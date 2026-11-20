Die Fahrschulkette Riewenherm mit neun Standorten in NRW ist insolvent. Der vorläufige Verwalter bestätigt, dass die Ausbildung für 1000 Schüler weitergeht, obwohl das Geschäftsmodell unter Druck steht.

Die Fahrschule Detlef Riewenherm hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen mit neun Standorten in Nordrhein-Westfalen ist von der angekündigten Reform des Führerscheinpreises betroffen. Die Sanierung der Lage liegt nun beim vorläufigen Insolvenzverwalter.

Standorte und Betroffene im Überblick

Das insolvente Unternehmen betreut aktuell rund 1000 Fahrschüler. Die betroffenen Standorte verteilen sich auf mehrere Städte im Raum Bielefeld und Gütersloh. Die Läden befinden sich in Bielefeld, Gütersloh, Oerlinghausen, Rheda-Wiedenbrück, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl.

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Wirtschaftliche Auswirkungen der Reform

Der Pkw-Führerschein kostet im Durchschnitt derzeit rund 3400 Euro. Künftig sollen Fahrschüler mehrere Hundert Euro sparen, im besten Fall bis zu 1000 Euro. Diese Angleichung führte bei den Fahrschulen zu einem erheblichen Umsatzeinbruch. Rechtsanwalt Axel Geese gibt an, dass dieser Einbruch Anfang des Jahres 2026 eintrat.

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Fortsetzung des Schulbetriebs

Der vorläufige Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Axel Geese bestätigt gegenüber BILD, dass der Geschäftsbetrieb im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens unverändert aufrechterhalten wird. Die Fahrschüler können ihre Ausbildung daher wie geplant beenden. Die Sicherheit der bestehenden Kunden soll gewährleistet bleiben.

Aufnahme neuer Fahrschüler

Neben der Bearbeitung der laufenden Fälle werden auch neue Fahrschüler gerne angenommen. Die Fahrschule Detlef Riewenherm versucht, den Betrieb auch unter den schwierigen Bedingungen der Insolvenz aufrecht zu erhalten. Die Standorte in NRW bleiben für Interessenten weiterhin zugänglich.