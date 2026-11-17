Insolventer Discounter Mäc-Geiz schließt 60 Standorte. 123 Filialen und 850 Arbeitsplätze sollen gerettet werden. Gläubiger entscheiden im Dezember über Sanierung.

Der insolvente Discounter Mäc-Geiz vollzieht einen massiven Strukturwandel, der die deutsche Lebensmitteleinzelhandelslandschaft nachhaltig verändern wird. Während des laufenden Insolvenzverfahren s werden von ehemals mehr als 180 Standorten derzeit etwa 60 Läden schließen. Das entspricht einem Verlust von fast jedem dritten Geschäft des Unternehmens. Diese drastische Reduzierung des Filialnetzes ist der direkteste Ausdruck der finanziellen Krise, in die der Billighändler geraten ist.

Zahlen und Fakten zur Schließungswelle

Trotz der großen Anzahl an Schließungen bietet die Insolvenzverwaltung den Beschäftigten konkreten Handlungsspielraum. Nach den aktuellen Angaben der Kette sollen insgesamt 123 Filialen weitergeführt werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, mindestens 850 Arbeitsplätze zu retten. Diese Zahl stellt einen bedeutenden Teil der ursprünglich bestehenden Belegschaft dar und soll vor dem Hintergrund der schwierigen Marktbedingungen als Stabilisierungsfaktor dienen. Die Entscheidung für diese spezifische Anzahl an zu rettenden Standorten resultiert aus der Notwendigkeit, die Liquidität des Unternehmens zu schonen, während gleichzeitig die soziale Komponente der Insolvenz gewahrt bleibt.

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Die räumliche Verteilung der betroffenen Standorte zeigt ein klares Muster. Die meisten der schließenden Geschäfte befinden sich in den ostdeutschen Bundesländern. Dieses geografische Konzentration auf den Osten Deutschlands spiegelt die historische Verwurzelung der Marke wider, ist aber auch ein Indikator für die regional unterschiedliche Kaufkraft und Konkurrenzsituation. Für die Mitarbeiter in diesen Regionen bedeutet dies einen sofortigen Wandel in der beruflichen Zukunft, da die Standorte direkt von der Schließung betroffen sind. Die genauen Adressen der betroffenen Filialen sind zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht endgültig festgelegt. Das Unternehmen hat bislang keine detaillierte Übersicht über die spezifischen Standorte veröffentlicht, die ihren Betrieb einstellen müssen.

Eine deutliche Ausnahme von der allgemeinen Schließungstrend bildet der Standort in Landsberg in Sachsen-Anhalt. Dort soll der Betrieb im Logistik- und Dienstleistungszentrum wie geplant weiterlaufen. Diese Entscheidung unterstreicht die strategische Bedeutung der zentralen Infrastruktur für den verbleibenden Filialbetrieb. Ohne eine funktionierende Logistik würde die Aufrechterhaltung des Restnetzes aus 123 Filialen kaum möglich sein. Die Weiterführung dieses Standorts ist somit eine Voraussetzung für das Gelingen des gesamten Sanierungskonzepts. Alle anderen Standorte außerhalb dieses speziellen Logistikzentrums unterliegen weiterhin der Unsicherheit bis zur finalen Bestätigung.

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Rechtlicher Rahmen und Sanierungsmechanismus

Der rechtliche Weg zur Bewältigung der Krise wurde bereits im Mai 2026 eingeschlagen. Mäc-Geiz reichte damals beim Amtsgericht Halle an der Saale den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein. Dieses Datum markiert den offiziellen Beginn der juristischen und finanziellen Neuausrichtung des Unternehmens. Die Gläubiger und die Geschäftsleitung wussten ab diesem Zeitpunkt, dass die finanzielle Stabilität auf der alten Basis nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Zeit seitdem wurde genutzt, um die Vermögensstruktur zu überprüfen und potenzielle Käufer oder Sanierer zu identifizieren.

