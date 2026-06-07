Insolvenzantrag des Betonfertigteilherstellers Oskar Heuchert - 60 Arbeitsplätze gefährdet

Das Familienunternehmen Oskar Heuchert aus Schleswig-Holstein hat Insolvenz angemeldet. Der Einbruch im privaten Baugewerbe hat das integrierte Geschäftsmodell aus Bau und Fertigteilproduktion zerstört. 60 Mitarbeiter sind betroffen, ein vorläufiger Insolvenzverwalter ist bestellt und ein Investorenprozess soll starten.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Oskar Heuchert, ein in Schleswig-Holstein ansässiger Betrieb mit eigenem Betonfertigteilwerk, befindet sich in einer existenziellen Krise und hat Insolvenz antrag gestellt. Wie viele andere Unternehmen der Baubranche kämpft auch diese Firma ums Überleben. 60 Angestellte an den Standorten Neumünster und Trappenkamp bangen um ihre Arbeitsplätze .

Das Unternehmen hatte sich auf die Herstellung von Betonfertigteilen für private Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten spezialisiert. Durch die anhaltende Schwäche der gesamten Baubranche, insbesondere den nahezu vollständigen Einbruch des privaten Baugeschäfts, wurde das langjährig erfolgreiche integrierte Geschäftsmodell als Bauunternehmen und Produzent von Fertigteilen jedoch unhaltbar. Als tarifiertes Unternehmen leidet die Firma zusätzlich unter den gestiegenen Kosten in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation. Aufgrund eines akuten Liquiditätsengpasses sah sich die Geschäftsleitung gezwungen, den Schritt zu gehen.

Trotz der Insolvenz soll der Betrieb zunächst vorläufig weitergeführt werden. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Jens-Sören Schröder von der Pluta Rechtsanwalts GmbH betont, dass die Zahlungen der Löhne und Gehälter in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit sichergestellt werden. Gleichzeitig werde er die Möglichkeiten für eine dauerhafte Fortführung prüfen und einen Investorenprozess einleiten. Laufende Bauprojekte, darunter ein Vorhaben mit einer farbigen Betonfassade in der Hamburger HafenCity, sollen planmäßig fertiggestellt werden





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