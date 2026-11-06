Insolvenz bei NFL-Star Rice: Schulden im Millionenbereich trotz Chiefs-Gehalt

Rashee Rice hat Insolvenz angemeldet. Seine Schulden von 3,46 Millionen Dollar übersteigen sein Vermögen bei weitem. Ursachen sind ein Autounfall und Haftstrafen.

Der NFL -Star Rashee Rice hat offiziell Insolvenz angemeldet, obwohl er als Wide Receiver für die Kansas City Millions verdient. Die beim US- Konkurs gericht für den nördlichen Bezirk von Texas eingereichten Unterlagen am Mittwoch zeigen eine prekäre finanzielle Lage. Der 26 Jahre alte Sportler steht vor einem massiven Defizit, das trotz seines hohen Gehalts nicht gedeckt werden kann.

Massive Schulden lasten auf NFL-Spieler

Rice weist Vermögenswerte in Höhe von 677.054 Dollar nach, was umgerechnet etwa 603.288 Euro entspricht. Dem stehen Verbindlichkeiten in Höhe von satten 3,46 Millionen Dollar gegenüber, das sind rund 3.083.206 Euro. Diese enorme Kluft zwischen Aktiv und Passiv zwingt Rice zur Nutzung des Insolvenzverfahrens. Zu seinen besitzwerten Gegenständen gehören unter anderem Schmuckstücke und sein Super-Bowl-LVIII-Ring, der einen geschätzten Marktwert von 160.000 Dollar hat.

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Unfall als Hauptgrund für finanzielle Krise

Ein wesentlicher Teil der offenen Forderungen resultiert aus Rices schwerem Autounfall im Jahr 2024 in Dallas. Bei diesem Vorfall war er mit mehreren Fahrzeugen verwickelt, was zu zivilrechtlichen Klagen führte. Die Insolvenz-Unterlagen listen diese offenen Forderungen explizit auf. Zudem zog der Unfall strafrechtliche Konsequenzen nach sich, die ebenfalls finanzielle Belastungen bedeuten. Rice bekannte sich in zwei schweren Anklagepunkten schuldig.

Gehaltspfändung und sportliche Sperre

Die gerichtlichen Maßnahmen greifen bereits direkt in sein Einkommen. Zahlungen an den Gläubiger Kuykendall wurden von Rices Chiefs-Gehalt gepfändet. Zwischen 2025 und 2026 flossen auf diesem Weg insgesamt 206.673,81 Dollar ab. Parallel dazu wurde Rice zu fünf Jahren Bewährung und 30 Tagen Haft verurteilt. Die NFL reagierte darauf mit einer Sperre für die ersten sechs Spiele der Saison 2025, was sein Einkommen zusätzlich reduzierte.

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Vermögensaufstellung und weitere Verbindlichkeiten

Trotz der Milliarden-Schulden besitzt Rice weiterhin konkrete Werte. Eine Liste der Unterlagen nennt einen Mercedes-Benz aus dem Jahr 2023 im geschätzten Wert von 53.800 Dollar. Hinzu kommen NFL-Trikots und Mützen im Wert von 5.000 Dollar, Kleidung für 7.500 Dollar sowie 13.600 Dollar auf drei Girokonten. Erwartete, aufgeschobene Vergütungen belaufen sich auf 421.825 Dollar. Auch bei seinem Anwalt Thomas McMurray ist er mit 185.226,45 Dollar in der Kreide. Als Sicherheit dafür wurde Rices Super-Bowl-Ring im Wert von 160.000 Dollar als Pfand hinterlegt.

Zusätzliche Bankenforderungen und aktuelle Leistung

Weitere Schulden lasten auf Rice von Seiten der Finanzwirtschaft. Bei der First National Bank of Middle Tennessee schuldet er 207.104,40 Dollar wegen einer persönlichen Bürgschaft für Geschäftsschulden. Dazu kommen 140.150 Dollar bei der First National Bank in Killeen (Texas) für ein unbesichertes Darlehen. Sportlich erholt sich Rice jedoch langsam. Nach einer zweiwöchigen Pause wegen einer Oberschenkelverletzung kehrte er am vergangenen Sonntag für die Chiefs zurück und fing sieben Pässe für 53 Yards sowie einen Touchdown.

Zukunftsaussichten und potenzielle Gehaltserhöhung

Rice befindet sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags, was ihn vor einem großen finanziellen Wendepunkt stehen lässt. In dieser Saison beträgt sein Grundgehalt laut der Seite Over the Cap 1,635 Millionen Dollar sowie ein Unterschriftsbonus von 430.949 Dollar. Sein derzeitiges monatliches Einkommen in den Unterlagen liegt bei 32.640,31 Dollar. Wenn Rice gesund bleibt und sportlich liefert, könnte sich die Lage in der kommenden Saison deutlich verbessern. Die Chiefs könnten ihn mit dem Franchise-Tag halten, was ein Jahrgehalt von prognostizierten 30,914 Millionen Dollar bedeuten würde.