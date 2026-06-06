Insolvenz der Parfümerie Thiemann: Ostdeutsche Kette kämpft um Sanierung und Arbeitsplätze

Die 13 Filialen umfassende Parfümeriekette Thiemann aus Ostdeutschland meldet Insolvenz. Trotz langer Tradition und breiter Präsenz belasten hohe Mieten und pandemiebedingte Umsatzeinbußen die Finanzen. Das Unternehmen prüft Filialen, will Arbeitsplätze sichern und die Sanierung vorantreiben.

Eine bedeutende Parfümeriekette aus Ostdeutschland befindet sich in einer existenziellen Krise, die das gesamte Einzelhandelssegment der Region erschüttert. Der Inhaberbetrieb, der 1990 in Bautzen gegründet wurde, betreibt heute 13 Filialen in den Bundesländern Sachsen, Brandenburg und Sachsen‑Anhalt sowie einen überregionalen Online‑Shop.

Zu den bekannten Standorten zählen neben den Großstädten Dresden und Leipzig auch Halle, Bautzen, Görlitz, Freiberg, Pirna, Freital und Cottbus. Trotz dieser breiten Präsenz und einer langen Tradition als größte inhabergeführte Parfümeriekette Ostdeutschlands hat das Unternehmen nun Insolvenz angemeldet. Die Meldung erfolgte nach intensiven internen Analysen, die ergeben haben, dass die laufenden Kosten - insbesondere die hohen Mieten und Personalgehälter - die stark rückläufigen Umsätze nicht mehr decken können. Die Unternehmensleitung führt die dramatische Situation auf mehrere Faktoren zurück.

Der unmittelbare Auslöser sei die Corona‑Pandemie, deren Lockdowns zu einem massiven Einbruch der Kundenzahlen geführt haben. Während die Verkaufszahlen einbrachen, blieben die Fixkosten unverändert, sodass das Unternehmen gezwungen war, erhebliche Kredite aufzunehmen, um die Liquidität sicherzustellen. Diese zusätzlichen Verbindlichkeiten lasten weiterhin schwer und haben die finanzielle Belastbarkeit stark eingeschränkt. Gleichwohl betont das Unternehmen, dass es bereits vor der Pandemie nicht schuldenfrei war und dass die Krise nicht ausschließlich auf das Virus zurückzuführen ist.

Langfristige Mietverträge in vielen Einkaufszentren haben sich als problematisch erwiesen, weil die Besucherzahlen nach den Lockdowns nicht wieder das frühere Niveau erreichten. Die Kombination aus sinkender Frequenz, wachsenden Leerständen und steigenden Mietpreisen hat die Wirtschaftlichkeit vieler Standorte in Frage gestellt. In Reaktion auf die prekäre Lage prüft die Unternehmensleitung derzeit sämtliche Filialen, um festzustellen, welche Betriebe langfristig tragfähig bleiben können. Das Ziel ist, möglichst viele Standorte zu erhalten und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern.

Über 60 Beschäftigte stehen daher vor großer Unsicherheit - Kündigungen sind nicht ausgeschlossen, doch eine komplette Schließung wird derzeit nicht angestrebt. Der Verkauf in den Ladengeschäften sowie im Online‑Shop soll vorerst weiterlaufen, um die Einnahmen zu stabilisieren. Die Betreiberfamilie betont, dass es sich um eine Sanierung und nicht um eine Geschäftsaufgabe handelt und bittet um Vertrauen statt Mitleid.

Sie warnt zudem, dass ein weiterer Rückgang der Kundenzahlen das Schlimmste für das Unternehmen bedeuten würde, da dies die finanzielle Basis weiter untergraben würde. Die endgültigen Entscheidungen über einzelne Filialen werden erst kommuniziert, sobald sie fundiert und belastbar feststehen. Die Insolvenz einer solch etablierten Kette wirft ein Schlaglicht auf die strukturellen Herausforderungen im deutschen Einzelhandel, insbesondere in den neuen Bundesländern. Hohe Mietbelastungen, starre Vertragsbindungen und ein verändertes Konsumverhalten haben das Geschäftsmodell vieler stationärer Einzelhändler stark unter Druck gesetzt.

Während einige Unternehmen durch digitale Transformation und flexible Mietmodelle ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern konnten, gerät die Branche insgesamt in ein Spannungsfeld zwischen traditionellen Ladenflächen und dem wachsenden Online‑Handel. Die aktuelle Situation der Parfümerie Thiemann verdeutlicht, dass ohne umfassende Anpassungsstrategien und eine nachhaltige Kostenstruktur selbst etablierte Unternehmen Gefahr laufen, in die Insolvenz zu geraten. Die Sanierungsbemühungen umfassen neben der Prüfung der Filialstruktur auch Verhandlungen mit Vermietern, um mögliche Mietnachlässe oder Anpassungen der Vertragsbedingungen zu erreichen.

Parallel dazu wird geprüft, wie der Online‑Vertrieb weiter ausgebaut werden kann, um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und die Abhängigkeit von stationären Umsätzen zu reduzieren. Die Betreiberfamilie hofft, dass ein abgestimmtes Vorgehen zwischen Gläubigern, Vermietern und Mitarbeitenden die Grundlage für eine erfolgreiche Restrukturierung bildet und langfristig die Existenz des Unternehmens sichert





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