Insolvenz von AE Group führt in Gerstungen zu Anstieg der Abwassergebühren um 30 Prozent

Die Schließung des Autozulieferers AE Group hat in Gerstungen zu einer Arbeitsplatzeinbuße und einer Anhebung der Abwassergebühr um rund 30 Prozent bis 2027 geführt. Die Gemeinde muss die Kosten nun auf weniger Verbraucher verteilen.

Die Schließung des Autozulieferers AE Group im Ort Gerstungen an der thüringisch-hessischen Grenze hat nicht nur rund 550 Arbeitsplätze gewaltsam verschwinden lassen, sondern eröffnet den Bewohnern nun auch den nächsten fiskalischen Schock: Die Abwasser gebühr steigt ab 2027 um rund 30 Prozent, vom derzeitigen Kurs von 2,79 Euro auf 3,63 Euro pro Kubikmeter.

Insolvenzergebnis: Arbeitsplätze und Wasserverbrauch im Fokus

Die Insolvenz von AE Group ist der Hauptverursacher des Lecks in den Abwasserkosten. Der Werknebel war nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber, sondern verbrauchte auch ausschließlich rund 46.000 Kubikmeter Trinkwasser im Jahr 2025 - die gleiche Menge als Abwasser.

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Da das Unternehmen das Abwassersystem täglich belastete, muss Gerstungen nun die Kosten auf die verbleibende Bevölkerung verteilen. Der Bürgermeister Daniel Steffan (CDU) erklärte dem MDR, die Gemeinde müsse die Refinanzierung der Investitionen und den Betrieb der Anlagen auf weniger Kubikmeter umlegen.

Kostenverteilsystem: Mehr Netto auf weniger Verbrauch

Die Abwasserwerte verringerten sich von rund 380.000 Kubikmetern in 2025 auf etwa 330.000 Kubikmetern in 2026. Dieses Verlust des Verbrauchs führt zur Erhöhung der Gebühr, weil die Gesamtkosten jenseits der Stromkosten auf weniger Einheiten verteilt werden.

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Dem durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 100 Kubikmetern entstehen durch den Ausfall der AE Group jährlich mehr Kosten von 48 Euro. Stellen Sie sich einen 3-Personen-Durchschnittsverbrauch von 120 Kubikmetern vor: Die Rechnung passierte von 334,80 Euro auf 435,60 Euro - ein Plus von 100,80 Euro. Mehr als die Hälfte der Erhöhung kommt vom Wegfall eines großen Wasserverbrauchers.

Ausblick: Gebühren & Zukunft der Gemeindewerke

Die Gemeinderat muss die endgültige Entscheidung über die Gebührenerhöhung am 26. November treffen. Sobald der Beschluss rechtskräftig ist, gilt der neue Preis ab 1. Januar 2027. Wird die Erhöhung von 30 Prozent beibehalten, dann sinken die Abwasserkosten nicht offiziell, aber der Bedarfswert sinkt.

Zusätzlich muss die Kommune mit Investitionen von rund 60 Millionen Euro in die Abwassernetze sowie 10 Millionen Euro in die Trinkwassernetze innerhalb der nächsten 20 Jahre rechnen. Diese Projekte erfordern regelmäßige Gebührenerhöhungen; ein neuer Großverbraucher könnte die Belastung leicht abmildern.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat auf mögliche Risiken hingewiesen: Wenn eine Gemeinde stark von wenigen Unternehmen abhängt, sind deren Ausfall und der damit verbundene Wegfall von Steuer- und Abwasser Einnahmen gravierende Probleme für die lokale Finanzplanung.