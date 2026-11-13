Insolvenz bei Tapetenfabrik Gebr. Rasch in Bramsche: Insolvenzverwalter sucht Investor

Die traditionsreiche Tapetenfabrik Gebr. Rasch aus Bramsche hat Insolvenz angemeldet. Der Insolvenzverwalter Dr. Malte Köster sucht dringend einen Investor, um die Arbeitsplätze und die Produktion am Standort zu sichern.

Die Gebr. Rasch GmbH & Co. KG, ein weltweit agierendes Traditionsunternehmen aus Bramsche bei Osnabrück, hat Insolvenz antrag beim Amtsgericht Bersenbrück gestellt. Die Produktion, die Auslieferung an Kunden und die Betreuung der Geschäftspartner sollen weiterhin wie gewohnt stattfinden, um die operative Kontinuität zu wahren. Zudem sind die Löhne und Gehälter der Beschäftigten vorübergehend durch das Insolvenz geld der Bundesagentur für Arbeit für einen Zeitraum von drei Monaten abgesichert.

Gründe für die Insolvenz beim Traditionsbetrieb

Dem Hersteller zufolge ist das operative Geschäft derzeit nicht mehr finanzierbar, da dem Unternehmen die liquiden Mittel ausgegangen sind. Der europäische Markt für Tapeten schrumpft laut Angabe des Unternehmens bereits seit mehreren Jahren deutlich. Dieser langfristige Trend wurde durch kurzfristige Rückschläge im laufenden Jahr weiter beschleunigt, als ein Großkunde seine Fertigungsaufträge zurückzog. Hinzu kam, dass weitere Handelspartner durch eigene Insolvenzen oder die Aufgabe ihrer Geschäfte als Abnehmer wegfielen.

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Die Gebr. Rasch GmbH & Co. KG wurde im Jahr 1861 gegründet und gehört damit zu den ältesten Herstellern von Tapeten auf der Welt. Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 65 Ländern im Vertrieb, doch der starke Rückgang der Nachfrage im Heimatmarkt hat das Geschäftsmodell nun an die Grenzen der Tragfähigkeit geführt. Die Insolvenz stellt damit einen einschneidenden Moment für den traditionsreichen Betrieb dar, der seit über einem Jahrhundert an den Wänden von Wohnungen weltweit zu finden ist.

Positionen des Insolvenzverwalters und des Landkreises

Der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Dr. Malte Köster von der Kanzlei Kösterberner, hat in einer öffentlichen Mitteilung deutlich gemacht, dass die Sanierungschancen des Unternehmens trotz der schwierigen Rahmenbedingungen positiv eingeschätzt werden. Er betonte, dass Insolvenzen bei traditionsreichen Unternehmen für die Beschäftigten und deren Familien besonders schmerzhaft seien. Es sei daher von höchster Bedeutung, die bestehenden Chancen für eine Fortführung des Betriebs und den Erhalt der Arbeitsplätze konsequent zu nutzen.

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Auch der Landkreis Osnabrück positioniert sich solidarisch und unterstützend. Die Verwaltung arbeitet dabei eng mit der lokalen Wirtschaftsförderung zusammen, um die Standortattraktivität von Bramsche zu bewahren. officials des Landkreises erklärten, dass Osnabrück auch bei derzeit sehr großen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen ein starker Wirtschaftsstandort bleibe. Ziel der gemeinsamen Anstrengungen ist es, einen geeigneten Investor für das Unternehmen zu finden, der die Produktionsstätten und den Standort vor Ort langfristig sichern kann.

Auswirkungen auf den Markt und weitere Schritte

Für die aktuelle Situation der Kunden und Handelspartner bedeutet die Insolvenz keine sofortige Unterbrechung der Lieferketten. Die Gebr. Rasch GmbH & Co. KG stellt sicher, dass bestehende Aufträge erfüllt und die Betreuung wie gewohnt fortgeführt wird. Dies dient dazu, Vertrauen bei den Abnehmern zu halten und den Übergang in die Insolvenzverwaltung so reibungslos wie möglich zu gestalten. Die Sicherung der Arbeitsplätze über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit bietet den Mitarbeitern zusätzliche rechtliche und finanzielle Absicherung in dieser unsicheren Phase.

Die nächste Phase der Insolvenzverwaltung konzentriert sich auf die Suche nach einem neuen Investor, der das Unternehmen sanieren und weiterführen will. Der Insolvenzverwalter Dr. Malte Köster und das Management arbeiten daran, das Geschäftsmodell attraktiv darzustellen und potenzielle Käufer oder Sanierer zu gewinnen. Die langjährige Geschichte des Unternehmens seit 1861 und die internationale Vertriebsstruktur in über 65 Ländern sollen als wertvolle Vermögenswerte in die Verhandlungen einfließen. Der Ausgang der Suche nach einem neuen Eigentümer wird darüber entscheiden, ob die Tapetenproduktion in Bramsche langfristig erhalten bleibt.