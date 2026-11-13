Insolvenz bei Traditionsunternehmen Gebr. Rasch in Bramsche

Die Tapetenfabrik Gebr. Rasch in Bramsche hat Insolvenz angemeldet. Der Markt schrumpft, Kunden fallen weg. Insolvenzverwalter Dr. Malte Köster sucht Investoren für die Sanierung.

Das traditionelle Familienunternehmen Gebr. Rasch GmbH & Co. KG aus Bramsche bei Osnabrück hat einen Insolvenz antrag beim Amtsgericht Bersenbrück eingereicht. Der weltweit agierende Tapetenhersteller, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1861 zurückreichen, meldet damit die Zahlungsunfähigkeit an. Die Nachricht trifft eine Institution, die seit über einem Jahrhundert die Innenräume von Wohnungen auf der ganzen Welt mitgestaltet hat und nun mit existenziellen Schwierigkeiten kämpft.

Konkrete Gründe für die Zahlungseinstellung

Der Hauptgrund für die Insolvenz liegt in der strukturellen Schwäche des europäischen Marktes für Tapetenprodukte. Laut Angaben des Unternehmens schrumpft dieses Segment seit mehreren Jahren kontinuierlich. Besonders schwer wiegt der Verlust einzelner großer Abnehmer. Im Laufe des laufenden Jahres zog ein Großkunde seine Fertigungsaufträge zurück. Zudem fielen weitere Handelspartner durch eigene Insolvenzen oder die Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit aus. Diese Kaskade aus wegfallenden Aufträgen hat die Liquidität des Traditionsbetriebs so sehr geschwächt, dass das Geld vollständig ausgegangen ist. Die Fabrik konnte den operativen Betrieb daher nicht mehr finanzieren.

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Laufende Produktion und Sicherung der Arbeitsplätze

Trotz des gerichtlichen Verfahrens sollen die täglichen Abläufe im Unternehmen vorerst stabil bleiben. Gebr. Rasch hat versichert, dass die Produktion, die Auslieferung der Waren sowie die Betreuung der Kunden wie gewohnt weitergeführt werden. Für die Belegschaft gibt es eine wichtige finanzielle Absicherung. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind für einen Zeitraum von drei Monaten über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Dies soll psychologische und ökonomische Schockwellen innerhalb der Firma abfedern und die Arbeitskraft erhalten, bis eine neue Lösung gefunden ist. Die Geschäftsführung und die Belegschaft hoffen darauf, dass die gewohnte Kontinuität das Vertrauen der Kunden und Lieferanten nicht nachhaltig beschädigt.

Rolle des Insolvenzverwalters Dr. Malte Köster

Zur Abwicklung der Insolvenz wurde der Rechtsanwalt Dr. Malte Köster von der Kanzlei Kösterberner als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. In einer offiziellen Stellungnahme betonte er, dass die Sanierungschancen des Unternehmens trotz der aktuellen difficulties grundsätzlich positiv einzuschätzen sind. Er verwies darauf, dass es sich um ein traditionsreiches und renommiertes Unternehmen handelt, dessen Wert nicht nur in den physischen Anlagen, sondern auch in der Marke und der Know-how-Struktur liegt. Dr. Malte Köster erklärte weiter, dass die Chancen für eine Fortführung des Betriebs und den Erhalt der Arbeitsplätze genutzt werden müssen. Das primäre Ziel der aktuellen Phase besteht darin, einen geeigneten Investor oder Käufer für das Unternehmen zu finden. Dieser Prozess erfordert Zeit und sorgfältige Verhandlungen, um den Unternehmenswert bestmöglich zu maximieren.

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Reaktionen aus Politik und Verwaltung

Auch auf politischer Ebene wird die Entwicklung mit großem Interesse und Sorge beobachtet. Der Landkreis Osnabrück hat sich zu einer starken Unterstützung des Standorts bekannt. In einer Mitteilung wurde verdeutlicht, dass die Schließung eines so bedeutenden Arbeitgebers schmerzhaft wäre, nicht nur für die unmittelbaren Beschäftigten, sondern auch für deren Familien. Das Landratsamt arbeitet eng mit der lokalen Wirtschaftsförderung zusammen, um die Chancen auf eine Sanierung zu erhöhen. Officials betonten, dass der Landkreis Osnabrück trotz der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen weiterhin ein starker und attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt. Die Verwaltung sieht es als ihre Aufgabe an, den Prozess der Investorssuche aktiv zu begleiten und Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Fortführung der Produktion am historischen Ort Bramsche ermöglichen.

Internationale Präsenz und zukünftige Schritte

Gebr. Rasch gehört zu den ältesten Herstellern seiner Branche weltweit. Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 65 Ländern im Vertrieb, was die globale Vernetzung der Marke unterstreicht. Die Insolvenz stellt somit nicht nur ein lokales Problem für Bramsche dar, sondern hat auch Auswirkungen auf den internationalen Markt. Die nächsten Schritte konzentrieren sich auf die Suche nach einem strategischen Partner, der das Unternehmen stabilisieren kann. Während dieses Prozesses gilt es, die wertvollen Know-how-Strukturen und die Markenreputation zu schützen. Die Branche wird gespannt verfolgen, ob es dem Insolvenzverwalter Dr. Malte Köster gelingt, einen Investor zu gewinnen, der die Tradition des Hauses fortführt und die Arbeitsplätze am Standort sichert. Bis dahin bleibt die Lage gespannt, doch die operativen Prozesse laufen stabil weiter.