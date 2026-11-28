Die Betreiberfirma des Hamburger Sex-Kinos Babylon hat Insolvenz angemeldet. Carsten Mareks Club ist betroffen, die legendäre Zur Ritze bleibt verschont.

Der renommierte Erotik-Club Babylon in Hamburg steht vor dem Aus. Die zuständige Betriebsgesellschaft hat beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren s gestellt. Dieses massive finanzielle Versagen betrifft das auf 2800 Quadratmetern operierende Etablissement, das als eine der zentralen Institutionen im Hamburger Rotlichtmilieu gilt und seit langem für seine Angebote in den Bereichen Sauna, Kino und erotische Entspannung bekannt ist.

Fakten zur Insolvenzantragung beim Gericht

Die rechtlichen Schritte wurden mit dem spezifischen Aktenzeichen 51 IN 188/26 eingereicht. Das zuständige Gericht in Eutin hat am 26. November den Lübecker Anwalt Reinhold Schmid-Sperber zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Seit diesem Datum übt Schmid-Sperber die Kontrolle über alle wesentlichen finanziellen Transaktionen der betroffenen Gesellschaft aus. Die ABC Nightclub GmbH hat ihren offiziellen Sitz in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein und ist die juristische Entität, die direkt mit dem Insolvenzantrag in Verbindung steht.

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Carsten Marek als bekannter Kiez-Unternehmer

Hinter dem Babylon steht die bekannte Persönlichkeit Carsten Marek, der heute 66 Jahre alt ist. Der gelernte Klempner und Kampfsportler ist eine feste Größe im Hamburger Kiez und führt die Betreiberfirma ABC Nightclub GmbH bereits seit dem Jahr 2014. Seine Wurzeln im Rotlichtgeschäft reichen tief in die Vergangenheit zurück. Marek kam Ende der 1970er-Jahre in das Viertel, arbeitete zunächst im Eros-Center und schloss sich später der berüchtigten Nutella-Bande an. In den 2000er-Jahren entwickelte er sich zum Boss der rund 80-köpfigen Gruppe Hamburger Jungs, die den Sexverkehr auf der Reeperbahn dominierte.

Folgen für Mitarbeiter und den Clubbetrieb

Die konkreten Auswirkungen der Insolvenz auf den laufenden Betrieb sind derzeit noch nicht vollständig absehbar. Es besteht große Unsicherheit darüber, ob der Club seinen Dienst ohne jede Einschränkung fortführen kann. Zudem ist unklar, wie viele fest angestellte Mitarbeiter von den Maßnahmen betroffen sind. Laut vorliegenden Angaben arbeiten die Prostituierten im Babylon jedoch meist selbstständig, was sie möglicherweise weniger direkt von den Insolvenzfällen der Gesellschaft trifft als angestelltes Personal.

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Die separate rechtliche Lage der Zur Ritze

Es ist wichtig hervorzuheben, dass die historische Kneipe Zur Ritze nicht vom Insolvenzverfahren betroffen ist. Das 1974 eröffnete Lokal gehört seit mehr als einem halben Jahrhundert zu den berühmtesten Kneipen auf St. Pauli. Hier verkehrten einst Luden und Rotlicht-Prominente, später auch Stars wie Jan Fedder und Udo Lindenberg. Der legendäre Boxkeller war Trainingsstätte für Bekämpfer wie Henry Maske, Axel Schulz und Dariusz Michalczewski. Marek übernahm zunächst den Boxkeller und später auch die Kneipe.

Klarstellung durch den Insolvenzverwalter

Ein Sprecher des vorläufigen Verwalters Reinhold Schmid-Sperber hat gegenüber dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) eindeutig klargestellt, dass die Zur Ritze mit dem aktuellen Verfahren nichts zu tun hat. Die rechtlichen Maßnahmen richten sich ausschließlich gegen den Sauna-Club Babylon. Diese strikte Trennung stellt sicher, dass die Geschichte und der Betrieb des älteren Lokals weiterhin ohne juristische Einmischung fortgeführt werden können, während das jüngere Etablissement im Babylon vor einem Neustart oder einer Schließung steht.