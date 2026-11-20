Das Traditionsunternehmen Kunert Fashion hat Insolvenz angemeldet. Mehr als 60 Mitarbeiter sind betroffen. Ein Cyberangriff und schwache Konjunktur belasten die Strumpffirma schwer.

Das bayerische Strumpfunternehmen Kunert Fashion hat ein schweres wirtschaftliches Ende erlebt, das weit über den rein finanziellen Bereich hinausgeht. Das Amtsgericht hat den Insolvenz antrag für die Firma aus Bayern gestellt, was dazu führt, dass 60 Mitarbeiter direkt von den Maßnahmen betroffen sind. Dieser Schritt fällt in eine besonders sensible Phase der Branche, da die Maßnahmen genau in der Vorweihnachtszeit erfolgen.

Insolvenz in Eigenverwaltung für Kunert Fashion

Das Gericht hat für Kunert Fashion die Eigenverwaltung angeordnet. Dies ist ein spezielles Insolvenzverfahren, bei dem die bestehende Geschäftsführung ihre Kontrolle über das Unternehmen behält. Sanierungsgeschäftsführer Christian Stoffler gibt an, dass die Geschäftsführung somit weiter am Steuer bleibt, um das Unternehmen zu führen. Allerdings bleibt für diesen Prozess nur eine sehr kurze Zeitspanne. Den Beteiligten stehen nur drei Monate Zeit zur Verfügung, um einen soliden Insolvenzplan auszuarbeiten.

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Während dieser kritischen Phase der Sanierung sind die betroffenen Mitarbeiter abgesichert. Die rund 60 Arbeitskräfte, die von der Insolvenzanmeldung betroffen sind, erhalten in dieser Zeit Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur. Dies soll einen sozialen Schock abfedern und den Mitarbeitern eine gewisse Planungssicherheit in der Übergangszeit bieten, während das Gericht und die Geschäftsführung die weitere Strukturierung vorantreiben.

Faktoren für die finanzielle Krise der Marke

Die Gründe für die aktuelle Schieflage von Kunert Fashion sind vielschichtig und betreffen operative, technologische und makroökonomische Bereiche. Christian Stoffler erklärt gegenüber BILD, dass das Unternehmen bereits seit Jahren unter einer unzureichenden operativen Ertragskraft leidet. Zudem sei der finanzielle Spielraum zu gering ausgefallen. Die Prozesse in der Beschaffung und der Warenwirtschaft seien nicht optimal auf die strengen Anforderungen des modernen Handels abgestimmt.

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Zusätzlich zu den strukturellen Mängeln hat ein schwerwiegender externer Schock das Geschäft im laufenden Jahr geschwächt. Es kam zu einem erheblichen Cyberangriff, der dem Unternehmen einen direkten und hohen finanziellen Schaden zufügte. Dieser Vorfall kam zu einem bereits angespannten Zustand hinzu und verschärfte die Liquiditätsprobleme drastisch.

Auch die externe Konjunkturentwicklung trägt zur Belastung bei. Das anhaltend schwache Konsumklima in Deutschland führt dazu, dass weniger Waren gekauft werden. Hinzu kommt die starke Abhängigkeit von Schlüsselkunden, die ebenfalls unter dieser schwachen Nachfrage leiden. Kurz zusammengefasst bedeutet dies für das Unternehmen: zu wenig Gewinn, zu wenig Geld in der Kasse und zu träge Abläufe, die nicht mehr mit der schnellen Marktdynamik Schritt halten.

Historie und Zukunftsaussichten von Kunert und Hudson

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1907 zurück und machen die Insolvenz zu einem historischen Einschnitt. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute die Familie Kunert in Immenstadt eine neue Strumpfproduktion auf. Später wurden Kunert-Strümpfe zum Symbol des Wirtschaftswunders in Deutschland. In besten Zeiten beschäftigte das Unternehmen mehr als 6000 Mitarbeiter und setzte fast 700 Millionen D-Mark im Jahr um, was umgerechnet rund 358 Millionen Euro entspricht.

Der Aufstieg zum Marktführer wurde durch strategische Übernahmen vorangetrieben. 1978 kam die Stuttgarter Marke Hudson hinzu. Durch diese Übernahme stieg Kunert zum größten Strumpfhersteller Europas auf. Das Traditionsunternehmen hatte nach der Wende viele Strumpffabriken übernommen, darunter auch ehemalige Treuhandbetriebe in Sachsen. Heute produziert Kunert in Immenstadt jedoch keine Strümpfe mehr und ist nur noch ein reiner Händler oder Markenführer ohne eigene Produktion vor Ort.

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Bereits 2013 musste die damalige Kunert-Gesellschaft Insolvenz anmelden. Daraus entstand die heutige Kunert Fashion GmbH, die nun jedoch erneut in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Die Frage nach der Zukunft der Traditionsnamen ist aktuell offen, doch Sanierer Christian Stoffler betont die Markenstärke. Kunert und Hudson sind in ihren Marktsegmenten noch immer etablierte Marken, die für hohe Qualität stehen.

Ein wichtiger Faktor für die mögliche Rettung des Unternehmens ist das neue Kapital. Erst Ende Oktober ist eine Münchner Beteiligungsgesellschaft als neuer Gesellschafter bei Kunert eingestiegen. Sanierer Christian Stoffler bestätigt, dass die Emdequity Holding GmbH bereit ist, das Insolvenzverfahren aktiv zu unterstützen. Dies könnte für die Rettung entscheidend werden, da die Emdequity Holding mit ihrer finanziellen Stärke Vertrauen in die Zukunft der Marken stärkt. Der Geschäftsbetrieb läuft aktuell weiter, das erklärte Ziel ist es, ihn zu stabilisieren und die Zukunft der beiden Traditionsmarken zu sichern.