Am 1. August 2026 leitete das Gericht das Verfahren planmäßig in Eigenverwaltung ein. Dieser spezielle Modus der Insolvenz erlaubt es dem Unternehmen, die Geschäfte unter eigener Aufsicht fortzuführen, während gleichzeitig ein Sachwalter die Interessen der Gläubiger wahrt. Für Mäc-Geiz übernimmt dieser Job der Rechtsanwalt Lucas Flöther. Als Sachwalter kontrolliert er die Sanierung für das Gericht und die Gläubiger. Seine Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass die Geschäftsentscheidungen des Managements im Einklang mit der maximalen Befriedigung der Gläubiger stehen. Diese Rolle ist entscheidend für die Transparenz und die rechtliche Legitimität der laufenden Maßnahmen.

Die Gründe für die Insolvenz sind komplex und vielschichtig. Die Kette begründete die Situation schon im Mai öffentlich mit einer schwierigen Kundenentwicklung. Konkret hieß es, dass Kunden ihr Geld zusammenhalten und somit weniger ausgeben würden. Das Marktumfeld sei als "anspruchsvoll" beschrieben worden, und die Sanierung sei mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Diese Aussage spiegelt die makroökonomische Realität wider, in der die Kaufkraft der Konsumenten durch Inflation und Unsicherheit belastet ist. Für einen Discounter, der auf hohes Umsatzvolumen und niedrige Margen angewiesen ist, kann bereits eine leichte Verlangsamung der Umsätze zu schweren Liquiditätsengpässen führen.

Konkurrent Kodi und die Zukunft der Belegschaft

Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, dass ein potenzieller Sanierer selbst in Schieflage gerät. Im Februar wurde bekannt, dass die Kodi Beteiligungs GmbH die Kette kaufen wollte. Kodi ist das Mutterunternehmen, zu dem auch die Marke Kodi zählt. Dieser Erwerbsgedanke bot der Belegschaft und den Gläubigern zunächst Hoffnung auf eine schnelle Stabilisierung. Doch die Muttergesellschaft geriet im Juli selbst in die Pleite. Diese Entwicklung hat die Verhandlungen über einen Verkauf der Mäc-Geiz-Standorte massiv verkompliziert oder sogar unmöglich gemacht, da Kodi nun selbst Insolvenzanmeldungen bearbeiten muss.

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Als Folge der eigenen Pleite kündigte Kodi wenig später das Aus für 43 eigene Geschäfte an. Dies zeigt, dass die Krise bei Kodi systemisch ist und nicht nur auf Einzelfälle beschränkt bleibt. Für Mäc-Geiz bedeutet dies, dass keine sofortige Übernahme durch Kodi stattfinden kann. Die Gläubiger müssen nun eigenständig entscheiden, wie das Sanierungskonzept für das Unternehmen aussehen soll. Diese Entscheidung fällt kurz vor Jahresende, konkret im Dezember. Bis dahin herrscht Unsicherheit über die genaue Anzahl der zu schließenden, aber auch der zu erhaltenden Standorte.

Noch im Frühjahr 2026 arbeiteten laut Firma knapp 1.200 Menschen für den Billighändler. Die Rettung von 850 Arbeitsplätzen würde bedeuten, dass mehr als ein Drittel der Belegschaft den Job verliert. Die Zahl der zu rettenden Jobs ist somit ein direkter Spiegel der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Restunternehmens. Wer nicht zu den 850 geretteten Positionen gehört, muss mit einer Kündigung oder einer Insolvenzbedingten Kündigung rechnen. Die soziale Planung für diese Entlassungen wird in den kommenden Wochen eine zentrale Rolle im Dialog zwischen der Insolvenzverwaltung und den Arbeitnehmervertretungen spielen.

Die kommende Zeit bis zur Entscheidung der Gläubiger im Dezember ist von hoher Spannung geprägt. Alle Parteien, von den Mitarbeitern in den ostdeutschen Filialen bis hin zu den Lieferanten, die noch ausstehende Forderungen haben, warten auf Klarheit. Die Tatsache, dass der Logistikstandort in Landsberg weiterläuft, gibt zumindest in diesem Bereich Planungssicherheit. Für die restlichen 60 geplanten Schließungen bleibt jedoch die Frage offen, ob es noch letzte Retterungen oder Verhandlungen gibt. Die Situation bleibt dynamisch und wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiter zuspitzen, sobald das Gericht und die Gläubiger ihr Votum abgegeben haben. Die Branche beobachtet die Entwicklung genau, da sie ein frühes Beispiel für die Belastungsgrenzen von Discountern in der aktuellen Wirtschaftslage darstellt.