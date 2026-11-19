Das traditionsreiche bayerische Unternehmen Kunert Fashion hat Insolvenz angemeldet. 60 Mitarbeiter sind betroffen, während die Sanierung unter Eigenverwaltung läuft.

Das historische Strumpf-Unternehmen Kunert Fashion aus Bayern hat sein wirtschaftliches Ende vorläufig notifiziert. Das Amtsgericht hat für die Firma aus Immenstadt die Eröffnung des Insolvenz verfahrens angeordnet. Dies betrifft direkt die rund 60 Mitarbeiter des Betriebes. Die Nachricht trifft die Belegschaft und die Marken in der sensiblen Vorweihnachtszeit.

Insolvenzplan unter Eigenverwaltung

Das Gericht hat für Kunert Fashion die sogenannte Eigenverwaltung angeordnet. Dabei behält die bestehende Geschäftsführung die operative Kontrolle über das Unternehmen. Christian Stoffler, der Sanierungsgeschäftsführer von Kunert Fashion, bestätigt diese Struktur gegenüber der Presse. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kontrolle vor Ort zu behalten und Vertrauen bei Lieferanten zu wahren. Die Firmenleitung bleibt also mit am Steuer, um das Unternehmen durch die Krise zu manövrieren.

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Diese Selbstverwaltung ist streng an einen Zeitplan gebunden. Kunert Fashion erhält genau drei Monate Zeit, um einen soliden Insolvenzplan auszuarbeiten. Innerhalb dieses Dreimonats-Fensters muss die Geschäftsführung einen gangbaren Weg zur Sanierung präsentieren. Das Insolvenzgeld für die betroffenen 60 Mitarbeiter wird in dieser Übergangszeit von der Arbeitsagentur ausgezahlt. Diese finanzielle Absicherung soll den Mitarbeitern einen stabilen Rumpf in der Wartezeit bieten.

Gründe für den wirtschaftlichen Kollaps

Christian Stoffler benennt konkrete operative Schwächen als Hauptursache für den Niedergang. Kunert Fashion litt bereits seit Jahren an einer unzureichenden operativen Ertragskraft. Der finanzielle Spielraum des Unternehmens war zudem zu gering, um auf Marktveränderungen flexibel zu reagieren. Stoffler führt an, dass Beschaffung und Warenwirtschaft nicht optimal auf die hohen Anforderungen des Handels abgestimmt waren.

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Kurz zusammengefasst fehlte es an Gewinnmargen und flüssiger Liquidität in der Kasse. Die Unternehmensprozesse galten als zu träge und ineffizient für den heutigen Markt. Hinzu kam im aktuellen Jahr ein schwerwiegender Cyberangriff, der erheblichen technischen und finanziellen Schaden verursachte. Dieser externe Schock belastete die ohnehin schon instabile Bilanz des Unternehmens zusätzlich.

Auch makroökonomische Faktoren spielen eine tragende Rolle. Die Marke wird weiterhin als wesentlichem Kunden für bestimmte Handelsbeziehungen genannt, was die Abhängigkeit zeigt. Das anhaltend schwache Konsumklima in der Bevölkerung drückt auf den Absatz der Strümpfe. Weniger Kaufkraft der Endverbraucher führt direkt zu sinkenden Umsätzen für den Hersteller. Diese Kombination aus internen Schwächen und externen Faktoren führte zur Zahlungsunfähigkeit.

Geschichte und Hoffnung auf Rettung

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1907 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute die Familie Kunert in Immenstadt eine neue Strumpfproduktion auf. Später wurden Kunert-Strümpfe zum unverwechselbaren Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. In ihren besten Zeiten beschäftigte das Imperium mehr als 6000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz lag bei fast 700 Millionen D-Mark, umgerechnet rund 358 Millionen Euro.

1978 kam die Stuttgarter Marke Hudson zur Firma hinzu. Durch diese Übernahme stieg Kunert zum größten Strumpfhersteller Europas auf. Heute produziert Kunert in Immenstadt keine Strümpfe mehr physisch, sondern agiert als reines Handelsunternehmen. Lange her! Ein Foto mit Kunert-Strümpfen aus den rosigen Zeiten erinnert an diese glorreiche Vergangenheit. Bereits 2013 musste die damalige Kunert-Gesellschaft Insolvenz anmelden. Danach entstand die heutige Kunert Fashion GmbH.

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Ob die traditionellen Namen Kunert und Hudson noch eine Zukunft haben, ist offen. Sanierer Stoffler betont, dass beide Marken in ihren Marktsegmenten noch immer etabliert sind. Sie stehen weiterhin für hohe Qualität und haben eine starke Kundenbindung. Erst Ende Oktober war eine Münchner Beteiligungsgesellschaft als neuer Gesellschafter bei Kunert eingestiegen. Dieser Schritt könnte für die finale Rettung entscheidend werden.

Positiv ist, dass die Emdequity Holding GmbH bereit ist, das Insolvenzverfahren zu unterstützen. Diese finanzielle Rückendeckung gibt der Sanierung Hoffnung. Der Geschäftsbetrieb läuft weiterhin normal und pausiert nicht. Das erklärte Ziel der Geschäftsführung ist es, den Betrieb zu stabilisieren. Langfristig soll die Zukunft der beiden Traditionsmarken Kunert und Hudson gesichert werden.