Das Familienunternehmen Hahn im Korb aus Baden-Württemberg hat Insolvenz angemeldet. Rund 160 Arbeitsplätze und 70 mobile Grillfahrzeuge stehen vor dem Aus.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Hahn im Korb aus Bisingen in Baden-Württemberg hat Insolvenz angemeldet. Der insolvente Hähnchengrill-Betreiber steht seit geraumer Zeit unter enormem Druck, da die Kaufzurhaltung der Kunden die Umsätze erheblich drückt. Rund 160 Arbeitsplätze sind unmittelbar von der Pleite betroffen, während das Netzwerk aus 70 mobilen Grillfahrzeugen und 13 festen Knusperbratereien in seiner Existenz bedroht ist.

Massiver Rückgang der Kundenströme

Die mobile Gastronomie von Hahn im Korb ist mit 70 Fahrzeugen auf mehreren Hundert Verkaufsplätzen in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs. Die Grillspezialisten bieten dort traditionell Hähnchen, Haxen und andere Bratwurst-Spezialitäten an. Hinzu kommen 13 feste Verkaufsstände, die sogenannten Knusperbratereien, sowie sieben Lager mit frischen Zutaten. Der Rückgang der Kundenzahlen zeigt sich nun deutlich in den Zahlen des Unternehmens.

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Seit der Gründung durch Martina Picker, geborene Korb, im Jahr 1986 am Ammersee als Hend'l und Hax'n Express, hat sich das Geschäft stark entwickelt. Anfang der 1990er-Jahre übernahmen Marianne und Heinz Korb das Unternehmen. Die Inhaberin Marianne Korb hat nun dem Amtsgericht Hechingen die Zahlungsunfähigkeit gemeldet, woraufhin der Sanierungsexperte Rechtsanwalt Sebastian Krapohl von der Kanzlei Görg zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Hohe Energiekosten belasten die Margen

Der Betrieb steckt in einer schwierigen Zwickmühle aus steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen. Sebastian Krapohl erklärt gegenüber BILD, dass die Krise nicht ausschließlich an den hohen Diesel- und Benzinpreisen für die Fahrzeuge liegt. Auch die Grills in den Wagen werden mit Gas betrieben, wovon die Kosten ebenfalls stark gestiegen sind. Diese Energiepreisspirale hat die Profitmargen des Unternehmens erheblich unter Druck gesetzt.

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Die Preiserhöhungen können nicht mehr vollständig an die Endkunden weitergegeben werden, ohne das Geschäftsmodell zu gefährden. Daher sinkt die Marge für den Betreiber kontinuierlich. Verbraucher schauen aktuell immer öfter auf ihre Ausgaben und halten beim Kauf im Einzelhandel sowie bei der Gastronomie zurück. Besonders Familien geben den Wagen zunehmend die Fernhalte, da sie stattdessen wieder vermehrt zu Hause kochen.

Rettungsversuch durch externen Investor gesucht

Trotz der Insolvenzanzeige läuft der operative Geschäftsbetrieb zunächst weiterhin normal. Sebastian Krapohl bestätigt, dass alle Beschäftigten an Bord bleiben und die Wagen weiterhin auf den Parkplätzen von Supermärkten und belebten Standorten stehen. Der vorläufige Insolvenzverwalter setzt auf eine Sanierung des Unternehmens, um die Arbeitsplätze langfristig zu erhalten.

Das strategische Ziel besteht darin, einen externen Investor zu finden oder das Unternehmen intern zu sanieren. Im Falle einer erfolgreichen Rettung soll die Familie Korb den Betrieb weiterführen können. Dabei bleibt es der Familie Korb wichtig, dass in den mobilen Wagen und den festen Verkaufsständen weiterhin Premium-Ware angeboten wird. Tiefkühlware soll dabei vermieden werden, um die hohe Qualität der Produkte zu wahren, für die das Unternehmen bekannt ist.