charitonin, einem russischen Milliardär, finanziert oder gehört. Die genaue Struktur der Eigentumsverhältnisse und wie sich die Insolvenz auf die finanziellen Beziehungen zu Charitonin auswirkt, bleibt eine der großen offenen Fragen in diesem komplexen Fall.

Auswirkungen auf die Supply Chain der Formel 1

Die Insolvenz von Capricorn hat unmittelbare Konsequenzen für die Lieferketten in der Formel 1. Teams, die auf die spezifischen Leichtbaukomponenten angewiesen waren, müssen nun nach Alternativen suchen. Dies betrifft nicht nur das Mercedes-Team, sondern auch andere Konstruktoren, die Teile von Capricorn bezogen. Die Qualität und Passgenauigkeit solcher spezialisierten Teile ist in der Formel 1 entscheidend für die Performance. Die Suche nach einem neuen Lieferanten für diese hochspezialisierten Bauteile wird Zeit und Ressourcen binden.

Zukünftige Perspektiven für die Mitarbeiter

Die 56 Beschäftigten in den betroffenen Gesellschaften stehen vor einer unsicheren Zukunft. Obwohl das Insolvenzgeld eine Brücke für die nächsten drei Monate schlägt, ist das Ende der Veranstaltung nicht absehbar. Was danach ist, steht in den Sternen. Die Prüfung durch den vorläufigen Insolvenzverwalter Prof. Dr. Dirk Andres wird entscheiden, ob eine Sanierung möglich ist oder eine Auflösung des Unternehmens erfolgt. Für die Mitarbeiter und die Lieferanten in der Region bedeutet dies erheblichen Druck. Die Branche beobachtet die Entwicklung gespannt, da Capricorn eine Nische im Hochleistungs-Leichtbau bediente.