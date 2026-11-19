DMC Productions stellt Insolvenzantrag gegen zwei Sport1-Tochtergesellschaften. Grund sind offene Forderungen aus dem Plazamedia-Verkauf. Highlight Communications bleibt gelassen.

Die Rechtsstreitigkeiten innerhalb der Medienholding Highlight Communications haben sich mit einem Insolvenzantrag zugespitzt. DMC Productions Germany, ehemals als Plazamedia bekannt, hat beim Amtsgericht München Eröffnungsanträge gegen zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften der Mutterfirma, die Sport1 Medien GmbH und die Sport1 Holding GmbH, eingereicht. Als Auslöser für dieses radikale juristische Vorgehen führen die Antragsteller offene Forderungen in einem siebenstelligen Betrag an, die aus dem früheren Verkauf der Plazamedia resultieren sollen.

Streit um ausstehende Forderungen und Produktionsrechte

Der Kern des Konflikts liegt in der finanziellen Abwicklung nach dem Verkauf der ehemaligen Plazamedia an die Gruppe um Highlight Communications. DMC Productions Germany hat gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt, dass die beiden Sport1-Gesellschaften die offenen Forderungen seit mehreren Monaten nicht mehr bedient haben. Obwohl der Konkurrent auf weitere Kommentare verzichtet, deutet der Gang zum Richter darauf hin, dass interne Einigungsmöglichkeiten erschöpft sind. Für den Fernsehsender Sport1 bleibt diese Situation jedoch zunächst betriebswirtschaftlich stabil, da der Sender selbst über die Sport1 GmbH betrieben wird. An dieser ist neben Highlight Communications auch die türkische Acunmedya zu fünfzig Prozent beteiligt, was die direkte operative Gefahr für das TV-Format abfedern könnte.

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Gelassene Reaktion von Highlight Communications

Die Muttergesellschaft Highlight Communications zeigt sich von der Eskalation nicht verunsichert. Die Rechtsvertretung von Highlight-Boss Bernhard Burgener erklärte gegenüber DWDL.de, dass es sich bei dem Verfahren um Fremdanträge handele und die Gesellschaften den Schritt nicht selbst initiiert hätten. Ein Berliner Anwalt betonte, dass aus Sicht seiner Mandantinnen keinerlei Grund für die Insolvenzeröffnung bestehe. Man gehe daher davon aus, dass entweder keine Eröffnung stattfindet oder das Verfahren sehr kurzfristig wieder eingestellt werde. Wichtigstes Argument der Verteidigung ist, dass der laufende Geschäftsbetrieb von Sport1 uneingeschränkt fortgesetzt wird und die Programmproduktion nicht beeinträchtigt ist.

Redaktionelle Entscheidungen vs. finanzielle Konflikte

Kurz nach Bekanntwerden der Anträge sorgte das Ausfallen der Fußball-Talkshow Doppelpass am vergangenen Wochenende für Spekulationen in der Branche. Da DMC Productions Germany die Produktion dieser bedeutendsten Sendung des Kanals übernimmt, vermuteten Branchenkenner einen Zusammenhang mit dem finanziellen Streit. Sport1 entkräftete diese Vermutungen jedoch klar. Der Ausfall sei eine reine redaktionelle Entscheidung gewesen, die im Zusammenhang mit der Länderspielpause der Bundesliga stand. Ein Ausschnitt der Sendung fiel bewusst, um keine falschen Signale zu senden, was jedoch nicht bedeutet, dass der Vertrag zwischen DMC und Sport1 bereits zerbrochen ist. Die Trennung der operativen und juristischen Ebenen bleibt in der öffentlichen Kommunikation strikt.

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Unklare Führungsspitze und Gerichtliche Prüfung

Zusätzlich zu den finanziellen Uneinigkeiten herrscht Unsicherheit über die aktuelle Führung der betroffenen Gesellschaften. Tufan Özkul war im vergangenen Jahr sowohl bei der Sport1 GmbH als auch bei den beiden insolvenzantragsrelevanten Firmen Sport1 Medien GmbH und Sport1 Holding GmbH als Geschäftsführer tätig. Er kam ursprünglich von Acunmedya, dem türkischen Partnerunternehmen. Allerdings bestätigte ein Sprecher von Acunmedya, dass Özkul seine Geschäftsführungsmandate bei der Sport1 Medien GmbH und der Sport1 Holding GmbH bereits vor mehreren Monaten niedergelegt hat.

Weiterer Verfahrensablauf und gerichtliche Einschätzung

Die weitere Entwicklung liegt nun in der Hand des Amtsgerichts München. Nach üblicher Praxis fordern Gerichte bei Insolvenzanträgen von Gläubigern die betroffenen Unternehmen zunächst auf, ihre Finanzlage offenzulegen. Das Gericht hat sich bisher jedoch nicht zur spezifischen Situation geäußert und verweist auf die allgemeine Praxis, erst über Verfahren zu sprechen, wenn sie rechtskräftig sind. Für die betroffenen Akteure ist diese Phase der Ungewissheit kritisch, da der laufende Betrieb zwar als stabil beschrieben wird, aber die finanzielle Belastung durch die siebenstelligen Forderungen das Vertrauen in die Struktur der Holding untergräbt. Die Branche beobachtet aufmerksam, wie die Gerichte die Lage der prominenten Medienmarke Sport1 einordnen werden.