Insolvenz bei Hüttenbrauck Profil GmbH: 150 Jobs in Unna bedroht

Die Hüttenbrauck Profil GmbH aus Unna hat Insolvenz angemeldet. Schwache Nachfrage und hohe Energiekosten gefährden 150 Arbeitsplätze im westfälischen Metallzulieferer.

Das westfälische Familienunternehmen Hüttenbrauck Profil GmbH aus Unna hat sein Insolvenz verfahren eingeleitet. Der traditionelle Metallzulieferer, der seit 1952 besteht, sieht sich durch eine anhaltend schwierige Marktlage gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Rund 150 Beschäftigte am Standort in der ostwestfälischen Kreisstadt mit etwa 58.000 Einwohnern bangen nun um ihre Zukunft in der Branche.

Zwölf Milliarden Euro Kosten und schwache Nachfrage

Der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Marvin Bauernfeind aus Dortmund, führt die Pleite auf die weiterhin schwache konjunkturelle Entwicklung in den Kernbranchen Bau und Industrie zurück. Hinzu kamen anhaltend hohe Rohstoff- und Energiepreise, die die Margen des Unternehmens erheblich belasteten. Die Kombination aus stagnierenden Aufträgen und explodierenden Betriebskosten führte zur Insolvenz.

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Sanierung durch Eigeninitiative war gescheitert

Hüttenbrauck-Geschäftsführer Dr. Peter Remer betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass das Verfahren angesichts der anhaltend schwierigen Marktbedingungen ein notwendiger Schritt sei. Das Management habe in den vergangenen Jahren intensiv versucht, das Unternehmen durch eigene Kraft zu sanieren. Trotz dieser Bemühungen reichte die interne Strukturanpassung nicht aus, um die finanzielle Schieflage zu überwinden.

Produktion läuft weiter mit Jobsicherheit bis 2026

Trotz der Insolvenzanmeldung bleibt die Produktion zunächst ohne Unterbrechung aktiv. Der Insolvenzverwalter bestätigte, dass sich für die Belegschaft derzeit keine Veränderungen ergeben. Die Löhne der Arbeitnehmer sind bis einschließlich Dezember 2026 durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit vollumfänglich abgesichert. Dies bietet den Mitarbeitern kurzfristige Planungssicherheit in einer unsicheren Phase.

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Zweite Werft in Fröndenberg wird aufgegeben

Neben dem Hauptstandort in Unna betrieb das Unternehmen eine zweite Niederlassung im nur knapp 10 Kilometer entfernten Fröndenberg mit etwa 20.000 Einwohnern. Diese zweite Produktionsstätte wird jedoch laut Berichten des Hellweger Anzeigers aufgegeben. Die Konzentration auf den alleinigen Standort in Unna soll die weitere Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Strategische Partnerschaften für die Zukunft gesucht

Der Sanierungsexperte Dr. Peter Remer erklärte, das oberste Ziel bestehe darin, im Interesse der Gläubiger eine nachhaltige und tragfähige Zukunftslösung zu entwickeln. Dazu sollen gezielt Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern geführt werden. Die Geschichte von Hüttenbrauck, die 1952 in einer kleinen Werkstatt begann, steht nun vor einem neuen Kapitel, während das Unternehmen zeitweise über 160 Mitarbeiter beschäftigte und kurz vor seinem 75-jährigen Jubiläum steht.