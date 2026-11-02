Insolvenz bei Völpel: Insolvenzverwalter Zarzitzky sucht Investor bis Dezember 2026

Der Traditionsbetrieb Völpel aus Oberbayern ist pleite. Insolvenzverwalter Dr. Alexander Zarzitzky sucht einen Investor. Die Sanierung soll bis Dezember 2026 erfolgen.

Der traditionsreiche Lebensmittelhersteller Völpel aus Oberbayern ist insolvent. Das Unternehmen, das sich seit 78 Jahren auf die Trocknung und Veredelung von Kräutern, Gemüse, Gewürzen, Früchten sowie Heil- und Kräutertee spezialisiert hat, sieht sich mit einer massativen Krise konfrontiert. Das Sortiment umfasst mehr als 100 Produkte, wobei 90 Prozent davon in Bio-Qualität angeboten werden. Diese hohe Marktdurchdringung und langjährige Kundenbindung können den wirtschaftlichen Zusammenbruch jedoch nicht mehr verhindern.

Insolvenzantrag beim Amtsgericht Ingolstadt

Die Geschäftsführung des Unternehmens Völpel hat bereits Ende September den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Ingolstadt gestellt. Diese rechtliche Maßnahme markiert den offiziellen Beginn des Verfahrensschritts zur Überführung des Unternehmens in die Insolvenzverwaltung. Das zuständige Gericht hat daraufhin Rechtsanwalt Dr. Alexander Zarzitzky von der Kanzlei Anchor als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Ernennung von Dr. Alexander Zarzitzky erfolgt mit dem Ziel, die Vermögenswerte zu sichern und die Voraussetzungen für eine mögliche Sanierung oder einen Verkauf zu prüfen.

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Nur einen Tag nach der Bestellung durch das Gericht meldete auch die Tochterfirma ZiFood Trockenprodukte Insolvenz an. Diese Gesellschaft hat ihren Sitz im sächsischen Zittau. Die zeitgleiche Insolvenz der Muttergesellschaft und der Tochterfirma verdeutlicht die umfassende Dimension der finanziellen Schwierigkeiten, die das gesamte Konzerngefüge betroffen haben. Die Insolvenzverwaltungen laufen somit parallel für beide rechtlichen Entitäten, wobei die Interessen beider Unternehmen unter der Aufsicht der jeweiligen Verwalter协调iert werden müssen.

Strategie von HCM Human Consult Management

Gegenwärtig wird aktiv nach einem neuen Investor gesucht, der das Unternehmen übernehmen und fortführen kann. Dabei wird die Insolvenzverwaltung von dem spezialisierten Beratungsunternehmen HCM Human Consult Management GmbH & Co. KG unterstützt. Diese Kooperation soll sicherstellen, dass die Vermarktung und Struktur des Unternehmens professionell und marktgerecht aufbereitet wird. Die Expertise von HCM Human Consult Management GmbH & Co. KG soll dabei helfen, die verbliebenen Stärken des Unternehmens für potenzielle Käufer attraktiv zu gestalten.

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Dr. Alexander Zarzitzky bestätigt gegenüber Medien, dass es bereits mehrere Interessenten gibt. Das Management und die Insolvenzverwaltung hoffen darauf, den Investorenprozess bis Anfang Dezember 2026 abschließen zu können. Dieses Datum setzt eine klare Frist für die finale Entscheidungsfindung und den möglichen Wechsel der Eigentumsverhältnisse. Die Laufzeit von rund einem Jahr unterstreicht die Komplexität der Due-Diligence-Prüfungen und der Verhandlungen mit den potenziellen Käufern.

Schutz der Mitarbeiter und Fortführung des Betriebs

Der Geschäftsbetrieb soll zunächst aufrechterhalten werden, um den Wert des Unternehmens nicht weiter schädigen. Alle Mitarbeitenden sind weiterhin an Bord, was auch aus strategischer Sicht wichtig für eine mögliche Verkaufslösung ist. Die Kontinuität der Produktion und des Absatzes bleibt also bestehen, während gleichzeitig nach neuen Eigentümern gesucht wird. Dies dient dazu, Kundenbeziehungen zu wahren und Lieferketten nicht abrupt zu unterbrechen.

Die Nettoentgeltansprüche der Mitarbeitenden sind für den Insolvenzgeldzeitraum bis einschließlich November 2026 durch Insolvenzgeld abgesichert. Diese finanzielle Absicherung bietet den Arbeitnehmern eine gewisse Planungssicherheit, auch wenn die Zukunft des Unternehmens noch offen ist. Fabio Octavio Mathias, Geschäftsführer von HCM Human Consult Management GmbH & Co. KG, erklärt, dass das Ziel ist, in Zusammenarbeit mit einem Investor die vorhandenen Stärken auszubauen und möglichst noch in diesem Jahr Planungssicherheit für die Mitarbeiter und alle Beteiligten zu schaffen.