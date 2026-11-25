Der Großhändler Wenco hat Insolvenzantrag gestellt. Hintergrund sind gestiegene Kosten und hart Wettbewerb. Die Geschäftsführung bleibt im Amt.

Der deutsche Non-Food-Großhändler Wenco GmbH & Co. KG befindet sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Die Gesellschaft sowie die Wenco-Service Marketing GmbH & Co. KG haben beim Amtsgericht Bonn Anträge auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dies betrifft einen der wichtigsten Lieferanten für Drogeriemarkkte und Supermärkte in Deutschland.

Krisenursachen und Marktveränderungen

Produkte von Wenco waren in nahezu jedem deutschen Haushalt anzutreffen. Das Unternehmen beliefert rund 15.000 Märkte mit etwa 6000 verschiedenen Non-Food-Artikeln. Zu den Sortimenten gehören Haushaltswaren, Schreibwaren, Spielzeug, Partyartikel sowie Tierbedarf. Ein Sprecher erklärte gegenüber BILD, dass sich das Marktumfeld drastisch verändert habe.

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Die wirtschaftliche Basis sei durch mehrere Faktoren massiv belastet worden. Dazu zählen ein rückläufiges Absatzvolumen, der zunehmend harte Wettbewerb durch Non-Food-Discounter sowie drastisch gestiegene Personal- und Energiekosten. Gleichzeitig sei eine deutliche Konsumzurückhaltung der Endverbraucher zu verzeichnen. Diese Kombination habe die Gewinnspannen des Unternehmens unter Druck gesetzt.

Sanierungsstrategie und Führung

Das Ziel des Insolvenzverfahrens ist eine umfassende Sanierung des Unternehmens. Ein entscheidender Aspekt hierbei ist, dass die bestehende Geschäftsführung im Amt bleibt und die Kontrolle über das Unternehmen weiterführt. Der Fokus liegt laut Angabe eines Sprechers auf einer konsequenten Ausrichtung auf profitable Geschäftsfelder.

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Zugleich wird die Kostenstruktur an die aktuelle Marktsituation angepasst. Strategisch bedeutet dies, dass Verlustbringer aus dem Portfolio aussortiert werden sollen. Zur Unterstützung der Geschäftsführung wurden zwei Restaukturierungsexperten eingesetzt. Dr. Alexander Jüchser und Dr. Martin Kaltwasser von der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte begleiten den Prozess.

Rolle des Sachwalters und Beschäftigtensicherheit

Das Amtsgericht Bonn hat Rechtsanwalt Dr. Jens M. Schmidt zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Diese Funktion dient der Überwachung des Insolvenzverfahrens in der Eigenverwaltung. Für die mehr als 500 Mitarbeiter besteht ein zentrales Ziel der Sanierung im Erhalt der Arbeitsplätze. Dies soll durch die strukturelle Neuausrichtung erreicht werden.

Die Löhne und Gehälter sind zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten über das Insolvenzgeld abgesichert. Gleichzeitig hält das Unternehmen Ausschau nach möglichen Investoren. Diese Suche soll neue Kapitalgeber an Bord holen, um die langfristige Stabilität zu gewährleisten. Der genaue Zeitraum für diese Investitionen ist derzeit noch nicht spezifiziert.

Fortlaufender Betrieb und internationale Aktivitäten

Trotz des Insolvenzverfahrens läuft der reguläre Geschäftsbetrieb weiterhin ohne Unterbrechung. Auch die Serviceleistungen, die Beschaffung und die Zentrallagerlogistik werden fortgeführt. Kunden erhalten ihre Ware also weiterhin unverzögert. Dies soll das Vertrauen der Handelspartner, insbesondere der rund 15.000 Märkte, nicht gefährden.

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Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auch auf den internationalen Raum. Das gilt explizit für die Aktivitäten in Österreich. Auch dort werden die gewohnten Dienstleistungen und Lieferketten aufrechterhalten. Wenco verkauft sowohl Produkte eigener Marken als auch Eigenmarken für Handelsketten und Artikel bekannter Hersteller. Diese Vielfalt bleibt auch in der Krisenphase erhalten, solange die Sanierung erfolgreich verläuft.