Die Fleischerei Münch in Bielefeld hat am 2. November Insolvenz angemeldet. Axel Geese bestellt zum vorläufigen Verwalter. Kooperationen statt Verkauf im Fokus.

Die traditionelle Fleischerei Münch hat am 2. November 2023 offiziell Insolvenz beim Amtsgericht Bielefeld angemeldet. Dieser Schritt markiert das Ende einer Ära für einen der bekanntesten lokalen Betriebe, der unter anderem Supermärkte in der Region beliefert. Mit der Einreichung der Unterlagen reagiert der Meisterbetrieb auf eine massive Kostenexplosion, rückläufige Kundenzahlen und die anhaltenden wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Der Betreiber kämpft nun ums wirtschaftliche Überleben, nachdem die finanziellen Engpässe nicht mehr durch Eigenkapital abgefedert werden konnten.

Neuer Verwalter sucht Kooperationspartner

Das Amtsgericht Bielefeld hat Axel Geese von der Kanzlei Streitbörger sofort zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Seine primäre Aufgabe besteht darin, die Interessen aller Gläubiger zu wahren und die weitere Entwicklung des Unternehmens zu steuern. Geese hat gegenüber Medien klarstellt, dass das Insolvenzverfahren nicht auf eine traditionelle Zerschlagung oder einen kompletten Verkauf des Betriebs abzielt. Stattdessen befinden sich bereits intensive Gespräche mit potenziellen Interessenten statt, die jedoch weniger auf den Kauf oder die Übernahme des gesamten Unternehmens gerichtet sind.

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Der Fokus liegt vielmehr auf strategischen Kooperationen und Formen der direkten Unterstützung. Ein konkretes Modell, das der Verwalter als vielversprechend erachtet, ist die Vereinbarung einer größeren Abnahme von Waren durch Partner. Diese Güter würden weiterhin in den eigenen Produktionsstätten der Fleischerei Münch hergestellt, was der Insolvenzmasse zumindest teilweise Liquidität zuführen könnte, ohne die bestehende Infrastruktur komplett aufzugeben.

Letzte Schlachterei Bielefeld sichert Arbeitsplätze

Die Fleischerei Münch führt sich als einzigartig in der Region Bielefeld. Es handelt sich um einen der letzten noch bestehenden Meisterbetriebe in der Stadt, die den gesamten Prozess der Fleischverarbeitung selbstständig abbilden. Das Sortiment reicht vom eigenmächtigen Schlachten über die Zerlegung bis hin zum direkten Verkauf an Endverbraucher und Gastronomie. Diese vertikale Integration war in der Vergangenheit ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, hat jedoch in der aktuellen Krisensituation auch zu höheren Fixkosten geführt.

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Aktuell befinden sich die Beschäftigten des Unternehmens in einer besonderen rechtlichen Grauzone. Ihre Gehaltsansprüche sind zunächst über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Dies soll sicherstellen, dass die Belegschaft ihre Existenzgrundlage auch während des unsicheren Verfahrens behält. Die Mitarbeiter wurden bereits über die gravierende wirtschaftliche Lage und die Insolvenzanmeldung informiert, was eine rasche und transparente Kommunikation zwischen Geschäftsleitung und Personal ermöglichte.

Belegschaft zeigt Solidarisierung und Hilfsbereitschaft

Die Reaktion der Belegschaft auf die Insolvenzmeldung fiel überraschend positiv und solidarisch aus. Axel Geese berichtete, dass nach Bekanntwerden des vorläufigen Insolvenzverfahrens zahlreiche positive Rückmeldungen beim Verwalter eingingen. In einer internen Mitarbeiterversammlung äußerten die Mitarbeiter ihre Sorge nicht nur um den eigenen Job, sondern auch um das Fortbestehen des Traditionsbetriebs. Sie fragten das Management konkret, was sie selbst tun könnten, um dem Unternehmen in dieser schweren Zeit zu helfen.

Diese Haltung wird vom vorläufigen Insolvenzverwalter als sehr gutes und wichtiges Signal gewertet. Sie deutet auf eine hohe Identifikation der Arbeitskräfte mit dem Betrieb hin, die im Insolvenzfall nicht als neutraler Faktor betrachtet wird. Die Solidarisierung der Mitarbeiter könnte bei Verhandlungen mit Lieferanten oder potenziellen Partnern als positiver Faktor gewertet werden, da sie Stabilität in der Produktion suggeriert. Dennoch bleibt die wirtschaftliche Lage angesichts der gemeldeten Verluste kritisch, weshalb weiterhin externe Unterstützung durch Kooperationspartner erforderlich ist.